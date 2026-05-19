Samu Borniquel se sale: Golazo y asistencia jugando de central en el Sub-16 del Barça

El Sub-16 del Barça cerró la liga con una victoria (2-1) contra el Sant Gabriel. Los de David Sánchez se habían proclamado campeones tres jornadas antes del final de la liga.

El equipo que antes era conocido como el Cadete A ha finalizado la liga con 77 puntos superando a la Damm (70 puntos) y Espanyol (68 puntos).

En los dos últimos partidos el cuerpo técnico ha aprovechado para dar oportunidades a jugadores con menos minutos, entre ellos algunos que no podrán saltar el curso que viene al Juvenil B.

El Sub-16 blaugrana ganó al Sant Gabriel con goles de Samu Borniquel y Ruslan Mba. El extremo sumó su décima diana convirtiéndose en el máximo goleador tras Artem Rybak, autor de ocho dianas en esta categoría.

Samu Borniquel anotó su cuarto gol de la temporada con un lanzamiento de falta brillante pero la jugada que lo define es la del gol de Ruslan. Samu sube al ataque y después de varias paredes se inventa una asistencia de fantasía que 'Rus' culmina con la derecha.

El Sub-16 del Barça ha ganado la liga con holgura / Dani Barbeito

Samu es un mediocentro que también ha jugado de interior y que ya ha debutado con el Juvenil B. Lo novedoso en este partido es que jugó de central y tuvo arrestos para incorporarse al ataque con muchísima calidad.

Samu Borniquel apunta a ser un '6' muy importante pero pruebas como la de este partido demuestran que además de calidad el aragonés demuestra versatilidad.

Samuel Bornquel Cocos tiene además un buen físico y aunque su naturaleza es la de centrocampista demostró que puede actuar como central sin perder incidencia ofensiva.

Samu Borniquel ha destacado en el Sub-16 y Juvenil B / Instagram

Además de la exhibición de Samu cabe destacar el debut de Johan Leiva. El interior del Sub-15 ha visto premiado su esfuerzo con un debut inesperado.

Su escasa altura dificulta que tenga muchos minutos pero el jugador de Sant Feliu de Codinas de origen ecuatoriano es un futbolista de gran calidad técnica y con un golpeo de balón con la derecha sensacional.

El 1x1 del once ideal de la semana

El talento desbordante del aragonés lidera el once inicial de la jornada. Nuestro once de elegidos de esta última semana es el siguiente: Eric Coyo, Guillem Víctor, Samu Borniquel, José Basagaña, Jordi Pesquer; Pedro Villar, Julen Gallardo, Mario Franco; Divine Ejiofor, Óscar Gistau y Jayden Espinal.

ERIC COYO: El portero del Sub-13 ha sido una de las piezas claves para que los de Jordi Pérez se hayan proclamado campeones de liga.

GUILLEM VÍCTOR: El lateral derecho de Sant Cugat completó un partidazo en la remontada del Juvenil A contra el Tenerife. Guillem domina todos los registros de un '2' moderno.

Guillem Víctor es un lateral diestro de gran calidad / FCB

SAMU BORNIQUEL: Va tan sobrado de calidad que jugando de central marcó un gran gol y se inventó una asistencia de fantasía en el triunfo (2-0) del Sub-16.

JOSÉ BASAGAÑA: El central del Sub-15 es uno de los zagueros puros que intimidan con un físico envidiable. Central dominador en el juego aéreo y muy aplicado en la marca.

Jose Basagaña es un central puro / Dani Barbeito

JORDI PESQUER: El ascenso del Juvenil B al Juvenil A no le está pesando. Este potente y fino lateral zurdo ofreció dos asistencias de gol contra el Tenerife que resultaron determinantes.

PEDRO VILLAR: El gallego es el alma, motor y cerebro del Juvenil A y además tiene gol. Contra el Tenerife inició con un cabezazo el camino de la remontada pero su aportación fue mucho más allá de marcar el 1-0.

Pedro Villar es un centrocampista de gran futuro / Dani Barbeito

JULEN GALLARDO: Jordi Pérez lo ha reinventado como '6' y se está saliendo en el Sub-13. Marcó un golazo desde fuera del área que premió su estado de forma excelente.

MARIO FRANCO: Es uno de los jugadores más imaginativos del Sub-13 blaugrana que se ha proclamado campeón de manera brillante. Toca el balón como los ángeles y pone su talento al servicio del equipo.

Mario Franco es un interior muy técnico / Valentí Enrich

DIVINE EJIOFOR: El Sub-15 ya era campeón antes de jugar su último partido liguero pero al 9 blaugrana no le importó y marcó el único gol de su equipo para poder celebrar el título con una victoria más.

ÓSCAR GISTAU: Ha vuelto de su lesión espléndido y los goles se le caen de los bolsillos. Contra el Tenerife anotó en una maniobra de gran '9' el gol que ha clasificado al Juvenil A para la final a cuatro de la Copa de Campeones.

Gistau es un 9 puro / FCB

JAYDEN ESPINAL: Todo equipo campeón necesita un gran goleador y Jayden ha ejercido este rol e. el Sub-13 de Jordi Pérez. En el 2-0 de la última jornada anotó su diana 21 del curso en el campeonato de la regularidad.