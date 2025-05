La salvación ya no es un milagro para el Barça Atlètic

La permanencia ya no es un milagro. El Barça Atlètic terminó el encuentro en Lugo haciendo cálculos mucho más verosímiles que hace solo unas semanas. El filial tiene la salvación a tres puntos con nueve por jugarse. Son ya cuatro triunfos en las últimas seis jornadas. El último, con una goleada contundente ante el Lugo, otro equipo con objetivos parecidos que sucumbió ante la rebeldía azulgrana.

Lugo - Barça Atlètic Primera RFEF LUG 0 4 BAR Alineaciones BARÇA ATLÈTIC Astralaga, Trilli (Landry 46'), Alexis Olmedo, Álvaro Cortés, Jofre Torrents (Andrés Cuenca 84'); Aleix Garrido (Xavi Espart 78'), Guille Fernández (Rubén López, 62'), Toni Fernández; Jan Virgili (Darvich 78'), Dacosta, Iván Cedric. LUGO Marcos Lavín, Alex Lizancos, Erik Ruiz, Juan Rodríguez (Marcos Sánchez 82'), Ander Zoilo; Yayo González, Jon Cebeiro (Reiniero 57'); Jorge González (Roger Martínez 57'), Jon Cabo, Raúl Hernández.

El conjunto de Milà supo esta vez ser consistente en las dos áreas. Astralaga apareció cada vez que el Lugo pellizcaba y Cedric sacó partido a las aventuras ofensivas del equipo. El camerunés marcó un doblete al igual que Jan Virgili, un extremo que está impulsando al filial con la misma velocidad y determinación que hacían estragos con el juvenil A.

La fe de Cedric

Ganó el Barça Atlètic por 0-4 pero el resultado no muestra el sufrimiento del equipo durante gran parte del encuentro. El Lugo planteó el encuentro esperado: entregó el balón al filial y buscó hacer daño al contragolpe. Milá tampoco escondió sus intenciones con un once que juntaba a los primos Fernández, dos extremos puros y la presencia de Aleix como mediocentro. El primer gol del filial, sin embargo, llegó con una recuperación de Cedric, que fue orientado el balón en carrera a su pierna izquierda para decidir ante el meta Marcos

Solo habían pasado cuatro minutos y el Barça Atlètic se encontraba con un escenario propicio. El gol del camerunés, el máximo goleador del filial esta temporada, obligó al Lugo a tener que dar un paso adelante. Un cambio de planes que tensó a los azulgrana: Ceberio avisó en dos ocasiones subrayando uno de los grandes problemas del filial esta temporada: la defensa del área.

Los locales hacían daño por fuera y sufría el filial cada vez que el balón rondaba el área de Astralaga, clave una jornada más con sus intervenciones. Pero el conjuto de Milà encontraba soluciones entre líneas en las botas de Toni y Guille, intermitentes durante gran parte del encuentro. Cedric pudo incluso poner el 0-2 antes del descanso pero esta vez el balón salió rozando el palo.

Jan Virgili, definitivo al contragolpe

La segundo mitad empezó con la prudencia de Milà, que temiéndose una segunda amarilla de Trilli, dio entrada a Landry. También con el ímpetu del Lugo, que intensificó la ofensiva, pero fue un arma de doble filo. Cuando acumuló muchos hombres por delante del balón, Cedric y Jan Virgili supieron leer los espacios para hacerle un descosido.

Los dos fueron una amenaza constante en cada recuperación en los aledaños del área. El Lugo creaba peligro con muy poco a balón parado, pero cuando peor lo esta pasando llegó el momento clave del encuentro. Cedric vio el desmarque en ruptura de Virgili y, con todo el tiempo del mundo, el extremo tuvo la pausa necesaria para superar al portero con un quiebro y enviar un pase a la red.

El Lugo perdió los nervios con el segundo gol del filial y Reneiro la cabeza con una agresión a Cortés. Solo habían pasado dos minutos del gol del Barça Atlètic y el Lugo se quedaba con 10. Lo aprovecho el filial para hacer sangre: otra vez Jan Virgil, que tras un balón al travesaño de Cedric, se encontró con un caramelo en el área y no falló. El propio Cedric puso el 0-4 definitivo tras otra recuperación providencial con el meta ya vencido.

Cuatro goles y una victoria clave para no perder la fe. El filial de Sergi Milà recibirá en la siguiente jornada al Andorra, que se juega la promoción; después se medirá al Barakaldo, también en la lucha por subir; y finalmente en el Johan a Unionistas, que compite para no bajar. La salvación ya no parece un milagro.