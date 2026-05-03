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Torrent - Barça Atlètic, en directo: partido de Segunda RFEF, en vivo

Sigue en directo el partido de la jornada 34 de la Segunda RFEF entre Torrent y Barça Atlètic

Consulta los resultados de la última jornada de la Segunda RFEF, en directo

Shane Kluivert, en una imagen contra el Atlètic Lleida

Shane Kluivert, en una imagen contra el Atlètic Lleida / FCB

David Raurell

El Barça Atlètic de Juliano Belletti se la juega en la última jornada del grupo 3 de la Segunda RFEF a domicilio ante el Torrent (12:00 horas).

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