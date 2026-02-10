Tommy Marqués y el 'sueño americano' de La Masia

El 'sueño americano' es un concepto histórico muy conocido que simboliza la idea de que cualquier persona puede alcanzar el éxito y la prosperidad en Estados Unidos a través del trabajo duro y la determinación. Tommy Marqués representa como pocos este 'sueño americano' de poder llegar al primer equipo del Barça cuando formas parte de su cantera.

Todos los jugadores que crecen en el fútbol base del Barça sueñan con seguir los pasos de Lamine, Fermín, Cubarsí y el resto de futbolistas 'made in La Masia'. El último caso de jugador que ha recibido la oportunidad de debutar con el primer equipo puede ser un espejo para el resto de perlas que se cuecen en la academia del Barça.

Tommy Marqués debutó contra el Mallorca / Dani Barbeito

Tommy ha tenido que superar momentos muy difíciles y su camino se asemeja más al de Fermín que al de Lamine o Cubarsí y ello 'democratiza' el ascenso al primer equipo.

Lo primero que hay que destacar es que Tomás Noël Marqués ya no es un jugador en edad juvenil y este es un buen mensaje para el resto de canteranos. Subir con 15 o 16 años como hicieron Lamine o Cubarsí es algo excepcional y lo más normal es seguir el ejemplo de Casadó, Fermín o el propio Tommy (19 años) que se estrenaron en la élite una vez superada su etapa de juvenil.

Tommy se abrazó a Flick / Valentí Enrich

Otro aspecto en el que Tommy se asemeja a Fermín es que ambos han sabido escalar sin detenerse por ser suplentes. El Juvenil A del Barça ganó la pasada temporada la Youth League y aunque Tommy participó en siete partidos no fue titular en ninguno de ellos.

Tomi Marqués es un 6 de mucho nivel / Valentí Enrich

Curiosamente, si analizamos el once que presentó Belletti en la final contra el Trabzonspor solo Andrés Cuenca ha debutado con Flick además de Tommy. Cuenca juega ahora cedido en el Sporting y está mucho más lejos del radar del técnico alemán que Tommy. El mediocentro barcelonés es un jugador que gusta mucho a Hansi y todo apunta a que puede consolidarse en la dinámica del primer equipo.

Tommy inició su etapa de blaugrana en el Benjamín B. En sus cuatro años de jugar del fútbol-7 estuvo a la sombra de jugadores como Alexis Olmedo, Héctor Fort, Pau Prim, Arnau Pradas o Marc Guiu que formaban parte de los equipos 'A' mientras que Tommy formaba parte de la segunda línea.

Tommy Marqués en su etapa del Infantil B blaugrana / Valentí Enrich

En su salto al fútbol-11 Tommy pasó de ser un interior pequeño y con mucha energía y capacidad de desequilibrio a pasarse dos años en blanco por una grave lesión de rodilla. Superar una lesión de este tipo y no tirar la toalla le acercó al 'sueño americano' de intentar triunfar en el Barça.

Tommy era 'el patito feo' de una generación fantástica, la del 2006 / Valentí Enrich

Mientras Tommy observaba como los focos alumbraban a sus compañeros de generación citados que crecían deslumbrando con su talento él tuvo que dar un paso al lado y aceptar una cesión a la Damm. En el conjunto cervecero, Tommy recuperó la confianza en sí mismo y creció con formadores de gran nivel como Joan Verdú.

El actual técnico del Juvenil A de la Damm explicó en el ADN Masia de Sport que su apuesta para el primer equipo blaugrana era Tommy.

Tomi Marqués marcó contra el Santo Domingo / FCB

El Barça recuperó a Tommy de la Damm a raíz de que el Juvenil B de Pol Planas sufrió una serie de bajas en cadena.

El club consideró que era el momento de que Tommy volviera al Barça y este fue otro punto de inflexión en su evolución futbolística. Pol Planas, uno de los formadores que logra mejorar siempre a sus futbolistas, pulió las cualidades innatas de Tommy y lo recolocó de interior a mediocentro.

Tomi Marques y Brian Fariñas apuntan a piezas clave para Belletti / FCB

El Tommy que jugaba entre líneas con un aspecto ratonil había quedado atrás y su físico y presencia se acomodaban más a ejercer de '6'. Tommy se ha convertido en un mediocentro moderno que domina las virtudes de un '6' posicional pero que tiene fútbol para dedescolgarse abarcar más terreno.

Tommy Marqués despuntó en el Juvenil B / Dani Barbeito

Este dinamismo y su constante evolución han convencido a Flick que lo visualiza como un centrocampista total ideal para su esquema de juego.

Tommy ha superado estar a la sombra de otros talentos, una grave lesión, una cesión a la Damm y ser un habitual suplente. Ahora es iindiscutible para Belletti y Hansi Flick confía en su presente pero especialmente en lo que puede aportar en un futuro a medio y largo plazo.

Tommy Marqués es un puntal para Belletti / Valentí Enrich

Con todo, el sueño americano no es siempre un camino idílico lleno de rosas. Tommy ha sabido superar las espinas y ganarse el salto al primer equipo con mucha constancia y paciencia.

Su ejemplo es un espejo perfecto para los aspirantes a cracks que crecen en La Masia. El 'sueño americano' de La Masia es posible y Tommy Marqués es un ejemplo que lo demuestra con hechos y no con palabras.