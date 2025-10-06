El Sub-13 golea en Lleida antes de viajar a Orlando

El estreno del entrenador manresano Jordi Pérez en el fútbol-11 está siendo inmejorable. El Sub-13 blaugrana (antiguo Infantil B) solo ha necesitado tres jornadas para destacarse como líder en solitario de la División de honor Sub-13. Los discípulos de Jordi Pérez han marcado 15 goles y solo han encajado dos tantos en tres partidos brillantes.

Tras debutar en la Ciutat Esportiva con triunfo (3-1) contra el Sant cugat, las dos últimas jornadas a domicilio han tenido sendas goleadas. Tras derrotar (0-7) al Sant Just, el Atlètic Segre encajó otra goleada (1-5).

Guillem Balcells volvió a jugar de central pero ello no le impidió anotar su cuarta diana del curso. Balcells envió a la red un cabezazo producto de una falta lateral. Abdou Latif marcó los dos goles siguientes en acciones muy diferentes. en el 0-2 destacó la carrera pletórica de Mounirou y Abdou Latif anotó con oportunismo tras asistencia de Jan Moré.

En el 0-3 Abdou Latif se lució con un remate espectacular sin ángulo. Los dos últimos goles tuvieron la firma de Pep Farrés que definió de maravilla dos jugadas eléctricas del Sub-13 blaugrana.

Biel Ramos marcó un gol contra el Europa / Valentí Enrich

El próximo reto de este equipo pasa por conquistar Orlando. En Florida se disputa la novena edición del Torneo internacional La Liga FCFutures entre el 10 y 12 de octubre. El Barça jugará contra el Valencia, Espanyol y Sevilla en la primera fase y además del athletic, Villarreal, Atlético y Real Madrid compiten en este torneo seis equipos extranjeros.

Los brasileños Flamengo y Palmeiras, los estadounidenses Orlando City e Inter de Miami así como el Monterrey mexicano y el Independiente argentino intentarán exhibir la potencia de sus canteras.

El Barça aspira a llegar a la final que se disputa el domingo a las 10 (hora local) en el ESPN Wide World of Sports en Orlando. Los de Jordi Pérez buscarán ser fieles al estilo genuino del Barça y optar por conquistar un torneo que el club blaugrana ha ganado en cuatro de sus ocho ediciones. La última vez que los blaugranas conquistaron este torneo fue en el 2019 con Lamine Yamal y Marc Bernal como grandes estrellas.

El 1x1 del once ideal de la semana

Este es nuestro once ideal de la semana en la cantera blaugrana: Txell Font, Yibrahan García, John Adams, Baba Kourouma, Hugo Tomás ; Pedrito Juárez, Jan Giral, Xavi Miràngels; Mounirou, Destiny y Álex Pliego.

TXELL FONT: La portera del Barça B femenino se lució en el trinfo de su equipo ante el AEM Lleida. Txell destacó con una gran parada en un penalti que supo abortar. Exell Font ejerce el papel de tercera portera del primer equipo y stitulasr del filial con eficacia.

YIBRAHAN GARCÍA: El jugador del Sub-14 puede jugar de extremo o lateral pero ante el Nàstic ejerció de 2 con éxito. además de cubrir sus obligaciones defensivas y atacar con insistencia por su carril, 'Yibri' también le dio al equipo presencia por dentro con mucho fútbol.

BABA KOUROUMA: El hermano de Ilaix ha empezado el curso en plena forma. Baba fue el central titular contra el Espanyol y logró equilibrar el tanto inicial de los pericos con un remate exterior formidable.

JOHN ADAMS: La pareja de centrales del equipo de Adrià Monràs contra el Nàstic fue Derek Puig-Pol Jou pero John adams entró al descanso y fue determinante. Una falta lateral bien ejecutada por Hugo Tomás la remató de manera imperial el central de origen nigeriano. Joh Adams es diferencial con su gran juego aéreo.

John Adams es un proyecto de gran central / Valentí Enrich

HUGO TOMÁS: El lateral izquierdo del Sub-14 es pura elegancia. El hijo de Josete (exjugador del Rayo y Betis) se inventó el pase de gol a John Adams con un centro muy preciso. al margen de esta acción su fútbol fue en todo momento preciso y enérgico.

PEDRITO JUÁREZ: El mediocenntro del Sub-12 volvió a ser decisivo para el triunfo de su equipo. Los de Pol Combellé tuvieron que remontar un tempranero gol del Granollers y el cerebro argentino de los alevines blaugranasa volvió a resultar una pieza clave con otro partido sublime. Pedrito marcó el gol que cerificaba una remontada (1-3) trabajada.

Pedrito Juárez destacó contra el Europa / Valentí Enrich

JAN GIRAL: El interior del Sub-15 ayudó a su equipo a superar un momento delicado. El exblaugrana Marvin avanzó al Gimnàstic Manresa en la primera parte pero un doblete de Jan en el segundo período permitió que los de Álex Fernández remontaran el encuentro. Jan es un interior creativo y llegador.

XAVI MIRÀNGELS: El excentrocampista del espanyol ha empezado el curso pletórico. El triunfo del equipo de Cesc Bosch (0-2 en el campo de la Fundació Grama). Pol Mancheño había anotado el primer gol en el primer minuto pero el 0-2 definitivo del interior blaugrana en el minuto 15 dejó el encuentro resuelto.

Xavier Mirangels es un interior muy fino / Javier Ferrandiz

MOUNIROU: El extremo del Sub-13 no marcó pero dejó jugadas para el recuerdo. Mounirou exhibió potencia, habilidad y una gran generosidad para desnivelar de manera individual.

DESTINY EJIOFOR: El delantero centro del Sub-12 marcó uno de los tres goles de su equipo en el campo del Granollers (1-3). Destiny anotó con la izquierda un gol muy estético.

Destiny es un gran goleador / Valentí Enrich

ÁLEX PLIEGO: El extremo izquierdo del Sub-14 no marcó pero fue el jugador más incisivo de su equipo contra el Nàstic. Pese a ser zurdo cerrado y ejercer de '11', Pliego destacó por sus conducciones interiores que resultaban indetectables para el equipo de Tarragona.