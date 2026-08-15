Shane Kluivert deslumbra en el primer triunfdo del Barça Atlètic

El Barça Atlètic se proclamó campeón del Torneig Ciutat de L'Hospitalet en una actuación notable del conjunto barcelonista.

El debut espeso contra el Tona dio paso a una mejora sensible ante el Girona. El primer triunfo del filial del Barça en la pretemporada llegó en el tercer encuentro.

Un primer tiempo brillante en el campo del CE L'Hospitalet fue suficiente para lograr un triunfo tan merecido como necesario.

Shane Kluivert arrancó pletórico en sus primeros minutos de la pretemporada con el filial. Lejos de desanimarse por tener que bajar del primer equipo, el extremo neerlandés se erigió como el gran referente ofensivo del equipo de Belletti en la Feixa Llarga.

El pequeño de los Kluivert pedía todos los balones y tras generar mucho peligro en los primeros minutos fue el gran causante del primer gol con una jugada de libro que aprovechó Ignasi Quer.

Ignasi Quer marcó ante su anterior equipo / FCB

Shane se fue de dos rivales y le dio el gol casi hecho al que fuera el goleador del Hospi en el pasado curso. Quer volvió al campo del Hospi por la puerta grande.

No había pasado un cuarto de hora y el dominio del equipo de Belletti ya tenía premio. El dominio barcelonista era total y aunque las ocasiones no eran muy claras el segundo tanto se veía venir.

Y volvió a ser Shane el que estuvo muy listo aprovechando un error defensivo de los locales marcó un gran gol. Toque sutil para superar al portero y disparar al Barça Atlètic en el marcador.

Así celebraron el segundo gol los jugadores del filial / FCB

Roger rozó el tercer gol pero el portero Aliaga lo evitó con un paradón.

En el segundo período, los numerosos cambios introducidos por Belletti no variaron la idea blaugrana. Más dominio y juego con criterio aunque costaba generar peliugro real.

Joni Hernández avisaba con destellos de calidad y el debut de Josué supuso un interés extra por un partido que abvanzaba sin excesivas sorpresas.

El lateral ecuatoriano evidenció notables cualidades físicas y un nivel técnico muy alto.

El Barça Atlètic se vio sorprendido en el tramo final poer un Hospi que logrói acortar las distancias.

Una salida de balón arriesgada de Adam Argemí la aprovechó Jamal para marcar en el primer remate a portería de los locales.

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Aunque el filial fue de más a menos, su nivel fue en general ilusionante en un partido ante un rival exigente.