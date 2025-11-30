El talento de Dani y la velocidad de Sama impulsan al Barça Atlètic

Para lograr el retorno a la Primera Federación hay que superar el examen de partidos ásperos y difíciles de gestionar. En el campo del Barbastro el filial superó con practicidad un encuentro en el que el filial blaugrana fue de menos a más.

Barbastro-Barça Atlètic Segunda Federación Jornada 13 Barbastro 0 2 Barça Atlètic Alineaciones Barbastro Troya, Cardiel, Alarcón, Mingotes, Sito, Ibra, Rodrigo (Bautista min.75), Aaron, Iribarren, Ara (Monty min.68), Gabarre Kun min.68) Barça Atlètic Kochen, Anaya, Mbacke, Cortés y Oduro; Roger, Brian (Dani min.54),Toni (Guille min.54); Sama, Ureña y Juan Hernández

Para Toni Fernández, titular como interior, esta localidad aragonesa siempre será especial ya que en cuatro días se cumplirá un año de su debut en este campo. Los de Belletti no completaron su partido más brillante pero salieron victoriosos (0-2) del Municipal de Barbastro.

En sus últimos cuatro partidos ligueros el Barbastro solo había marcado un gol y solo había encajado otro. El equipo de Dani Martínez es uno de los equipos menos goleadores pero también uno de los menos goleados de la categoría. Era de prever un partido con pocas llegadas al área y así se vio una primera parte sin chispa ni magia.

El dominio del Barça Atlètic era tan evidente como insulso ante un 5-4-1 del Barbastro que cerraba las puertas a cualquier jugada de ataque rutinaria del filial.

Mbacke jugó un partido muy serio en Barbastro / FCB

Belletti ya había avisado del peligro a balón parado del Barbastro y así fue como los locales rozaron el gol en el minuto 29 con un cabezazo de Mingotes a la salida de un córner.

Una intervención mágica del portero Diego Kochen fue el responsable de que el Barça Atlètic pudiera mantener el cero de su portería en el primer tiempo.

Tras una primera parte insípida, el encuentro se abrió en la reanudación. La entrada de Dani Rodríguez y Guille a los nueve minutos del segundo tiempo puso más picante y los de Belletti lograron encontrar los espacios que en los primeros 45 minutos no aparecían.

Dani solo necesitó cinco minutos para encarrilar la victoria. Una jugada vertical del filial blaugrana conducida por Juan la finalizó con clase y contundencia el extremo vasco. La asistencia del aragonés fue buena pero el chut impecable de Dani Rodríguez resultó imparable para Troya.

Cortés marcó el 0-2 / FCB

Los locales abandonaron su conservadurismo y se aventuraron a buscar el empate. En este escenario creció de manera increíble Sama Nomoko.

El extremo maliense tenía muchos metros para transitar y su potencia era todo un dolor de muelas para los aragoneses.

El Barbastro creó peligro en jugadas a balón parado pero parecía mucho más cercano el segundo gol blaugrana que tenía muchos metros para jugar.

Ureña gozó de una ocasión clara y fue objeto de un penalti que el árbitro no indicó por un fuera de juego dudoso.

En los últimos minutos pudo pasar de todo. Bautista rozó el empate pero a la contra un Sama imparable perdonó pero fue después objeto de un penalti riguroso que no perdonó Álvaro Cortés. El aragonés engañó a Troya y dejó el encuentro liquidado.

Sama Nomoko brilló a la contra / FCB

El Barça Atlètic sumó en Barbastro un triunfo de oro que le sitúa a un solo punto del Poblense, el líder de la categoría.