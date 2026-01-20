Otra sorpresa en La Masia: Quim Junyent, cerca del Almería

Peligra Quim Junyent. El interior de 18 años de La Masia acaba contrato con el Barça en junio de este año y a día de hoy parece difícil que pueda continuar. En el club blaugrana tienen claro que el centrocampista de 18 años prefiere no renovar y ser dueño de su destino tras pasar del Barça Atlètic al Juvenil A.

Es por ello que el Barça, puestos a perder el jugador el 30 de junio, podría llegar a un acuerdo para una venta en este mercado invernal. SPORT ha podido saber que el club mejor situado para fichar a Quim Junyent es el Almería de Rubi. El que fuera técbico del Barça en la época del Tata Martino apuesta por un fútbol ofensivo que casa con las cualidades de Quim.

El de Balsareny es un centrocampista muy técnico y que sabe conectar con los puntas. Su despliegue físico es importante pese a su corta estatura.

El 'overbooking' de centrocampistas de calidad en el primer equipo y el Barça Atlètic puede cobrarse una nueva 'víctima'. Quim Junyent es un interior potente y muy creativo que juega de manera asidua en las selecciones inferiores de España.

Quim Junyent suma tres años jugando la Youth League / FCB

En el Barça juega desde que era benjamín y aunque su rendimiento ha sido óptimo en todas las categorías, da la sensación que su proyección se ha estancado esta temporada. Quim llegó a realizar la pretemporada con el primer equipo del Barça en el verano del 2024 y Flick lo alineó en diversos amistosos, entre ellos un partido contra el Mónaco correspondiente al Gamper.

De aquellos días en dinámica del primer equipo a la situación actual, los acontecimientos han variado hasta el punto que su futuro blaugrana está más que complicado.

Quim Junyent es un jugador muy cotizado / FCB

Aunque cuenta con ficha de juvenil, la idea esta temporada era que Quim Junyent estuviera en la dinámiuca del segundo equipo blaugrana. La joven promesa del Bages fue una pieza clave del Juvenil A blaugrana que conquistó el triplete el pasado curso pero la situación ha cambiado esta temporada.

En lo que llevamos de curso, el de Balsareny solo ha sumado 86 minutos en seis partidos en Segunda Federación. El hecho de haber estado lesionado con pubalgia puede ser una causa pero esta temporada se esperaba que Quim pudiera ser un jugador estructural del Barça Atlètic y no lo está siendo.

Quim Junyent alterna el Juvenil A con el Barça Atlètic / Dani Barbeito

Con el Juvenil A de Pol Planas Quim ha disputado tres partidos en competición nacional y tres más en la Youth League. Es curioso qaue en la Champions juvenil ya suma 17 partidos en tres temporadas y entre las selecciones Sub-17, sub-18 y sub-19 acumula 32 participaciones.

Quim Junyent es un interior muy técnico / FCB

Con el Barça Atlètic, en cambio, jugadores como Brian Fariñas, Tommy Marqués, Juan Hernández o Toni Fernández han contado con muchas más oportunidades.

Quim Junyent ha recibido ofertas que está valorando y a día de hoy está más cerca de iniciar una nueva etapa lejos de Barcelona que de renovar por el club de su vida.

El Almería estaba interesado en ficharlo para la próxima temporada pero la operación se puede acelerar a lo largo de esta semana. El Barça quiere evitar un caso como el de Pau Prim que estuvo media temporada sin jugar.

En los próximos días está previsto mantener conversaciones para poder solucionar el asunto.

Quim Junyent es un interior muy creativo / FCB

La opción de que continúe hasata final de temporada está en la mesa pero la posibilidad de que se acabe resolviendo este traspaso al Almería antes del final de mercado es una posibilidad que sube enteros.

El futuro de Quim Junyent está en el aire pero todo conduce a que el interior de La Masia acabe dejando el Barça para intentar progresar en un equipo que aspira a subir a Primera. El conjunto de Rubi ocupa actualmente la quinta posición de La liga Hypermotion a solo cinco puntos del Racing, líder de la competición .