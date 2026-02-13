Suspendido el Castellón B - Barça Atlètic

La RFEF ha dado a conocer este martes la suspensión oficial del partido entre el CD Castellón B y Barça Atlètic, correspondiente a la jornada 23 del grupo 3 de Segunda Federación. El encuentro estaba fijado para este sábado, 14 de febrero, a las 16:00 horas, en las instalaciones deportivas Gaetà Huguet.

La Agencia Estatal de Meteorología de la Comunidad Valenciana ha comunicado el nivel máximo de aviso por alerta roja durante viernes y sábado. Se esperan vientos de hasta 140 km/h en la zona interior de la provincia de Castellón y se avisa de que en zonas expuestas podrían llegar a superar los 150 km/h.

El club castellonense ha transmitido la suspensión a través de un comunicado en redes sociales: "Con motivo de la Alerta Roja decretada para este sábado 14 de febrero en la provincia de Castellón, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades competentes, se ha procedido a la suspensión del encuentro que debía disputar nuestro filial albinegro frente al FC Barcelona Atlètic."

"La decisión se adopta con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, personal del club y aficionados, ante la situación meteorológica adversa prevista para la jornada."

Sin fecha oficial

Aún no se conoce cuándo se disputará el encuentro. La semifinal de Copa Catalunya entre Barça Atlètic y Andorra, prevista para el martes 17 de febrero a las 17:00 horas, impide el inmediato aplazamiento del partido de cara a este mismo domingo.

El club blaugrana ha comunicado en su web que la RFEF fijará una nueva fecha para el encuentro en los próximos días, un acuerdo en el que tienen que participar los dos clubes implicados.

Reunión de viejos conocidos

El reencuentro de Óscar López y el primer filial blaugrana tendrá que esperar. El exentrenador de la cantera culé entre 2017 y 2024, destacando sus tres años en el Juvenil A, cogió el filial castellonense en el mes de enero, cuando el club se encontraba en la decimoquinta posición y con una racha negativa de seis derrotas consecutivas.

Desde entonces, en los seis encuentros que ha dirigido el técnico catalán, ha obtenido un récord de dos victorias, tres empates y tan solo una derrota.

El partido se presentaba como una oportunidad para López de salir de la zona de play-off de descenso. Para los de Belletti, la ocasión perfecta para escalar posiciones en el playoff de ascenso a Primera Federación, en la reunión de varios jugadores con el que fuera su entrenador en etapa juvenil. Habrá que esperar.