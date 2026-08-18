Sergi Mayans, el central zurdo que ha impresionado a Belletti

Tona, Girona B, L'Hospitalet y ahora Europa. El filial blaugrana sigue preparando su debut liguero con amistosos de pretemporada. Juliano Belletti continúa trabajando para llegar en un buen momento al primer partido de liga previsto para el 6 de septiembre contra el Náxara.

El Europa, un equipo que jugó la promoción para subir a la Liga Hypermotion, será el cuarto rival del Barça Atlètic en este verano. El partido lo disputará por primera vez el conjunto blaugrana como local en la Ciutat Esportiva. El amistoso entre el equipo de Juliano Belletti y el conjunto graciense que entrena Josep Maria Gené se jugará puerta cerrada en las instalaciones del Barça.

Juliano Belletti, en su segundo año al frente del Barça Atlètic / FCB

Uno de los jugadores que mejor está aprovechando esta pretemporada es Sergi Mayans. Este central zurdo de 17 años jugó la temporada pasada con el Juvenil B y en pocos meses está en dinámica del Barça Atlètic. La temporada pasada Mayans jugó 25 partidos en la Liga Nacional Juvenil y tan solo disputó 17 minutos con el Juvenil A de Pol Planas.

En pocos meses ha vivido un salto importante aunque el salto de su compañero Jordi Pesquer del Juvenil B al primer equipo ha sido incluso mayor. Ambos comparten características comunes ya que los dos son zagueros altos, zurdos y con gran capacidad para defender y generar juego con el balón.

Sergi Mayans completó un partidazo en el campo del Badalona / Dani Barbeito

Mayans jugaba de lateral izquierdo en sus inicios en la cantera blaugrana aunque con el paso de los años ha pasado de competir con Pesquer a consolidarse como un gran central.

Sergi es muy alto (1,90 de estatura) y además de su poderío físico es un jugador educado en sacar el balón de manera limpia y filtrar balones con criterio para los centrocampistas y delanteros de su equipo. El Barça lo fichó del Reus Deportiu en el año 2018 y esta es ya su novena temporada en el fútbol formativo blaugrana.

El de L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) está ganándose la confianza de Belletti aunque el flujo de jugadores del primer equipo al filial puede provocar que acabe volviendo al Juvenil A.

El entrenador brasileño está encantado con su rendimiento en las sesiones preparatorias y en los amistosos.

Sergi Mayans es un defensa muy poderoso / Instagram

En cualquier caso, Mayans está aprovechando los minutos que le está brindando Juliano para seguir creciendo en todas las facetas.

Los centrales zurdos van muy buscados y son fundamentales en el modelo del Barça para dispioner de una doble salida natural en el eje de la zaga. Belletti evaluará este miércoles a todos sus jugadores y entre ellos Mayans seguirá aprovechando cada minuto para seguir creciendo.

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El muro de l'Hospitalet de l'Infant dará mucho que hablar. La generación del 2009 apunta muy alto y Mayans es uno de sus grandes representantes.