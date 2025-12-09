FC Barcelona
Shane Kluivert lidera una remontada tan épica como merecida del Barça en la Youth League
El equipo de Pol Planas perdía 1-3 en el minuto 77 pero no perdió la fe y fue capaz de marcar tres goles en los últimos instantes para imponerse al Eintracht
El Barça finalizó la fase liga de la Youth League con un triunfo agónico que premió la propuesta ofensiva y la fe del equipo de Pol Planas. La victoria blaugrana (4-3) contra el Eintracht sitúa al Sub-19 del Barça con 13 puntos en una quinta plaza provisional de la clasificación.
FC Barcelona
Eintracht Frankfurt
|FC Barcelona
|Eder Aller, Guillem Víctor (Nil min.46),Álex Campos, Hafiz Gariba, Pol Bernabéu; Pedro Rodríguez, Quim Junyent (Villar min.46), Guille (Nil Vicens min.77); Sama Nomoko (Shane min.37), Adrián Guerrero, Uri Pallás.
|Eintracht Frankfurt
|Siljevic, Spahn, Ahouannou, Eisele, Neuendorff (Peter min.85); Fenyo, Is, Dills (Ayadi min.89), Ilicevic (Luca min.89), Dzanovic, Staff.
La jornada del miércoles determinará si el Barça acaba o no entre los seis primeros. El partido arrancó con un arsenal de ocasiones del Barça que parecía enfadado con la efectividad. Ni Sama ni Quim ni Uri pudieron inaugurar el marcador. Si lo logró en su primera ocasión clara Dills con un lanzamiento de falta magistral.
Sama Nomoko lo intentaba una y otra vez por la derecha pero el infortunio se cruzó para el maliense con una lesión en el minuto 34 que dejó mudo al Johan Cruyff. Los jugadores del Barça también notaron este impacto y en la última jugada del primer período Ilicevic marcó el segundo tanto visitante en una excelente contra.
El Barça entró en el partido en el minuto 53 con un perfecto cabezazo de Pedro Villar tras un córner servido con maestría por Guille. Los blaugranas recibieron otro duro mazazo con la enésima transición del equipo de Frankfurt culminada por Dills.
El Barça no se rindió pero parecía peleado con la puntería con un Shane Kluivert tan insistente como falto de acierto. Todo cambió para Shane y para el Sub-12 barcelonista a falta de 12 minutos.
El neerlandés aprovechó otro córner para acortar distancias y cuatro minutos después se inventó un gran chut en la frontal para empatar el partido.
Al Eintracht le entraron todas las dudas y en el minuto 92 el Barça aprovechó otro córner más para remontar el partido. Pol Bernabéu sirvió con clase y Pedro Rodríguez con un giro genial estableció el definitivo 4-2. Fue una victoria tan sufrida como merecida a base de empuje, fútbol y convicción.
