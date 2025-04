Sigue el 'infierno' para Víctor Barberá: se pierde lo que resta de temporada

Regresaba el pasado verano al club en el que se formó tras un periplo en el Brujas en el que las cosas no terminaron de salir como esperaba. Aterrizaba como uno de los grandes candidatos a ocupar el '9' del Barça Atlètic de Albert Sánchez. Pero no ha podido encontrar la continuidad el atacante barcelonés por culpa de un rosario de lesiones que no ha parado de lastrarle. La última, esta semana.

Cuando parecía que ariete podría sumar en este 'rush' final con el filial azulgrana, inmerso en una complicada lucha por la salvación, el Barça Atlètic ha informado en sus canales digitales que ha recaído de su lesión en el bíceps femoral.

REAPARECIÓ ANTE LA CULTU

Barberá reapareció el fin de semana pasado en el triunfo ante la Cultural Leonesa. Jugó 23 minutos ilusionantes y tenía toda la pinta de que podía ser una pieza importante en esta recta final para Milà. Antes del duelo ante los leoneses, venía de perderse 13 encuentros precisamente por una lesión en la misma zona de la que acaba de recaer.

SE PIERDE LA TEMPORADA

"El jugador Barberá ha presentado una recaída de la lesión en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha que se hizo en enero. Seguirá tratamiento conservador, con un tiempo de recuperación previsto de unas ocho semanas", reza el comunicado del club.

Se perderá, pues, lo que queda de temporada el delantero formado en La Masia, con contrato hasta 2026. Tampoco estará en el partido de este viernes de la Primera RFEF ante el Celta Fortuna Sergi Domínguez, aquejado de una infección en el cuello. La buena notica para Sergi Milà, el regreso del extremo Dani Rodríguez.