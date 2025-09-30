Barça-PSG: Horario y dónde ver el partido de la UEFA Youth League

Antes del esperadísimo Barça-PSG de Montjuïc, el barcelonismo y todos los amantes del fútbol formativo tienen la oportunidad de degustar un 'aperitivo' de lujo. Los azulgranas reciben a los parisinos en el Estadi Johan Cruyff en la segunda jornada de la fase Liga de la UEFA Youth League. En la primera, los de Pol Planas se llevaron un triunfo trabajado y meritorio de Newcastle (2-3), mientras que los de Jean-François Vulliez golearon 5-1 al Atalanta y mostraron todo su potencial.

Ambos equipos cuentan con bajas importantes, pero aun así, y como sucede con los 'grandes', con plantillas muy fuertes. Andrés Cuenca, en el Mundial sub-20, y Eder Aller, con el primer equipo son bajas en el Barça. Tampoco estará Gistau, que le marcó dos goles al Newcastle. En el París Saint-Germain destaca la ausencia de su estrella, Quentin Ndjantou, que le hizo un doblete a la DEA, y que ha sido citado por Luis Enrique, igual que Mathis Jangeal (entró en la segunda parte ante los italianos). Lucho no tiene problema en tirar de la cantera y por ejemplo, ya se ha establecido en la élite Ibrahim Mbaye, de 17 años, y que la temporada pasada sí jugó partidos de la Youth.

SPORT

En los de Pol Planas destaca la presencia de Sama Nomoko y Xavi Espart, que el pasado fin de semana brillaron con el filial en el derbi contra el Sant Andreu. Entre ambos, fabricaron el gol de la victoria.

"El inicio de Liga ha sido muy bueno y nos da una muy buena dinámica", explicó Pol Planas a los medios del club, en referencia a las tres victorias que acumula el Barça en la División de Honor Juvenil más la del Newcastle en la Youth. "La Youth League nos hace una gran ilusión y sabemos que nos enfrentamos a un rival de gran nivel. Intentaremos someterles con el control del balón y generar juego como sabemos, y entonces las cosas saldrán muy bien", concluyó el técnico del Barça.

Horario y dónde ver

El partido de la segunda jornada de la UEFA Youth League entre el FC Barcelona y el París Saint-Germain se disputa el miércoles 1 de octubre en el Estadi Johan Cruyff a partir de las 16.00 horas.

El encuentro será arbitrado por Antoni Bandic, de Bosnia y Hercegovina.

El Barça - PSG sub-19 será televisado por Movistar Liga de Campeones.