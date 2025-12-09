Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - EintrachtBarcelona - Eintracht horarioBarcelona - Eintracht alineacionesClasificación ChampionsBarcelona Eintracht Youth LeagueRobert Martinez CristianoEmparejamientos Copa del ReyRival Barcelona CopaRival Madrid CopaAraujoInvasión EintrachtConvocatoria BarcelonaMbappéGerard PiquéRonceroTest F1Mural LamineJosema BeastReal Madrid - City horarioReal Madrid - City alineacionesBarcelona Benfica horario
instagramlinkedin

FC Barcelona

Shane Kluivert lidera una remontada tan épica como merecida del Barça en la Youth League

El equipo de Pol Planas perdía 1-3 en el minuto 77 pero no perdió la fe y fue capaz de marcar tres goles en los últimos instantes para imponerse al Eintracht

Shane Kluivert firmó un gran doblete

Shane Kluivert firmó un gran doblete / FCB

Jaume Marcet

Jaume Marcet

El Barça finalizó la fase liga de la Youth League con un triunfo agónico que premió la propuesta ofensiva y la fe del equipo de Pol Planas. La victoria blaugrana (4-3) contra el Eintracht sitúa al Sub-19 del Barça con 13 puntos en una quinta plaza provisional de la clasificación.

Sub-19-Frankfurt
4
3
Alineaciones
FC Barcelona
Eder Aller, Guillem Víctor (Nil min.46),Álex Campos, Hafiz Gariba, Pol Bernabéu; Pedro Rodríguez, Quim Junyent (Villar min.46), Guille (Nil Vicens min.77); Sama Nomoko (Shane min.37), Adrián Guerrero, Uri Pallás.
Eintracht Frankfurt
Siljevic, Spahn, Ahouannou, Eisele, Neuendorff (Peter min.85); Fenyo, Is, Dills (Ayadi min.89), Ilicevic (Luca min.89), Dzanovic, Staff.
Goles
0-1 Dills min.20; 0-2 Ilicevic min.45; 1-2 Villar min.55; 1-3 Dills min.57; 2-3 Shane min.78;3-3 Shane min.82; 4-2 Pedro Rodríguez min.92
Árbitro
Myc Wojciech (Polonia). Amonestó a Janovic, Fenyu, Is, Villar y Nil Vicens
Incidencias
Los 784 espectadores del Johan Cruyff quedaron impactados por los gestos de dolor de Sama Nomoko y aplaudieron y animaron al extremo maliense
Curiosidades
Belletti, Deco y Bojan Krkic presenciaron el partido en el palco del Johan

La jornada del miércoles determinará si el Barça acaba o no entre los seis primeros. El partido arrancó con un arsenal de ocasiones del Barça que parecía enfadado con la efectividad. Ni Sama ni Quim ni Uri pudieron inaugurar el marcador. Si lo logró en su primera ocasión clara Dills con un lanzamiento de falta magistral.

Guille lucha por un balón en el Barça-Eintracht

Guille lucha por un balón en el Barça-Eintracht / Dani Barbeito

Sama Nomoko lo intentaba una y otra vez por la derecha pero el infortunio se cruzó para el maliense con una lesión en el minuto 34 que dejó mudo al Johan Cruyff. Los jugadores del Barça también notaron este impacto y en la última jugada del primer período Ilicevic marcó el segundo tanto visitante en una excelente contra.

El Barça entró en el partido en el minuto 53 con un perfecto cabezazo de Pedro Villar tras un córner servido con maestría por Guille. Los blaugranas recibieron otro duro mazazo con la enésima transición del equipo de Frankfurt culminada por Dills.

Los jugadores del Barça tuvieron que remontar un 1-3

Los jugadores del Barça tuvieron que remontar un 1-3 / Dani Barbeito

El Barça no se rindió pero parecía peleado con la puntería con un Shane Kluivert tan insistente como falto de acierto. Todo cambió para Shane y para el Sub-12 barcelonista a falta de 12 minutos.

El neerlandés aprovechó otro córner para acortar distancias y cuatro minutos después se inventó un gran chut en la frontal para empatar el partido.

Pedro s¡desató la locura en el Johan

Pedro desató la locura en el Johan / Dani Barbeito

Al Eintracht le entraron todas las dudas y en el minuto 92 el Barça aprovechó otro córner más para remontar el partido. Pol Bernabéu sirvió con clase y Pedro Rodríguez con un giro genial estableció el definitivo 4-2. Fue una victoria tan sufrida como merecida a base de empuje, fútbol y convicción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Demoledora acta del Real Madrid - Celta: tres expulsiones y Carvajal señalado
  2. Mercado de fichajes, hoy 8 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
  3. Alarma e indignación contra los jugadores 'tóxicos' que condenaron a Xabi Alonso
  4. Óscar Freire, exciclista profesional (49 años), sobre el dopaje: 'He pasado más controles que nadie simplemente por ser español
  5. Mercado de fichajes, hoy 9 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
  6. Edu Aguirre pierde los papeles tras la derrota del Real Madrid: 'Dependemos de que a chavales multimillonarios les apetezca jugar o no
  7. Lo que no se vio del Madrid - Celta: el “no me jodas” de Xabi Alonso, el impotente 'echadle huevos' y el “luego lloráis” de Carvajal
  8. El Girona busca una 'fórmula Eric Garcia' con Marc Bernal

Shane Kluivert lidera una remontada tan épica como merecida del Barça en la Youth League

Shane Kluivert lidera una remontada tan épica como merecida del Barça en la Youth League

Champions League, en directo: sigue el Bayern Múnich-Sporting CP y el resto de partidos de la sexta jornada hoy, en vivo

Champions League, en directo: sigue el Bayern Múnich-Sporting CP y el resto de partidos de la sexta jornada hoy, en vivo

Aridane habla tras su accidente: "Gracias a Dios no hubo personas de por medio"

Aridane habla tras su accidente: "Gracias a Dios no hubo personas de por medio"

Separados al nacer: el Lamine Yamal del tenis que hace historia con 15 años

Separados al nacer: el Lamine Yamal del tenis que hace historia con 15 años

Coki Nieto: "Te puedo confirmar que no jugaremos con Mike el año que viene"

Coki Nieto: "Te puedo confirmar que no jugaremos con Mike el año que viene"

Leo Messi, MVP de la MLS por segunda temporada consecutiva

Leo Messi, MVP de la MLS por segunda temporada consecutiva

Requisitos para la ayuda de hasta 1.739 euros al mes de la Seguridad Social si tienes entre 23 y 65 años

Requisitos para la ayuda de hasta 1.739 euros al mes de la Seguridad Social si tienes entre 23 y 65 años

Valverde: "Los favoritos son ellos, pero el partido hay que jugarlo"