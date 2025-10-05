Sama Nomoko vuela y Brian Fariñas remata a un Olot que no rompe la magia del Johan

Doce puntos de quince posibles. El Barça Atlètic sigue sumando y ganando confianza para seguir firme en su intención de lograr el ascenso a la Primera Federación. En un partido sin brillo pero muy pragmático los de Belletti superaron al único equipo de la categoría que no conocía la victoria. El Barça Atlètic suma su tercer triunfo consecutivo y se mantiene firme en casa con ocho goles a favor y ningún tanto encajado en las tres victorias selladas en el Johan Cruyff.

Barça Atlètic-Olot Segunda Federación Grupo 3 Barça Atlètic 2 0 UE Olot Alineaciones Barça Atlètic Bernad, Xavi Espart, Mbacke, Alexis Olmedo, Jofre Torrents (Oduro min.65);Tommy, Brian Fariñas, Juan (Roger min.65); Sama Nomoko (Anaya min.65), Barberá y Dani Rodríguez (Ureña min.46) Olot Ballesté, Fuentes, Ayala, Soler, Marc Mas, Enri (Marcillo min.67), Pedro (Breñé min.84), Puigbert (Pau López min.67), Albert, Arumí, Maffeo (Marty min64)

El Olot solo había encajado dos goles en las cuatro primeras jornadas ligueras y llegaba al Johan Cruyff con el aval de ser el único equipo invicto de la categoría. Todo hacía pensar en un partido de mucha paciencia y de choque de estilos contrapuestos entre un dominador Barça Atlètic y un reactivo equipo de Roger Vidal.

Sin tiempo para que el Olot se asentase en el Johan ni para que el Barça Atlètic pudiera ganarse el merecimiento de marcar Sama Nomoko lo cambió todo. El extremo maliense que fue el héroe del triunfo en el Narcís Sala volvió a disfrazarse de actor principal con un golazo tan inesperado como inapelable.

Sama Nomoko sigue en plena forma / FCB

Juan Hernández le habilitó y Sama marcó un gol espectacular enviando el balón por el ángulo corto con un remate imparable para el exblaugrana Pol Ballesté. El tempranero gol del equipo de Belletti impulsó a un filial que rozó el segundo gol con un mano a mano de Dani Rodríguez que supo neutralizar el conjunto visitante.

Con el paso de los minutos el Olot cambió su plan de partido y dio un paso adelante . Los visitantes querían el balón y se acercaban con peligro a la portería de un siempre seguro Emilio Bernad. Maffeo avisó con un centro peligroso y Enri anotó un gol que el colegiado anuló acertadamente por fuera de juego.

El partido no tenía un dueño claro y se movía a medio camino entre las ganas del Olot de empatar el encuentro y la incapacidad del filial blaugrana de instalarse definitivamente en el campo contrario. Barberá gozó de la mejor ocasión del partido con un mano a mano que resolvió con mucho acierto Pol Ballesté.

Barberá tuvo ocasiones para marcar / FCB

El delantero azulgrana pudo encarrilar el encuentro en esta acción pasada la media hora pero el Olot reaccionó y también tuvo cercana la posibilidad de empatar con un cabezazo de Arumí.

En la reanudación el guion del partido no varió demasiado. Los de Roger Vidal buscaron el empate ante un Barça Atlètic concentrado atrás con un Alexis Olmedo imperial en cualquier corrección defensiva. A los de Belletti les faltaba control de balón y amenaza ofensiva para cerrar el partido pero tampoco sufrieron en exceso atrás.

Xavi Espart volvió a ofrecer un recital de jugadas de gran clase y en una de ellas dejó a Sama en una situación inmejorable pero el extremo maliense no acertó en el centro.

El árbitro pudo expulsar en dos ocasiones a Maffeo pero en ambas acciones le perdonó la roja. En la primera el hermano del lateral del Mallorca realizó una entrada imprudente a Jofre mientras que en la segunda cometió una entrada dura que fue indultada por el colegiado.

Brian marcó un golazo contra el Olot / FCB

Maffeo se incorporaba con peligro al ataque y en una de sus acciones ofensivas el Olot rozó el gol del empate pero Bernad resolvió el peligro.

El Barça Atlètic jugaba en el alambre pero la sensación es que podía resolver el encuentro en cualquier ocasión aislada y así fue. Una incursión interesante de David Oduro la transformó de manera magistral Brian Fariñas. Chut magnífico del interior de Benicarló que dejó el partido sentenciado a siete minutos para el final.

Los jugadores del filial celebraron dos goles contra el Olot / FCB

Los de Belletti ganatron a un rival muy rocoso en un partido más práctico que brillante que les consolida como el líder de la categoría y un aspirante sólido para ascender a la Primera Federación.