Tommy Marqués: De parecerse a Gavi a perfilarse como Busquets

La baja de última hora de Frenkie De Jong le ha vuelto a abrir la puerta del primer equipo a Tommy Marqués. El centrocampista de 19 años del filial esperará su oportunidad en el banquillo con la esperanza de poder debutar en el club de sus sueños.

Tommy es un mediocentro o interior muy técnico y potente que ha evolucionado de manera sorprendente.

Del Europa al Benjamín B

Para convertirse en una opción real para el centro del campo del primer equipo Tommy Marqués ha tenido que trabajar muy duro. Tomás Noël Marqués Morera llegó al Barça en el verano del 2015. Su primer equipo fue el Benjamín B y desde entonces su progresión ha sido positiva superando con nota dificultades y altibajos remarcables.

Han pasado diez años y después de muchos vaivenes, el centrocampista barcelonés ve cerca la posibilidad de debutar con el primer equipo. El proceso lento de integración a la competición y las dudas de Flick con Casadó además de las lesiones de Pedri y Gavi pueden abrirle las puertas a un soñado debut.

Tommy se entrenó con Eric, Olmo y Rashford / Valentí Enrich

Su llegada al Barça fue tras destacar en el fútbol-7 del Europa. Los técnicos del Prebenjamín del Barça lo monitorizaron durante toda la liga 2014-15 y se decidieron a incorporarlo para el Barça.

A la sombra de otras grandes perlas

"Era un centrocampista con mucho carácter, pasional, dinámico, entregado, rápido y con llegada". Parece la descripción de Gavi pero es como veían en las oficinas de Sant Joan Despí a Tommy. Tommy era un chaval rubio de ocho años con calidad y un gran espíritu competitivo. Había que incorporarlo y se le fichó.

De la brillante generación del 2006, Tommy vivía a la sombra de grandes perlas como Pau Prim, Arnau Pradas, Marc Guiu, Héctor Fort o Alexis Olmedo. En la línea B, Tommy se ganó la posibilidad de ir ascendiendo y poder saltar al fútbol-11.

Tommy Marqués jugó en el fútbol-7 del Barça / Javi Ferrándiz

Si en el fútbol-7 ejercía de centrocampista total, en su etapa como infantil acostumbraba a jugar de interior izquierdo al estilo Gavi combinando técnica, imaginación y un punto de intensidad muy alto.

Sin ser un titular fijo, Tommy siempre fue ganándose un rol secundario pero destacado como jugador útil de plantilla.

Tommy Marqués, en su etapa con el Infantil B / David Ramírez

Una lesión que frena su proyección

Su temporada más complicada fue la 2020-21 ya que Tommy sufrió una lesión de ligamentos cruzados. Con la pandemia de por medio regresó el curso siguiente pero apenas pudo jugar once partidos.

Su salto a la categoría juvenil se presentaba complicado pero el club tomó una decisión importante. El Barça decidió cederlo dos temporadas a la Damm, club en el que participó con el Juvenil C, Juvenil B y Juvenil A.

Tomi Marques destacó en el Infantil B / Valentí Enrich

De la cesión a la Damm a la explosión en el Barça

Cuando mejore se encontraba en el conjunto cervecero en el otoño del 2023, el Barça decidió repescarlo por una serie de lesiones que dejaron la plantilla del Juvenil B en cuadro. Este retorno accidental al Barça ha podido ser también un factor clave en su desarrollo.

Tommy se encontró a Pol Planas como entrenador y este le otorgó una función muy diferente. El técnico blaugrana lo visualizó como '6' y retrasó su posición de interior a la de mediocentro.

Tomi Marqués, de azul, celebra un gol del Infantil A / Dani Barbeito

Tommy ya no era aquel 'Gavi' pequeñín y eléctrico y se había convertido en un futbolista mucho más potente pero sin tanta agilidad.

Pasar de ser un enlace con la delantera a ejercer de ancla del centro del campo fue un acierto. Tommy seguía manteniendo su dinamismo y hambre para luchar por cada balón pero fue aprendiendo a 'imitar' a Sergio Busquets.

En el Juvenil B acumuló 22 partidos y dio un paso adelante que le permitió debutar con el Juvenil A.

Tomi Marqués ha vuelto al Juvenil B después de una cesión a la Damm / Dani Barbeito

Titular con Belletti

Cuando Belletti asumió las riendas del Juvenil A se percató enseguida de que Tommy era una opción muy útil para ejercer de mediocentro. Sin ser un titular indiscutible, Tommy acumuló 35 partidos, de los cuales en 19 ejerció como titular.

Su papel como primer cambio en la Youth League fue clave ya que Belletti utilizaba a Tommy para pausar partidos eléctricos y muy vivos.

Con el paso de las jornadas el técnico brasileño fue apreciando cada vez más las cualidades de Tommy y esta temporada se ha asentado como un fijo del centro del campo del filial.

Tommy Marqués fue clave para conquistar la Youth league / Dani Barbeito

En el actual curso Tommy ha jugado 11 de los 12 partidos del Barça Atlètic siendo titular en nueve ocasiones. En la Segunda Federación suma 824 minutos y acumula tres tarjetas amarillas. Su labor táctica es clave para dotar de equilibrio al Barça Atlètic.

Un centrocampista híbrido con hambre de gloria

Tommy ha confesado que se fija en De Jong ya que ve en el neerlandés este híbrido de mediocentro e interior que él ha vivido en su etapa en la cantera.

Tommy y Brian son el eje estructural del filial / Valentí Enrich

La lesión de cruzados y la cesión a la Damm más el cambio de posición han sido factores que han marcado una trayectoria que no ha sido fácil. Tommy es, a sus 19 años, un centrocampista técnico y muy inteligente que deja detalles que nos recuerdan a Sergio Busquets.

Soñar con debutar en el nuevo Spotify Camp Nou es gratis. aquel 'mini Gavi' ha mutado en una mezcla entre Busquets y De Jong. La Masia siempre ofrece soluciones.