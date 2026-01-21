La solución que prepara el Juvenil A para suplir al lesionado Uri Pallás

Juliano Belletti y Pol Planas están sufriendo numerosas bajas. Tanto el Barça Atlètic como el Juvenil A tienen que gestionar cada semana situaciones complicadas a causa de cuatro aspectos.

Los ascensos al primer equipo, las lesiones, el mercado y las convocatorias internacionales merman los efectivos con los que pueden contar durante la semana y en los partidos los técnicos del segundo y tercer equipo blaugrana.

Una baja dolorosa

El último caso que perjudica los intereses del Juvenil A y Barça Atlètic es el de Uri Pallás. El extremo de Llavaneres sufrió hace unos días una lesión en los isquios que le mantendrá los próximos meses alejado de los terrenos de juego. En principio todo apunta que no podrá jugar en lo que resta de temporada, lo que supone una baja sensible para el Juvenil A.

Uri Pallas era un fijo para el Juvenil A / Dani Barbeito

Belletti también contaba con Uri Pallás que había sido convocado en tres ocasiones para el Barça Atlètic. Uri debutó contra el Reus en el Johan Cruyff sumando 20 minutos con el filial. En el Juvenil A, Uri Pallás había sumado 20 partidos con solo dos suplencias. El extremo diestro que ha ejercido siempre de '11' ha marcado cuatro goles en esta primera parte de la temporada.

Uri Pallas se recupera de una lesión en los isquios / Instagram

Uri llegó al Barça este verano procedente del Espanyol. En el conjunto blanquiazul había alternado el Juvenil B con el Juvenil B sumando 14 goles.

En los dos últimos partidos del Juvenil A, Uri Pallás ya no ha podido jugar y su sustituto ha sido Lovro Chelfi. El croata es un zurdo cerrado con un gran talento para el regate y aunque es un futbolista que está empezando a arrancar todavía tiene margen de mejora para ser un puntal del Juvenil A.

Lovro es un futbolista con gran habilidad cuando recibe el balón al pie pero le cuesta ofrecer amplitud y profundidad. Lovro es más un mediapunta que puede jugar en ambas bandas pero no es en ningún caso un extremo puro.

Un extremo puro

Pol Planas convocó ante el Logroñés al extremo del Juvenil B Iu Martínez que se quedó en el banquillo. El futbolista de Suria formado desde que era benjamín de primer año en La Masia es un extremo con todas las cualidades para ser una 'bomba'.

Su carácter estilo Puyol, su velocidad, intensidad y profundidad así como un golpeo excepcional con ambas piernas le sitúan como un relevo de garantías para Uri Pallás. Si Chelfi es un jugador diferente, Iu responde al 100% al retrato-robot del extremo perfil Barça. Iu es paciente para abrirse a la banda pegado a la cal y sabe picar el espacio como pocos para dibujar diagonales letales.

Iu Martínez es un extremo eléctrico / Dani Barbeito

Su dominio total de ambas piernas, aunque es diestro, le permite salir por fuera para centrar o entrar por dentro para definir.

Si Iu Martínez logra dejar atrás pequeñas molestias que arrastraba últimamente, puede ser un jugador importante para el tramo decisivo de temporada del Juvenil A.

Con el Juvenil B de Cesc Bosch Iu ha jugado 12 partidos, ha marcado cuatro goles y ha repartido numerosas asistencias.

Otras opciones

Otra opción que Pol Planas podría utilizar para ejercer de extremo izquierdo es cambiar de banda a Ebrima Tunkara. Ante el Logroñés el gambiano pasó de jugar de '7' a ejercer de '11' tras la reanudación y rindió a un gran nivel. Nil Vicens, como extremo derecho, provocó que Ebrima cambiar con éxito de banda.

Nuhu Fofana celebra con Ebrima y Villar un gol / FCB

El propio jugador de Palamós y el lateral Lorenzo Oertli son otras posibilidades que maneja el cuerpo técnico para la demarcación de extremo izquierdo.

En cualquier caso, la baja de Uri Pallás es muy sensible ya que había sido un fichaje que se había adaptado de maravilla al Barça.