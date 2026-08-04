La tensa espera de Josué Caicedo para vestir de azulgrana

Los días pasan y Josué Caicedo sigue esperando en Ecuador que se resuelvan todos los asuntos burocráticos que le permitan viajar a Barcelona y ponerse a las órdenes de Juliano Belletti en el Barça Atlètic. El lateral izquierdo fue anunciado como refuerzo del filial azulgrana el pasado 13 de julio. Tres semanas después, todavía está pendiente del OK y aunque la intención era que se incorporara cuanto antes a los entrenamientos y pudiera estar con el grupo en el stage de la Vall d'en Bas, éste ya ha empezado sin la presencia del ecuatoriano.

No es la primera vez que se alarga la llegada de un futbolista extracomunitario para jugar en el Barça Atlètic, una circunstancia de la que es totalmente ajena el club azulgrana. Pero sin duda es un contratiempo para Juliano Belletti, que sí está pudiendo contar estos días con cuatro de los refuerzos: Joni Hernández, Juan Ybarra, Ignasi Quer y Javi Castro. Falta el quinto, Josué Caicedo, pues Hamza Abdelkarim apunta a que estará más con el primer equipo que con el filial. También Jesse Bisiwu, pese a que lucirá dorsal del Barça Atlètic.

Expectativas con Caicedo

El FC Barcelona tiene muchas expectativas con Josué Caicedo, que llega al club azulgrana mediante una cesión con opción de compra de 2,5 millones de euros. Podría ser obligatoria si se cumplen una serie de condicionantes. Josué Caicedo impresionó a los ojeadores azulgranas y de otros equipos por su capacidad atlética y por ser un futbolista de banda con capacidad muy ofensiva, agilidad, rapidez de reacción y desborde tanto por dentro como por fuera. Además, también destaca por poner muy buenos centros. El club tomó muy buena nota de los informes del departamento de scoutig y se decidieron a dar el paso.

Así juega Josué Caicedo, el nuevo fichaje del FC Barcelona / AnthonyProd

Josué Caicedo jugó 8 partidos con el primer equipo de la LDU Quito. con una suma total de 344 minutos. Destacó su debut en la Copa Libertadores el pasado 26 de mayo ante el Always Ready boliviano (3-2 para los ecuatorianos). Casi siempre como lateral izquierdo, convirtiéndose prácticamente en un extremo gracias a su despliegue, pero también un partido de Liga como pivote, lo que le permite ser un futbolista polivalente.

Alexis Olmedo es un defensa polivalente / FCB

Alexis Olmedo apunta a oficial este miércoles

Y mientras se espera la llegada de Josué Caicedo en los próximos días, quien ya no está con el grupo es Alexis Olmedo que, como hemos explicado en SPORT, fichará por el Celta Fortuna de LaLiga Hypermotion. El futbolista está en Vigo y se está ya en el último proceso de intercambio de documentación antes de ser anunciado oficialmente por el filial del club celeste.