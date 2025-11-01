Toni Fernández se suma a la causa y Alexis Olmedo se rompe en un Barça Atlètic que necesita reaccionar

Sumar solo un punto de los últimos seis (derrota en Lleida y empate en casa contra el Poblense) no ha impedido a los de Juliano Belletti mantener el liderato, pero lógicamente, las distancias se han estrechado y el filial azulgrana necesita reaccionar ante el Girona B, en un derbi catalán, y de filiales, de altos vuelos. Y es que si los de Quique Álvarez derrotan al líder, superarán al Barça Atlètic en la clasificación. Es un partidazo y se jugará por primera vez esta temporada en el Estadi de Montilivi.

BARÇA ONE

Toni Fernández y Alexis Olmedo

La gran novedad en la convocatoria del filial azulgrana es la presencia de Toni Fernández, que hace solo dos partidos debutó como titular a las órdenes de Hansi Flick precisamente en el derbi catalán contra el Girona. Ahora, se medirá con el filial al también filial rojiblanco debido a las bajas en ataque, tras quedarse Belleti sin delantero centro por las lesiones de larga duración de Óscar Gistau y de Víctor Barberà. La pasada jornada, ante el Poblense, asumió este rol el extremo Óscar Ureña, ex del Girona, y firmó un doblete. Además, Parriego vuelve tras superar una lesión.

La mala noticia es una nueva lesión en el equipo barcelonista. Y otra vez el menisco, que está haciendo estragos esta temporada. El club comunicó que Alexis Olmedo sufre una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda que le hará pasar por el quirófano los próximos días.

Juliano Belletti no dudo en señalar que "será un partido muy interesante, contra un Girona B que juega un fútbol muy parecido al nuestro. Juego asociativo, juego de posesión, hay mucha calidad. Y en un buen estadio, lo que será otra buena experiencia para los jugadores. Pero nosotros a lo nuestro, que es mejorar aún más lo que estamos haciendo".

El Girona B, ilusionado

El brasileño se alegró por la recuperación de futbolistas y recordó que "estamos pendientes también del primer equipo, estamos aquí para ellos. En una temporada siempre hay bajas, es normal, así que tenemos que estar bien preparados para todo, y no solo en el terreno de juego. Lo que hacen los jugadores en sus casas, en el día a día para cuando les llegue la oportunidad".

Por su parte, el Girona B recupera a Papa por sanción. Los de Quique Álvarez vienen de perder en Olot (2-1) y también necesitan una victoria para seguir mirando hacia arriba. El exazulgrana admitió que "es un partido muy complicado. Quizás es la mejor plantilla, muchos jugadores muy buenos, tienen muchas soluciones y se están mostrando muy fiables. Belletti está haciendo un gran trabajo y es uno de los claros candidatos a subir", explicó en relación al Barça Atlètic. Pero, pese a ello, fue tajante: "La ilusión no nos la quita nadie".

Horario y dónde ver el Girona B - Barça B

El derbi catalán se disputará el domingo 2 de noviembre a las 12.00 del mediodía en el estadio de Montilivi.

Será televisado por el canal premium de Youtube del FC Barcelona y arbitrado por Nil Cubas, del comité balear.