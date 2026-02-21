Tavares ya se prepara para incorporarse al Barça

Ajay Tavares será el próximo refuerzo para el fútbol base barcelonista. A sus 16 años, el jugador inglés puede llegar a La Masia gracias a tener también el pasaporte comunitario portugués y la próxima semana ya estará, de no surgir ningún contratiempo, bajo la disciplina azulgrana.

Tavares, de momento, se sigue preparando en Inglaterra de forma intensa, como ha mostrado en una story de Instagram. Sus ganas son enormes para llegar en buena condición al Barça y ponerse a diposición del técnico del Juvenil A, Pol Planas.

El extremo llega procedente del Norwich City, donde ha disputado esta temporada 11 partidos con el equipo sub-18, 9 correspondiente a la Premier de la categoría y otros 2 de de la Youth Cup.

También ha sido internacional con Inglaterra sub-17, disputando 4 partidos, 3 amistosos y 1 oficial. Tavares está despuntando mucho en el fútbol base británico y el Barça se ha podido llevar el gato al agua con un futbolista que era seguido por los grandes clubs ingleses.

Tavares tendrá cuatro meses para demostrar su nivel en categoría juvenil con solo 16 años. A partir de entonces se guiará su proyección, pero existe el convencimiento de que tiene mucho futuro y su rendimiento debe ser alto más pronto que tarde.

La adaptación debería ser rápida habituado a un fútbol competitivo como es el inglés y bajo el amparo de La Masia. Tavares tiene todas las condiciones para ser una apuesta triunfador para contar con más elementos de futuro para desequilibrar por las bandas.