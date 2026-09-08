El Sub-19 del Barça inicia el camino para conquistar su cuarta Youth League

El Juvenil A del Barça debutó este fin de semana en el campeonato liguero con una impactante goleada (6-0) ante el Huesca. Las jóvenes perlas barcelonistas quieren iniciar la fase liga de la Youth League con buenas sensaciones ante un rival potente.

El partido de este miércoles peligra a causa del aviso del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) que ha activado un aviso de peligro 4 sobre 6 por intensidad de lluvia durante la mañana, con especial incidencia en el Baix Llobregat y el Barcelonès.

Un objetivo ambicioso

El Barça es el club que ha ganado más ediciones de la Youth League. Jordi Vinyals, García Pimienta y Juliano Belletti son los tres técnicos que han logrado alzar este prestigioso título.

El club blaugrana cuenta con la desventaja que su apuesta valiente por canteranos implica que muchos jugadores que podrían disputar esta competición ya están en dinámica de primer equipo o del Barça Atlètic mientras que sus competidores suelen utilizar jugadores de más edad.

Iu Martínez es un extremo fantástico / FCB

El conjunto blaugrana se quedó la temporada pasada con el mal sabor de boca de quedar eliminado de manera injusta en los penaltis contra el Macabi de Tel Aviv en un partido que los de Pol Planas merecieron ganar.

Un rival potente

El formato de la Youth League sigue siendo el mismo y el sub-19 blaugrana se enfrentará a los seis primeros rivales que le tocaron en sorteo al primer equipo en la Champions. El debut será contra el Feyenoord mientras que el resto de rivales serán el Galatasaray, PSG, Aston Villa, Sabah y Manchester City.

Los de Róterdam no participaron en la última edición de la Champions juvenil y esta es su cuarta participación. En dos ocasiones han superado la primera fase pero nunca han pasado de octavos. En la liga neerlandesa arrancaron con empate (3-3) ante el potente PSV Eindhoven.

Gistau es un gran proyecto de goleador / FCB

De los jugadores que Belletti convocó para el debut del Barça Atlètic, el sub-19 blaugrana podrá contar con Eder Aller, Adam Argemí, Joni Hernández y Òscar Gistau.

El delantero de Salou, tal y como avanzó SPORT, es uno de los grandes argumentos del Barça para llegar lejos en esta Youth League.

Joni ya fue titular en el debut liguero del Juvenil A mientras que Gistau se quedó sin jugar en la primera jornada de liga del Barça Atlètic.

La visión de Pol Planas y Baba Kourouma

Pol Planas está satisfecho del inicio de temporada y afronta sin presión el debut europeo: "El equipo trabaja muy bien, el día a día es muy bueno. Hay que focalizarse en la liga y esto es lo que nos llevara a hacer las cosas bien durante el año. Hay mucho que mejorar porque estamos en el inicio de curso pero hay que estar contentos de todas las cosas buenas que hacemos."

El entrenador blaugrana augura un partido entretenido ante un rival que "sabe asociarse bien y es muy competitivo".

En el vestuario del Juvenil A se respira ambición y ganas de luchar por ganar la cuarta Youth League de la historia del club.

Baba Kourouma es uno de los jugadores que ya conoce los secretos de esta competición y ha valorado en los medios del club la importancia de este debut europeo: "El vestuario está muy ilusionado con esta competición tan importante para los juveniles. A ver si empezamos con victoria. Todos tenemos ganas de jugar y poder disfrutar."

El hermano de Ilaix es uno de los jugadores con más peso en el vestuario del Juvenil A: "Yo puedo aportar alegría, compañerismo, somos todos una familia. Esta competición te pide que estés concentrado hasta el final".

Horario, dónde ver y alineaciones previstas

Barça y Feyenoord se verán las caras este miércoles a las 12 horas en el Johan Cruyff en un partido que se podrá seguir por Movistar+.

El árbitro del encuentro será arbitrado por el chipriota Kyriakos Athanasiou.

Este es el once inicial de Pol Planas en el debut liguero del Juvenil A / FCB

Estas son las alineaciones que podrían presentar ambos conjuntos:

FC Barcelona: Eder Aller, Teixidor, Joan Inglés, Baba, Lorenzo; Adam Argemí, Nil Vicens, Adri Guerrero; Joni, Gistau e Iu Martínez

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