El sueño universal del Sub-13 del Barça en Orlando

Entre la odisea y el debut en La Liga FC Futures toca diversión. Para los jugadores del Barça Sub-13 las más de 18 horas de viaje para llegar a Orlando ya han quedado en anécdota.

Avión de Barcelona a Madrid, vuelo de la capital española a Miami y autobús de cuatro horas más para llegar a Florida serían una odisea en cualquier otra circunstancia. A las 10 de la mañana del miércoles ya estaban en el aeropuerto del Prat y no llegaron hasta el hotel de Orlando hasta las 12 de la noche completando el viaje más largo de sus vidas.

La ilusión del Sub-13 del Barça es ganar el torneo La Liga FCFutures / Instagram

Pero en este caso la ilusión se impone al cansancio y las ganas de diversión a la impaciencia. Antes de debutar en el torneo internacional La Liga FC Futures la organización tiene un detalle con todos los equipos que los niños agradecen.

Ir a Orlando y no visitar el parque Universal Studios es como ir a París y no pasarse por Disney. Este parque temático ha hecho las delicias de unos chicos que ya empiezan ser preadolescentes pero que disfrutan de las mil atracciones de un parque en el que la temática Harry Potter es solo uno de los múltiples alicientes. Todos quieren ser magos del balón pero aún no son profesionales y disfrutan con las diversiones típicas de los chavales de 12 años.

Los jugadores y cuerpo técnico del Sub-13 se encuentran en Orlando / Instagram

Pasarlo bien en estas atracciones y hacerlo con sus compañeros de equipo es un lujo increíble. Todos tienen en su cabeza la ilusión de dejar huella en el torneo como lo hizo Lamine hace seis años pero antes de estrenarse con el balón se lo han pasado en grande en Universal Studios, un lugar donde la fantasía se mezcla con la realidad.

Marvel o Parque Jurásico son otras de las temáticas de un lugar para soñar en grande. Los Anas, Abdou, Eric, Biel y compañía no olvidarán esta experiencia. Pase lo que pase en el campo habrá valido la pena convivir con chavales de otros equipos y disfrutar de un país en el que muchos nunca han podido viajar.

Calendario del primer día de La Liga FCFutures / La Liga

El viaje de la fantasía pasa por tener los pies en el suelo y aprovechar la oportunidad que les brinda el Barça para aspirar a lo máximo. Después de un viaje interminable tocó soñar en grande y este viernes habrá que empezar a aprovechar la experiencia del torneo La Liga FC Futures para situar a La Masia en el lugar de privilegio en el que merece estar.

El debut de los blaugranas será este viernes (10:30 hora americana) contra el Valencia y una hora y media después tocará miniderbi contra el Espanyol. Aquí arrancará el verdadero sueño universal del equipo de Jordi Pérez.