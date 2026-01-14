Traspaso por un técnico de La Masia: Rubin Kazan apuesta por Franc Artiga que deja el fútbol angoleño y vuelve a Rusia

El legado de Franc Artiga en la cantera del Barça fue importante y todos los jugadores que lo tuvieron como entrenador lo siguen recordando con cariño pero fuera del club blaugrana el de Cambrils sigue progresando como técnico. Artiga estaba viviendo una etapa muy especial en el fútbol africano pero una propuesta irrechazable del Rubin Kazan ha hecho que el cambrilense deje a media temporada el Petro de Luanda angoleño por uno de los clubs destacados del fútbol ruso.

El Rubin Kazan ha anunciado que ha contratado al ex técnico de La Masia hasta el 2027 que sustituye a Rashid Rakhimov. El conjunto de Tartaristán ocupa la séptima posición de la Superliga rusa.

SPORT ha contactado con el entrenador que se estrenó en el Barça en la temporada 2010-11 dirigiendo al Cadete B blaugrana y que dejó el Barça siendo el 'míster' del Juvenil A en febrero del 2021 para aceptar una oferta de los emiratos Árabes.

Artiga cuenta con el respaldo de los dirigentes del Rubin Kazan / Rubin Kazan

Artiga pasó posteriornente a dirigir al filial y al primer equipo del Rodina así como al Khimki, En el fútbol ruso dejó una gran impresión pero la propuesta exótica del Petro de Luanda le convenció. Ahora toca volver al fútbol ruso e iniciar una etapa ilusionante en el Rubin Kazan.

Franc Artiga nos detalla el curioso cambio que ha realizado en su vida con 12 mil kilómetros de por medio entre la capital angoleña y la capital de la región de Tartaristán: "El Rubin Kazan se puso en contacto con el Petro Luanda para ficharme pero en principio el club angoleño no quería ya que vamos líderes de la liga y estábamos primeros en la fase liga de la Champions africana. El proyecto estaba medias pero el Rubin insistió y negoció con el Petro Luanda y finalmente acordaron un traspaso por mis derechos por unos 700.00 euros".

Franc Artiga y su familia se han adaptado bien a la vida en Angola / Instagram

Artiga está muy satisfecho con el paso adelante que supone este movimiento para su carrera: "El Rubin Kazan es un club histórico del fútbol ruso que jugaba habitualmente la Champions, Últimamente ha bajado un escalón y ya no está entre los cinco mejores equipos del país y quieren volver a este nivel. Quieren volver a liderar el fútbol ruso".

El entrenador catalán de 49 años nos detalla las razones por las que le han ido a buscar con tanta convicción: "Quieren dar un paso adelante con el juego, esta es la razón por la que me firman, quierren ver el estilo de juego del Barça y con ello optar a estar de nuevo en la élite del fútbol ruso y aspirar a ganar el campeonato liguero. Estoy muy contento e ilusionado y me lo tomo como un paso importante en mi carrera. Espero ganar muchos partidos, desplegar un buen fútbol y que pueda ser un punto de inflexión en mi carrera"

Artiga atiende a los periodistas / Instagram

Artiga es un técnico ambicioso que desea impregnar con su sello a este nuevo club en el que ejercerá como primer entrenador :"El Rubin Kazan dispone de una afición muy grande y está en un territorio que podríamos comparar con lo que pasa con el Barça y Catalunya. es la República del Tartaristán que es una zona muy rica quieren que el club sea una bandera de este territorio como lo es el Barça de Catalunya"

El cambrilense ha recibido un trato fantástico del Petro Luanda, un club que lo ha despedido con todos los honores: "Nunca me había sentido tan valorado y querido como en Angola. La experiencia en África ha sido increíble. He vivido las diferencias económicas que hay pero me quedo con los valores de su gente. En lo deportivo el proyecto era muy bonito y creo que se está realizando un gran trabajo".

Franc Artiga se despide del Barça tras 11 años en el fútbol base / DAVID RAMIREZ

Artiga entiende que su paso por el Barça es clave para entender los pasos adelante que está dando en su carrera:"Sigo siendo el mismo que cuando estuve 11 años en La Masia, gracias al Barça muchos clubs se han fijado en mí. Una de las cosas es que he aprendido es que la idea de juego del Barça se puede aplicar en cualquier parte del mundo. Evidentemente que con matices pero he aprendido que aunque siempre te digan que aquí no se puede jugar al estilo Barça no es así".

Palabra de Franc Artiga. Buen tipo y un entrenador extraordinario.