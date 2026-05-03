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SEGUNDA RFEF
Torrent - Barça Atlètic, en directo: partido de Segunda RFEF, en vivo
Sigue en directo el partido de la jornada 34 de la Segunda RFEF entre Torrent y Barça Atlètic
Consulta los resultados de la última jornada de la Segunda RFEF, en directo
David Raurell
El Barça Atlètic de Juliano Belletti se la juega en la última jornada del grupo 3 de la Segunda RFEF a domicilio ante el Torrent (12:00 horas).
MIN 9
Aunque no tienen afectación en la clasificación del Barça, ¡llegan los primeros goles de la jornada!
Olot 1-0 Valencia 'B'
Ibiza 0-1 Poblense
MIN 3
El primer disparo del Barça lo protagoniza Shane Kluivert, aunque lo atrapa sin problemas el guardameta local.
Los azulgranas están teniendo la posesión del balón en este arranque de partido
MIN 1
¡Arrancan todos los partidos!
Ya se juega la última jornada del Grupo 3 de Segunda RFEF
Los jugadores de Torrent y Barça Atlètic ya están sobre el césped del Municipal San Gregorio esperando que sean las 12:00 horas en punto para que arranque la jornada unificada.
Este es el XI que presenta el Barça Atlètic de Juliano Belletti en Torrent:
Estos son los partidos que afectan a la clasificación de los azulgranas:
- Torrent-Barça Atlètic
- Terrassa-Reus FCR
- Porreres-Alcoyano
El Barça necesita ganar y que Reus o Alcoyano no lo hagan.
Así está ahora mismo la clasificación
1- Sant Andreu: 66 pts/33 pj
2- Atlético Baleares: 66 pts/34 pj
3- Poblense: 59 pts/33 pj
4- Alcoyano: 54 pts/33 pj
5- Reus: 52 pts/33 pj
6- Barça Atlètic: 52 pts/33 pj
Nota: Solo los cinco primeros entran en play-off. El primero sube directo; del 2º al 5º lo juegan.
¡Muy buenas!
Arrancamos con el seguimiento en vivo de la última jornada del grupo 3 de Segunda RFEF.
Aunque vamos a tener el foco principalmente en el partido entre Torrent y Barça Atlètic, también deberemos estar pendientes de Reus y Alcoyano, ya que los azulgranas no dependen de si mismos pata clasificarse a los play-offs.
¡Qué gran mañana nos espera!
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