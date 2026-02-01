En Directo
SEGUNDA RFEF
Terrassa - Barça Atlètic, en directo hoy: partido de 2ª RFEF, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido entre el Terrassa y el Barça Atlètic de la jornada 21 del Grupo 3
Min.36 (0-0)
Aziz está jugando a un muy buen nivel. Centro-chut muy peligroso del extremo ghanés.
Min.31 (0-0)
¡Alucinante! Dani Rodríguez se ha ido de tres rivales al estilo Messi y cuando su chut pasrecía ser gol o gol...aparece Isma para evitarlo.
Min.28 (0-0)
El dominio del B es total pero los de Belletti tienen que subir el ritmo y ser más efectivos para ganar. Isma ha pedido mano de Jofre en un posible penalti. La jugada continua y chut de Mario. Ha reaccionado el Terrassa.
Min.26 (0-0)
Otra llegada de peligro del B. Falta lateral de Brian que los locales solventan con problemas.
Min.19 (0-0)
Otra ocasión clara de Brian Fariñas tras una jugada de crack de Dani Rodríguez. Merece ganar el Barça Atlètic.
Min.18 (0-0)
Espectacular parada de Marcos con un remate impresionante de Aziz. Oportunidad clarísima para el filial blaugrana.
Min.15 (0-0)
Gran pase de Cortés, recorte de Aziz pero Isma envía el balón a córner. Saque de esquina blando de Jofre que atrapa Marcos.
Min.13 (0-0)
El B domina claramente pero el Terrassa se defiende bien y sale a la contra con peligro. Partido igualado.
Min.9 (0-0)
Falta del Terrassa desde 40 metros sorprendente pero Kochen atrapa sin problemas.
Min.5 (0-0)
Jofre lucha con Gutierrez y provoca un córner. Saque de esquina que acaba con un centro que la defensa blayugrana rechaza. Otro córner que pica el Terrassa sin consecuencias.
