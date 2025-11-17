El triple salto de Gorka Buil, un cadete que ya destaca en el Juvenil A

El Juvenil A del Barça lidera el grupo tercero de la División de Honor con tres puntos de ventaja respecto al Espanyol. Los de Pol Planas perdieron dos puntos (1-1) en la última jugada del partido en el campo del Gimnàstic Manresa.

El gol de Cristian Domínguez equilibró la diana inicial anotada por Pedro Villar. El Barça mereció ganar en el Gimnàstic Parc pero la falta de eficacia dejó al Juvenil A barcelonista con una sensación agridulce. Además del buen juego, una de las mejores noticias del partido fue el debut de Gorka Buil.

El aragonés es un cadete de 15 años que suplió a Pol Bernabéu y jugó los últimos 18 minutos del encuentro de extremo izquierdo. Lorenzo se resituó como lateral y Gorka intentó generar peligro jugando a pierna natural.

Gorka Buil es un futbolista muy creativo / FCB

24 horas antes, Gorka había sido titular con el Juvenil B blaugrana en el trabajado triunfo (4-1) del equipo de Cesc Bosch.

Ante el segundo clasificado de la Liga Nacional, Gorka Buil marcó en el minuto 43 el gol más importante del partido ya que los visitantes ganaban hasta entonces gracias a la diana lograda por Marc Martín.

En el añadido del primer tiempo Gorka Buil fue objeto de un penalti que transformó Joan Inglés. Gorka fue sustituído en la segunda mitad por otro cadete prometedor, el ucraniano Artem Rybak que también marcó un bonito gol.

La evolución futbolística de Gorka Buil en los 15 meses que suma en Barcelona es espectacular. Su adaptación a La Masia ha sido muy positiva y esta alegría la transforma en el campo.

Gorka Buil marcó dos goles contra Suecia / Sefutbol

Procedente del Real Zaragoza, este mediapunta zurdo ya ha jugado en tres equipos del Barça (Cadete A, Juvenil B y Juvenil A) y en cinco posiciones (interior derecho, interior izquierdo, extremo derecho, extremo izquierdo y falso nueve).

Además es un fijo en las selecciones inferiores de españa. Su último partido con la Sub-16 fue espléndido. Gorka Buil marcó dos goles y lideró el triunfo español (3-2) contra Suecia.

En el Juvenil B ha anotado tres goles en los siete partidos que ha disputado. La temporada pasada, siendo cadete de primer año, deslumbró con el Cadete A. Esta temporada se ha propuesto seguir creciendo en todos los ámbitos.

Cerca del área es un jugador que protege de maravilla el balón, se perfila y gira de escándalo y tiene un don para marcar y asistir.

Cuando juega de interior derecho Gorka Buil luce el dorsal 8 / FCB

Las bajas de Ebrima y Roberto Tomás, convocados con la Sub-17, provocaron un hueco que Pol Planas llenó con la convocatoria de Gorka Buil. Sus primeros minutos fueron prometedores, su futuro todavía lo es más.

El 1x1 del mejor once de la semana

Además de Gorka Buil, en la cantera blaugrana destacaron este fin de semana numerosos jugadores. Este es el once ideal de La Masia que hemos seleccionado en Sport: Gerard Sala, Alan Guerra, Joan Inglés, Luca Pérez, Héctor asumu, Pedro Villar, Xavi Miràngels, David Moreno, Iu Martínez, Biel Ramos y adam Qaroual.

GERARD SALA: El Juvenil B del Barça ganó 4-1 al Reus en un partido más competido de lo que indica el marcador. Los visitantes nunca se rindieron y en el tramo final del encuentro insistieron en sus ataques a la portería blaugrana. Gerard se mostró muy sólido y seguro en todas sus intervenciones.

ALAN GUERRA: El lateral derecho del Sub-14 marcó un gol y volvió a reivindicarse como uno de los '2' de mayor proyección de La Masia.

Alan Guerra es un proyecto de lateral derecho impresionante / Javier Ferrandiz

JOAN INGLÉS: El central del Juvenil B completó un partidazo contra el Reus. Espléndido en defensa, brillante sacando el balón y efectivo para transformar un penalti, Joan Inglés se salió en un partido muy exigente.

Joan Inglés es un central muy completo / Dani Barbeito

LUCA PÉREZ: El Sub-16 del Barça logró una trabajada (1-2) victoria en el campo del Cornellà. El primer gol blaugrana lo anotó Luca Pérez. El central blaugrana remató de manera magistral una falta bien servida por Ruslan Mba. Luca remató con clase al ángulo corto.

Luca Pérez marcó un gol en el campo del Cornellà / Dani Barbeito

HÉCTOR ASUMU: El Sub-15 del Barça ganó al Cornellà (2-1) con goles de Jan Giral e Iker Nsang pero Héctor asumu volvió a deslumbrar con su gran poderío.

Hector Asumu es un prodigio físico / Dani Barbeito

PEDRO VILLAR: El gallego marcó el único gol del Juvenil A en Manresa. El Gimnàstic empató en la última acción del encuentro con una diana de Cristian Domínguez. El 0-1 logrado por Pedro Villar llegó tras una jugada colectiva fantástica que el mediocentro blaugrana supo transformar.

Pedro Villar y Pedro Rodríguez marcaron contra el San Francisco / FCB

XAVI MIRÀNGELS: El centrocampista del Juvenil A volvió a lucir su enorme talento contra el Reus. Xavi Miràngels exhibió su arsenal de detalles técnicos con acciones espectaculares. Miràngels y Adam Argemí llevaron el peso del juego del equipo dirigido por Cesc Bosch.

Xavi Miràngels está completando un curso brillante con el Juvenil B / Dani Barbeito

DAVID MORENO: El de Benifaió sumó un gol y una asistencia en su segundo partido de la temporada. El Sub-14 blaugrana derrotó 5-0 al AEM con un gran partido de los dos interiores del equipo de Adrià Monràs. Tanto David Moreno como Gerard Mateo lucieron su enorme talento.

David Moreno marcó un gol contra el AEM / Dani Barbeito

IU MARTÍNEZ: El extremo uria volvió a ser una pesadilla para la defensa rival. El Reus no supo como parar a Iu Martínez que fue el jugador blaugrana que generó más ocasiones de gol.

BIEL RAMOS: El Sub-12 del barça ganó 0-4 en el campo del Congrés con una gran actuación del delantero Biel Ramos. Aunque normalmente ejerce de extremo, Biel actuó de inicio como delantero centro.

Adam Qaroual brilló contra el AEM / Dani Barbeito

ADAM QAROUAL: El extremo alemán de origen marroquí exhibió su enorme potencial contra el AEM. El habilidoso extremo blaugreana dejó detalles de su fútbol preciosista.