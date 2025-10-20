El Sub-19 pierde a Sama pero gana a Quim Junyent para la Youth League

El Sub-19 del Barça afronta la tercera jornada de la fase liga con bastantes novedades respecto a los dos primeros partidos de la UEFA Youth League. Los blaugranas reciben al Olympiacos en el Johan Cruyff (12h Esport 3) en un partido entre dos aspirantes al máximo título europeo juvenil.

Pol Planas pierde a dos puntales en ataque (Gistau y Sama) pero gana presencia defensiva (Cuenca y Landry) así como creatividad (Quim Junyent).

Quim Junyent se entrenó con intensidad para preparar la final Intercontinental / FCB

Xavi Espart, en dinámica del primer equipo, así como Gistau, lesionado, eran bajas anunciadas pero se esperaba la presencia del explosivo Sama Nomoko como principal arma ofensiva para superar al Olympiacos.

Landry Farré y Quim Junyent podrán ganar ritmo con el Sub-19 blaugrana tras recuperarse de sus respectivas lesiones. Andrés Cuenca ha vuelto del mundial Sub-20 y después de quedarse en el banquillo del Atlètic Lleida-Barça Atlètic apunta a titular en el eje de la zaga barcelonista.

El Olympiacos llega al Johan con el bagaje de dos victorias en las dos primeras jornadas europeas. Los griegos superaron al Pafos (4-0) y vencieron en el campo del Arsenal (1-2) mientras que los de Pol Planas también han sumado seis puntos tras imponerse al Newcastle (2-3) y al PSG (2-1).

La expulsión de Álex Campos contra los parisinos ha dejado al central leridano sin la posibilidad de entrar en la convocatoria de Pol Planas.

Los fichajes Lovro Chelfi y Nuhu Fofana debutan en una lista del Sub-19 barcelonista en la Youth League. Pol Planas está satisfecho ya que "las sensaciones del equipo son muy buenas y el equipo está progresando".

El técnico blaugrana entiende que el rival griego es "un equipo muy bien trabajado, sólido y de mucho nivel". Para superar al Olympaiacos la receta está clara: "Nos queremos imponer en base a nuestro modelo, hay que llevar nuestra idea de juego a rajatabla".

Una de las nuevas incorporaciones del Sub-19 barcelonista es Uri Pallás. El extremo de Llavaneres espera "un partido muy físico en el que tenemos que buscar controlar el juego". El ex del Espanyol ha agradecido el recibimiento y trato de sus nuevos compañeros y staff.

Alineaciones probables

Tercera Jornada fase liga Youth League. Estadi Johan Cruyff 12h (Esport3 y Movistar). Árbitro: Jacob Karlsen (Dinamarca)

Barça: Max Bonfill, Guillem Víctor, Landry, Cuenca, Pol Bernabéu; Pedro Villar, Pedro Rodríguez, quim Junyent; Shane Kluivert, Adri Guerrero y Uri Pallás

Olympiacos: Kampagiovanis, Theodoridis, Karkatsalis, Milisic, Rolakis, Alafakis; Liatsikouras, Filis, Kotsalos, Hamza, Cortés.