Tres zurdas diabólicas del Barça para soñar a lo grande: "Nos recuerdan a Lamine y a Bernal"

Los zurdos son siempre jugadores especiales, futbolistas dotados de una calidad única. Cuando hablamos de jugadores de alto nivel, promesas seleccionados por las mejores canteras que dominan de maravilla la pierna izquierda siempre hay algo a lo que agarrarse.

Estos son los jugadores del Sub-12 del Barça / La Liga FC Futures

En la Liga FC Futures hay mucho talento y orden colectivo y la tendencia general es ver que se impone la táctica y el poderío físico. Jugadores que los miras por la derecha, la izquierda, arriba y abajo y no parece que sean alevines.

Son altos, fuertes y muy potentes y a la vez ya están preparados para ser parte activa de un colectiovo organizado.

Son jugadores que aparentan una madurez que parece increíble ya que todavía tienen doce años. La mayoría de equipos destacan por tener futbolistas muy desarrollados en lo físico pero sin brillar en exceso en lo técnico.

Son jugadores con buen manejo del balón pero con dificultades para salirse del guion y mostrarse imaginativos y con soluciones del jugador de la calle.

Biel Chaves es un jugador total / La Liga FC Futures

El Barça es otra historia. El Sub-12 blaugrana es el equipo del torneo con jugadores más bajos, con futbolistas con aspecto y cuerpo de niños. Son jugadores que entienden bien el juego y muy hábiles pero que no han sido captados en base a su altura o cualidades atléticas.

El Barça prioriza apostar por promesas con un talento basado en una técnica excepcional y ahí es donde los zurdos se ganan el corazón de la gente.

La mayoría de los jugadores que lleva Pol Combellé en este torneo son diestros pero hay tres zurdos extraordinarios que están marcándose actuaciones mágicas.

Los tres son muy diferentes, Biel Chaves es defensa, Hugo Galdeano es un mediapunta mientras que Joel Cabanes es un jugador que puede jugar tanto de lateral izquierdo como de mediocentro.

Los tres se entienden de maravilla, los tres dominan la zurda de lujo y todos ellos tienen una visión de juego sensacional. Son tres futbolistas muy diferentes que en las gradas de la Ciudad Deportiva Pamesa han generado admiración.

Hugo Galdeano es un creador de juego inmenso / La Liga FC Futures

Más de un espectador ha exclamado: "Da la sensación que el 5 sea Marc Bernal ". Están referiéndose a Biel Chaves, un jugador que es un defensor ya que se alterna como central y lateral izquierdo pero no es un defensa al uso.

Biel es un zaguero con una calidad increíble para sacar el balón, para golpear la pelota, para sacar faltas y para buscar centros. Además es un jugador ofensivamente fantástico que ya ha marcado un gol y ha dado otra asistencia en esta competición.

Su perfil es diferente al de Marc Bernal aunque el de Berga cuando era alevín también jugaba en la banda izquierda.

Joel Cabanes debutó a lo grande con un doblete / La Liga FC Futures

Joel Cabanes fue el primer gran protagonista del Barça en LaLiga FC Futures.

Su primer partido fue una delicia, marcó dos goles y estuvo espléndido. Joel es un jugador al que Pol Combellé ha utilizado de lateral izquierdo aunque él se siente más a gusto en el centro del campo.

Joel Cabanes es un zurdo de gran talento / La Liga FC Futures

Maneja bien los tiempos del juego pero sobre todo es un excelente finalizador. Un jugador típicamente zurdo con capacidad para chutar desde fuera del área y para buscar Galdeano representa timo pase.

Biel y Joel son dos jugadores de mucho nivel pero la gran sensación de este torneo la Liga FC Futures está siendo Hugo Galdeano.

Hugo Galdeano es un zurdo increíble / La Liga FC Futures

El hijo de Apoño es el jugador más pequeño de todo el torneo. Huguito es el niño por excelencia, es el artista, el futbolista especial. Su condición de jugador diferente es evidente.

"En el Barça los zurdos encajan de maravilla con el estilo combinativo y ofensivo que se enseña en La Masia, Lamine ya deslumbraba así y cada año hay alguno que se le parece" Este comentario resuena entre los observadores y técnicos que analizan los partidos con una visión diferente.

Destiny y Hugo Galdeano son oro puro / La Liga FC Futures

Hugo Galdeano es el zurdo de toda la vida que deja a todos boquiabiertos. Aunque sean jugadores con tipologías físicas y futbolísticas dispares a más de uno se le aparece en la mente la figura de Lamine Yamal.

Este tipo de acciones que inventa Hugo y que Lamine ya ejecutaba con facilidad son muy difíciles de encontrar. Son jugadores con tanta magia y creatividad por bandera.

Hugo es, como era Lamine, un proyecto de gran futbolista creativo pero inteligente, virtuoso y a la vez solidario. Hugo conecta tanto con el aficionado como con los entrenadores porque su desparpajo futbolístico va además acompañado con un carácter competitivo de la calle único.

Hugo Galdeano es pequeño de estatura pero enorme en talento / La Liga FC Futures

Hugo no para de tirar desmarques, de alejarse de la jugada, de visualizar pases imposibles y cuando es el rival quién posee el balón se transforma en un soldado con la única misión de robar el balón y volver a disfrutar.

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Hugo Galdeano, Biel Chaves y Joel Cabanes. Tres diablos que están enloqueciendo a los aficionados que siguen La Liga FC Futures. Les queda mucho para ser Lamine o Bernal pero si alguien es capaz de darles un trampolín para saltar a la élite este club es el Barça. La Masia no descansa nunca.