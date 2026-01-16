Tommy Marqués, una ayuda extra para ganar al Andratx

Volver a jugar en el Johan Cruyff (18:15h) es la mejor noticia para Belletti. El filial necesita seguir fuerte en su feudo para consolidarse en la zona de playoff de ascenso. El Barça Atlètic recibe a un Andratx que lucha por la permanencia y que está empatado con el Castellón en la primera plaza de descenso.

El segundo equipo blaugrana solo ha sumado nueve de los últimos 21 puntos en juego mientras que el conjunto balear acumula cuatro partidos sin ganar. Tommy Marqués vuelve al Barça Atlètic después de la derrota de la semana pasada (4-1) en el campo del Reus.

Juan Hernández es un fijo para Belletti / FCB

La clasificación para las semifinales de la Copa Catalunya entre semana dejó un desgaste relativo ya que Belletti alineó un combinado de suplentes y juveniles.

Con Tommy en el equipo, el técnico del B puede recuperar su pareja de centrocampistas estructurales. El dúo Tommy Marqués y Brian Fariñas es indiscutible para Belletti. En los últimos partidos, además de Juan, los primos Guille y Toni han dispuesto de oportunidades como interiores.

Alguno de ellos podría avanzar su demarcación y ejercer el rol de falso extremo. Otro refuerzo importante para Belletti será Jofre Torrents. Con la llegada de Cancelo, el lateral izquierdo de la Selva del Camp tendrá más dificultades para disponer de oportunidades con Flick.

La visión de Belletti

Juliano Belletti es consciente de la importancia de volver a sumar de tres en tres: "Tenemos que buscar reaccionar tras la derrota en Reus. No hemos estado a nuestro mejor nivel y hay que mejorar cosas. Tenemos que gestionar la pérdida de confianza que supone perder."

Belletti está convencido de que su equipo puede rendir mejor y lograr de nuevo un triunfo balsámico: "Hay que aprovechar el factor campo. Aprovechar bien la amplitud y la confianza. Estamos marcando goles,. Hemos trabajado aspectos defensivos para tener más confianza sin balón. Nos costó en los últimos partidos pero con lo trabajado será seguramente mejor".

El conjunto de José Manuel Contreras logró ganar (2-1) en el partido de ida.

Dónde ver y alineaciones probables

El partido entre el Barça Atlètic y el Andratx se disputará en el Estadi Johan Cruyff. Este encuentro de la jornada 19 de la Segunda Federación se podrá ver en directo (18:15) en Esport 3 y el canal oficial de Youtube del Barça.

El árbitro del encuentro será Octavio Herrainz.

Estas son las alineaciones que pueden presentar blaugranas y mallorquines.

Barça Atlètic: Kochen, Anaya, Mbacke, Cortés, Jofre Torrents; Tommy, Brian, Juan; Dani Rodríguez, Shane Kluivert y Toni Fernández.

Belletti espera una reacción del equipo / FCB

Andratx: Elías, Nicoli, Navarro, Hermelo, Rabanillo, Llabrés, Bauzà, Markus, Pacual, Javi y Gálvez