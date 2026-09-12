La triple dimensión de Jordi Pesquer: ¿Primer equipo, Juvenil A o Barça B ?

La trayectoria en el Barça de Jordi Pesquer hasta la temporada pasada seguía los cánones de cualquier canterano.

El defensa zurdo barcelonista empezó su andadura en el mejor fútbol base del mundo con el prebenjamín blaugrana.

FC Barcelona Benjamin A vs Hospitalet.Foto: David Ram?rez. michal zuk - jordi pesquer. barçabenjamina - hospitalet. ciudad deportiva / DAVID RAMIREZ / Enviados

Después de cinco temporadas en el fútbol-7, sus posteriores saltos de categoría fueron los habituales sumando dos temporadas de infantil y dos más de cadete.

Cuando hace un año Jordi Pesquer inició la temporada 2025-26 nunca se hubiera imaginado que en los siguientes meses pasaría por la disciplina de cuatro equipos del Barça diferentes.

Jordi Pesquer, en una imagen con el Barça / FCB

En la mayor parte de la temporada pasada Pesquer formó parte del Juvenil B. En la Liga Nacional Juvenil el de Llinars del Vallès era un titular habitual del equipo de Cesc Bosch siguiendo una evolución estándar.

El debut en el tramo final del curso pasado con el Juvenil A de Pol Planas también entra dentro de lo que suele suceder en estas categorías y especialmente en los tramos finales de campaña.

Lo que ha roto por los aires todos los cánones es lo sucedido en este verano del 2026. Jordi Pesquer inició la pretemporada del primer equipo de manera inesperada y las circunstancias fueron alineándose a su favor.

Jordi Pesquer pasó revisión médica con el filial el lunes / FCB

La marcha de Jofre Torrents al Ajax, algunas molestias musculares de Balde y el alargue de las negociaciones para el refichaje de Cancelo dejaron a Flick sin laterales izquierdos.

Antes del invento genial de Espart la solución en los amistosos de pretemporada fue confiar en el juvenil Pesquer.

Con 17 años Jordi ganó en seguridad y mostró que tiene potencial para ser en un futuro el amo del carril izquierdo del Spotify Camp Nou.

Jordi Pesquer está viviendo un sueño / Dani Barbeito

De hecho el vallesano jugó unos minutos en el templo blaugrana contra el Al-ahly en el Gamper. El sueño se alargó en la primera jornada liguera con una convocatoria para el debut en el campo del Elche.

Pesquer no pudo debutar pero esta primera convocatoria oficial siempre quedará en su currículum.

A partir de aquí Jordi pasó de los métodos de Hansi a incorporarse con la selección española sub-18. Con David Cubillo disputó tres partidos en el minitorneo de El Albir.

Pesquer, Mayans, Zuk, Expósito y Roberto son piezas clave de la sub-18 / RFEF

A la vuelta de la selección con Cancelo ya fichado y Espart reinventado como lateral izquierdo Pesquer se incorporó a las órdenes de Belletti y sumó minutos en la Copa Catalunya en la Nova Creu Alta.

El fin de semana anterior fue igualmente intenso ya que el sábado fue titular en el debut liguero del Juvenil A contra el Huesca y el domingo disputó unos minutos en el estreno exitoso del Barça Atlètic contra el Náxara.

Jordi Pesquer jugó con el Juvenil a contra el Huesca / FCB

Este jueves se esperaba su participación en el debut del Sub-19 blaugrana en la Youth League pero el club prefirió reservarlo para el fin de semana.

El filial juega el domingo a las 12h en el campo del Logroñés mientras que el Juvenil A visita el campo del Montecarlo el mismo día a las 17 horas.

Todo hace pensar que Pesquer competirá con Josué Caicedo para ser el lateral izquierdo titular del Barça Atlètic.

Pesquer lo dio todo en los entrenos / MARC GRAUPERA - FC BARCELONA

Esto parece ahora mismo lo más sensato pero teniendo en cuenta el pasado más reciente no puede descartarse que en algún momento Hansi lo reclame o que se decida que refuerce puntualmente al Juvenil A.

Estas son las tres dimensiones ahora mismo de un lateral formado y pulido para que un día pueda ser el nuevo Jordi Alba. El ascensor para subir y bajar categorías no está mareando a un futbolista con los pies en el suelo.

triangular de Friuli Venezia Giulia Cup de pretemporada 2026 FC Barcelona, Udinese y Nottingham Forest Foto: Dani Barbeito. fermin lopez . jordi pesquer. barça. pretemporada 2026/2027 . partidos . friuli venezia giulia cup 2026/2027 . triangular . barça . nottingham forest. paisano inspeccion campo. blue energy / Dani Barbeito / SPO

En pocos meses a Pesquer lo han dirigido Cesc Bosch (Juvenil B), Pol Planas (Juvenil A), Hansi Flick (Barça), David Cubillo (España sub-18) y Juliano Belletti (Barça Atlètic).

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