Shinta Nishiyama, el cañón nipón de La Masia

Campo 9 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Pasan unos minutos de las 11 de la mañana del domingo. El Sub-13 del Can Buxeres le está plantando cara al Sub-12 del Barça.

El poder físico superior del conjunto visitante parece que puede ser un factor diferencial. El equipo riberense está logrando jugar en el campo contrario con una presión que asfixia a los pequeños talentos blaugranas dirigidos por Pol Combellé.

Pese a que el Barça apenas puede poner en práctica su estilo de juego, dos fogonazos de Shinta Nishiyama acaban con dos goles de Destiny que encarrilan el partido para los blaugranas.

El extremo zurdo del Barça ha logrado cambiar el guion de un partido que se le complicaba a los alevines blaugranas.

En la segunda parte el Barça genera numerosas ocasiones pero la falta de puntería provoca que el resultado final (2-1) sea más ajustado de lo visto en los segundos 35 minutos de juego.

Shinta Nishiyama es un jugador que destaca en La Masia / Valentí Enrich

"Cuidado con el 11 que siempre hace la misma jugada". Este es el grito de una afionada del Can Buxeres que se desespera porque el extremo zurdo Shinta parece que se ha disfrazado de Raphina y percute una y otra vez por su banda natural.

Un agente FIFA que observa el partido con atención también se pregunta por este chaval que le pega de maravilla al balón. ¿Quién es este chico japonés que desequilibra cada vez que toca el balón y que no saben como pararlo?

Shinta celebra un gol con sus compañeros del sub-12 / FCB

Shinta Nishiyama nació en Shibuya cerca de Tokio y se mudó con su familia a Barcelona hace tres años. Sus inicios en Catalunya fueron en una academia de tecnificación (Brain Football Academy) y de allí pasó a la Damm.

En el verano del 2024 el Barça se fijó tras marcar 54 goles con el conjunto cervecero. En el Sub-11 blaugrana entrenado por Jordi Pérez marcó 20 goles en su estreno como jugador del Barça.

Shinta creció una barbaridad en el Sub-11 de Jordi Pérez / Dani Barbeito

Esta temporada el pequeño prodigio japonés milita en el Sub-12 que dirige Pol Combellé, un equipo que milita en el grupo 2 de la Preferente Sub-13.

Si en el fútbol-7 Shinta ejercía habitualmente de lateral, en su salto al fútbol-11 su rol se asemeja al de Raphinha. La banda izquierda es un volcán a punto de entrar en eupción cuando aparece Shinta.

El japonés suma seis goles y numerosas asistencias en las 14 jornadas ligueras que se han disputado hasta hoy.

Con Take Kubo, Shinta es el único futbolista japonés que ha pasado por la cantera del Barça. Como el actual extremo de la Real, Shinta es un jugador habilidoso, potente y que destaca especialmente por golpear el balón con una fuerza increíble.

Este niño japonés de apenas 11 años dispone de una zurda explosiva. Su pierna izquierda es un cañón preciso que sorprende a los rivales que se ven impotentes para neutralizar sus centros o chuts que suelen ser sinónimo de gol.

Shinta está aprendiendo, poco a poco, a leer mejor el juego y decidir cuando es el momento de asociarse y cuando toca sacar a relucir su potente zurda.

Shinta es uno de los mejores asistentes del sub-12 / Dani Barbeito

Ahora mismo es un extremo izquierdo desequilibrante que tiene que seguir evolucionando para ir saltando categorías. No se descarta que por sus características acabe siendo un lateral ofensivo.

En el vestuario se le aprecia mucho ya que es un chico que aporta alegría y destaca por su compañerismo.

En el campo se deja la piel para seguir dejando boquiabiertos a los espectadores y que no dejen de preguntarse quién es el cañón nipón que crece en La Masia.

El 1x1 del once ideal de la semana

Shinta es uno de los once jugadores que forman parte del once ideal de esta semana.

Este es el equipo que SPORT ha escogido como el ideal de la cantera blaugrana correspondiente a la última jornada que han disputado los equipos inferiores del Barça: Max Bonfill, Iker Nsang, Derek Puig, Baba, Darwin; Michal Zuk, Marc Ribera, Mario Franco; Pep Farrés, Divine y Shinta.

MAX BONFILL: El portero de Vic se lució con una gran parada en un penalti que no pudo transformar el Zaragoza. Max contagió seguridad a un Juvenil A que mereció más que el empate sin goles logrado en tierras aragonesas.

Max Bonfill es un proyecto de porterazo / FCB

IKER NSANG: El lateral del Sub-15 marcó uno de los cuatro goles de su equipo ante el Granollers. Iker es un lateral con alma de mediapunta capaz de inventar acciones imposibles con asistencias y goles de gran calidad. En Granollers Iker anotó su tercer gol de la temporada.

DEREK PUIG: El Sub-14 del Barça perdió en el campo del Gimàstic Manresa (2-1) en un partido muy igualado. La única nota positiva del partido para los blaugranas fue el golazo de falta de Derek.

Derek Puig es el capitán del Sub-13 / Valentí Enrich

BABA KOUROUMA: El hermano de Ilaix sigue creciendo y ante el Zaragoza fue uno de los jugadores destacados del equipo de Pol Planas. El Juvenil A mereció ganar y Baba volvió a dar un paso adelante pese a que el resultado (0-0) no fue el esperado.

Baba Kourouma es un zurdo de gran clase / FCB

DARWIN ZAMORA: El central o lateral izquierdo del Sub-15 del Barça marcó el primer de los cuatro goles que su equipo anotó en el campo del Granollers. Darwin es un defensa que impone su velocidad y potencia para evitar las contras de los rivales.

Darwin Zamora es un defensa espectacular / Dani Barbeito

MARC RIBERA: El medio centro del Sub-12 dio un recital contra el Can Buxeres. Marc Ribera es el centrocampista más parecido a Sergio Busquets de toda la cantera. Ribera es un jugador con una técnica y visión de la jugada que encaja de maravilla con lo que el Barça busca en un '6'.

Marc Ribera es un mediocentro magnífico / Dani Barbeito

MICHAL ZUK: El centrocampista de Blanes fue uno de los jugadores más inspirados del Juvenil B en el campo del Atlètic Segre. Zuk puso las mejores gotas de calidad en un partido (0-0) con pocas acciones brillantes.

MARIO FRANCO: El Sub-13 blaugrana ganó (2-0) un partido en el que el Mercantil mantuvo el empate inicial durante 43 minutos. La imaginación de Mario Franco fue de lo más destacado de un equipo que ganó gracias al acierto goleador de Balcells y Anas.

Mario Franco marcó el primer gol ante el Espanyol / LaLiga

PEP FARRÉS: La banda derecha del Sub-13 fue una de las notas positivas del triunfo del equipo de Jordi Pérez contra el Mercantil. Pep Farrés no fue titular pero su ingreso en la segunda mitad fue clave para sumar un triunfo trabajado.

DIVINE EJIOFOR: Otro fin de semana positivo para la familia Ejiofor. Si Destiny marcó dos goles con el Sub-12 su hermano Divi anotó uno de los cuatro tantos del Sub-15 contra el Granollers. Divine Ejiofor suma ya seis dianas en esta temporada.

Divine Ejiofor es un goleador nato / Dani Barbeito

SHINTA NISHIYAMA: El futbolista japonés fue el mejor jugador del Sub-12 blaugrana contra el Can Buxeres. Shinta se inventó dos asistencias mágicas a Destiny.