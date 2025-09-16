Toque de atención al Barça Atlètic de Belletti

Dos partidos de Liga ante rivales baleares (Porreres y Andratx) han evidenciado que la Segunda RFEF no será, ni mucho menos, un camino de rosas para el filial azulgrana. Si fuera por calidad, la plantilla del Barça Atlètic tiene de sobras para conseguir sus objetivos, pero esta categoría reclama mucho más. Rivales que se encierran, campos pequeños, motivación extra para medirse a un equipo con futbolistas reconocidos, algunos de ellos en dinámica del primer equipo... No lo tendrá fácil el equipo de Juliano Belletti y los dos primeros partidos deben servir de toque de atención.

El Barça Atlètic perdió en Sa Plana tras una remontada del Andratx / FC BARCELONA

Los condicionantes

En la primera fecha, los azulgranas se hicieron con la victoria después de remar y remar frente a un Porreres que se encerró con dos líneas muy juntas y apenas dejó margen para la creatividad azulgrana. Víctor Barberá y Toni Fernández marcaron los goles de un merecido pero in-extremis triunfo en los minutos 91 y 94, respectivamente. Y en le primer desplazamiento, el pasado fin de semana a Andratx, el filial pareció hacer lo más difícil cuando se adelantó muy pronto (a los 4 minutos) con un tanto de Juan Hernández, pero los mallorquines le dieron la vuelta de manera fulgurante en acciones rápidas y propiciadas por errores de concentración. De nada sirvió después tener múltiples ocasiones, pues faltó puntería.

Y es que la Segunda RFEF obliga sobre todo a estar muy atento en todo momento y a no dar nada por ganado. Belletti lo tiene muy claro y así lo inculca a sus futbolistas día sí, día también, pero luego hay que plasmarlo sobre el terreno de juego y no es nada fácil.

Otros condicionantes importantes son el balón parado y las actuaciones arbitrales. Muchos de estos rivales, sabedores de su inferioridad técnica, basan su juego en acciones de estrategia y defenderlas bien es todo un reto para el filial azulgrana.

Y en cuanto a los colegiados, ya se vio en el primer partido por dónde irán los derroteros cuando el colegiado hizo la vista gorda en un penalti escandaloso sobre Sama Nomoko. En Andratx no hubo una acción tan flagrante, pero sí permisividad con las pérdidas de tiempo y las continuas interrupciones, algo contra lo que tendrá que luchar el Barça Atlètic toda la temporada.

Otro filial... y un gran derbi

El calendario, no obstante, da ahora paso a un tipo de rival distinto en los dos próximos partidos. El lunes 23 de septiembre (19.00 horas) visita el Estadi Johan Cruyff un filial, el del Castellón, que se espera practique un juego más parecido al azulgrana, abierto y en busca de la posesión.

Y el 28 de septiembre, a las 18.30 horas, llegará el primer 'plato fuerte' de la temporada, el derbi del Narcís Sala contra el Sant Andreu, donde habrá un ambiente y una tensión más propia de categorías superiores. El Barça Atlètic, si quiere subir, tendrá que saber lidiar en todas las circunstancias.