El sub-16 del Barça, campeón de Liga

El conjunto que dirige David Sánchez ha ganado 1-0 al Granollers y cuando quedan dos jornadas para el final del campeonato ya se ha proclamado campeón sub-16, lo que antes era la división Cadete.

El FC Barcelona ha ganado por la mínima a un Granollers muy ordenado atrás y con una disciplina fantástica. El único gol has sido obra del más pequeñito, Hugo Garcés, quien ha rematado un buen centro del otro interior Unai Balmón. Su remate ha sido perfecto para cristalizar el triunfo.

Esta es la 18ª victoria consecutiva del equipo, superando en 10 puntos al Espanyol, con su partido pendiente ante el Gimnàstic de Manresa, pero que no le alcanza para luchar por el título con dos jornadas de Liga solo por disputarse.

El título de Liga tiene mucho mérito viendo el arranque de los barcelonistas. Después de 10 jornadas, acumulaban dos derrotas y dos empates. El Espanyol llevaba 8 puntos de ventaja y con su triunfo por 0-1 en la Ciutat Esportiva Joan Gamper parecía que ya se escapaba, pero desde entonces, victoria tras victoria, han llegado los 18 triunfos seguidores.

El equipo cuenta con jugadores de mucho futuro como Artem Rybak, un ucraniano mediapunta de un talento sensacional, Ruslan Mba, extremo zurdo rapidísimo y pinta fenomenal, Hugo Garcés, interior con capacidad goleadora y mucha calidad, Ahmed Abarkane, un lateral izquierdo muy poderosos o Luca Pérez, un central de proyección espectacular.

El triunfo colectivo

Más allá de algunas individuales, que el Barça siempre tiene, la generación del 2010 ha sabido jugar en equipo y competir. El FC Barcelona lleva muchas temporadas sumando la competición cadete, pero esta ha sido una de las más difíciles porque el Espanyol empezó más fuerte. Además, muchos futbolistas han reforzado al Juvenil B de Cesc Bosch y, por ejemplo, en esta matinal de sábado no han jugado Artem Rybak, Ruslan Mbah, Luca Pérez o Samu Borniquel.

El objetivo de la cantera del Barça es que los jugadores mejores y progresen de categoría cada vez que se pueda.

El sub-8, primer campeón

Este título no ha sido el primero de la cantera porque, antes de la celebración tranquila y respetuosa en el campo 9 de la Ciutat Esportiva, el conjunto sub-8 A se ha proclamado campeón al vencer al Gimnàstic de Manresa (1-6). Por tanto, el prebenjamín ha sido el primer campeón.

El Barça tiene a dos campeones en el fútbol base y mañana domingo el Juvenil A, si gana al Montecarlo se proclamará campeón de Liga en la última jornada de su categoría en División de Honor.