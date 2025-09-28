Sant Andreu-Barça Atlètic: horario y dónde ver el partido de 2ªRFEF

Quince años han pasado ya desde el último Sant Andreu-Barça Atlètic con carácter oficial. Entre medio, se han enfrentado en la Copa Catalunya, pero nadie en el Narcís Sala olvida aquella eliminatoria de la temporada 2009-2010 en la que los azulgranas pasaron ronda en los play-off y eliminaron a los cuatribarrados con polémica y cuentas pendientes. Ahora, se encuentran en la Segunda RFEF, una categoría que le queda muy pequeña a unos y a otros, pero es la que toca jugar. El filial azulgrana de Belletti arrancó la jornada como líder, pero el único partido a domicilio, en Andratx, lo perdió (2-1). Los de Natxo González, por su parte, han arrancado de forma irregular, con 4 puntos sumados sobre 9 posibles. Para ambos conjuntos, el ascenso es prácticamente una obligación. Un derbi de altos vuelos.

Se cumplen los 15 años del día en el que Belletti marcó el 2-1 ante el Arsenal en la final de Champions de 2006. El brasileño hizo al Barça campeón de Europa. / sport.es

Se espera un grandísimo ambiente en el Narcís Sala, posiblemente uno de los mejores que se registren esta temporada en la categoría. Las entradas anticipadas se vendieron a la velocidad del rayo. Entre semana, el Sant Andreu comunicó que ponía a disposición de la afición azulgrana 311 entradas disponibles en el sector visitante del Gol Sud a un precio de 23 euros, recalcando que "es el mismo trato que el FC Barcelona tendrá respecto a nuestros socios para el partido de la segunda vuelta al Johan Cruyff" y tras señalar que no se había llegada a un acuerdo con el Barça para un precio menor, pese a haberlo solicitado así el club andreuenc.

En el aspecto deportivo, Natxo González ha convocado a 21 futbolistas y antes del partido uno quedará descartado. Armand vuelve a una convocatoria después de dos meses y Pons es la única baja por lesión.

El filial, sin la pareja de centrales

Más complicado es el panorama que tiene que afrontar Juliano Belletti, entre futbolistas convocados por el primer equipo, la plaga de lesiones y el Mundial sub-20. Emilio Bernad apunta a estrenarse en la portería porque Eder Aller y Kochen (que debió regresar de Chile tras la operación a Joan Garcia) estarán con el primer equipo, que juega inmediatamente antes que el filial. Por si fuera poco, el seleccionador español sub-20, Paco Gallardo, llamó a última hora a Álvaro Cortés tras la baja del jugador del donostiarra Joan Martin. Se une a Andrés Cuenca, por lo que Belletti se queda sin sus dos centrales zurdos. Además de las bajas de Landry, Guille, Parriego, Ibrahim, mientras que Quim Junyent ya se entrena con el grupo.

Natxo González: primero Guardiola, después Luis Enrique y ahora... Belletti

Natxo González ha regresado al banquillo del Sant Andreu para vivir una segunda etapa 14 años después, pues el vitoriano estuvo entre 2007 y 2011. Hasta en 18 ocasiones se ha medido al Barça Atlètic en su carrera deportiva (el rival contra quien más partidos ha jugado). De ellos, 8 fueron al mando de los cuatribarrados. La última vez fue la eliminatoria por el ascenso a Segunda A en la que se midió al filial entrenado en ese momento por Luis Enrique, premiado ahora como el mejor entrenador del mundo. Derrota en el Mini Estadi por 1-0 (en un Mini lleno hasta la bandera y un penalti sobre Nolito muy polémico) y empate sin goles en el Narcís Sala.

Anteriormente, Natxo también vivió los inicios en el banquillo de Pep Guardiola. Fue la temporada del Barça Atlètic en Tercera División, que acabó con el ascenso de ambos conjuntos a la Segunda B la temporada 2007/2008. El de Santpedor quedó tan impresionado con Natxo que después le pidió consejos tácticos, sobre todo en el apartado defensivo.

Ahora, en su regreso a la entidad del Narcís Sala, el entrenador rival será Juliano Belletti, a quien se le augura una muy buena carrera tras el triplete con el Juvenil A de la pasada campaña. Por cierto que el técnico brasileño elogió la propuesta futbolística de Natxo González: "Hemos visto que el Sant Andreu tiene muy buen equipo. Intenta jugar con asociaciones, intenta salir siempre desde atrás y tiene un buen plan táctico. No busca pelotazos largos ni cosas así. Será un partido más ofensivo de lo que estamos acostumbrados, los dos equipos así lo buscamos".

Natxo González será el nuevo entrenador del Sant Andreu / Agencias

Horario y dónde ver

El partido entre la UE Sant Andreu y el Barça Atlètic de la cuarta jornada del Grupo 3 de la Segunda RFEF se disputa este domingo en el Narcís Sala a partir de las 20.45 horas.

El partido será arbitrado por Octavio Herranz, del Comité valenciano, y televisado por Esport 3.