Tommy y Jofre Torrents, fuerza extra para conquistar Terrassa

El Terrassa es uno de los equipos con más historia y potencial de la Segunda Federación. Visitar el Estadi Olímpic de la ciudad egarense es para el filial blaugrana (18h) una de las salidas más complicadas.

Además, el conjunto local está en racha. Desde que Oriol Alsina asumió el cargo de entrenador, el Terrassa solo ha encajado nueve goles en doce partidos y tan solo ha sufrido una derrota.

Juan Hernández fue de lo más destacado del Barça Atlètic contra el Terrassa / FCB

El Barça Atlètic visita el campo de un equipo que suma seis jornadas sin perder y que en este período ha sumado 12 de los 18 puntos en juego.

El conjunto de Belletti no gana a domicilio desde noviembre y en sus últimas cuatro salidas solo ha logrado sumar un punto de doce. Además el Barça Atlètic solo ha podido ganar dos de los últimos siete partidos que ha disputado.

Jofre Torrents celebra uno de los goles en el Johan Cruyff ante el Ibiza / FCB

A todas estas estadísticas contrarias a los intereses blaugranas hay que sumar la lesión en el menisco de la rodilla derecha que obligará a Roger Martínez a pasar por el quirófano.

Como noticia positiva Bellletti podrá contar con dos refuerzos de lujo procedentes del primer equipo como Tommy Marqués y Jofre Torrents. El mediocentro y el lateral zurdo no viajaron a Elche y han preparado a conciencia el partido del B en el campo del Terrassa. Ambos son dos piezas clave para un filial que quiere superar su momento irregular con un triunfo de prestigio.

Quién si viajó para ejercer de tercer portero a Elche es Diego Kochen que tras cumplir con su papel en el primer equipo podría también entrar en la convocatoria de Belletti y convertirse en el guardameta titular del filial.

Belletti quiere luchar por el ascenso / FCB

Belletti ha explicado a los medios del club su visión sobre la difícil visita de este domingo (18h Youtube Barça y Esport 3) a Terrassa: "Lo más importante es que los jugadores entiendan que lo más importante es el proceso de mejora, jugamos bien, generamos ocasiones y progresamos en defensa pero ni cuando ganamos está todo bien ni cuando perdemos está todo mal".

En el análisis del brasileño sobre el rival, el técnico del filial valora el potencial del conjunto que dirige Alsina: "El Terrassa tiene un juego diferente al del Poblense, es un equipo más asociativo, tienen calidad y estamos preparados para ganar y poder pelear por el ascenso sin cambiar nuestro modelo".

El Terrassa, con 30 puntos, quiere asaltar una de las plazas de playoff. El Barça Atlètic, con 32 puntos, desea mantenerse en la zona que da accesos a pelear por el ascenso de categoría.