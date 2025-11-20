Sabios en la sombra: Los segundos entrenadores en la cantera del Barça

El fútbol es un juego de equipo y aunque en el césped haya estrellas y jugadores complementarios son tan necesarios unos como otros.

De hecho, sin un buen bloque difícilmente se ganan títulos. En los banquillos de los equipos sucede algo parecido.

El primer entrenador es el líder y el que dirige al equipo pero sin un cuerpo técnico amplio y preparado la figura del míster queda disminuida.

En este aspecto hay un rol muy poco visible en los medios de comunicación y a nivel popular que es el de segundo entrenador. Cuando Flick fue expulsado y en el Bernabéu se sentó Marcus Sorg muchos repararon en la figura de este técnico que es la mano derecha de Hansi.

En el fútbol base del Barça la función formativa de los entrenadores es fundamental y para ello necesitan un buen equipo de colaboradores para atender todas las necesidades individuales y grupales de los futbolistas.

En este aspecto es clave la figura del segundo entrenador.

Belletti y Fran Sánchez en el banquillo del campo de L'Escala / Dani Barbeito

El entrenador auxiliar o mano derecha del primer técnico realiza funciones que son clave para el buen funcionamiento de todos los equipos del fútbol formativo. ¿Quiénes son estos segundos entrenadores que trabajan en la Ciutat Esportiva?

Cuando el Barça anunció sus entrenadores en La Masia para esta temporada dio visibilidad a los nombres de los primeros técnicos. Hoy, Sport comparte con sus lectores los nombres y funciones de los ocho segundos entrenadores en el fútbol-11 del Barça.

Barça Atlètic: Fran Sánchez (Juliano Belletti es el primer entrenador)

Juvenil A: Joan Pons (Pol Planas es el primer técnico)

Juvenil B: Jordi Poma (Cesc Bosch es el máximo responsable)

Sub-16: Sergi Borrallo (David Sánchez es el entrenador)

Sub-15: Enric Daví (Álex Fernández ejerce de primer técnico)

Sub:14: Bernat Gispert (Adrià Monràs es el primer entrenador)

Sub-13: Víctor Rodríguez (Jordi Pérez lidera la dirección técnica)

Sub-12: Eladio Gallego (Pol Combellé es el primer entrenador)

Pol Planas es un entrenador muy cualificado / Dani Barbeito

El perfil de segundos entrenadores en la cantera es muy diverso. El mejor ejemplo de segundo sobradamente preparado es Fran Sánchez. La mano derecha de Belletti en el Barça Atlètic fue primer entrenador del Barça femenino y suma más de dos décadas de trabajo exitoso en la cantera blaugrana. Fran se inició con su hermano Félix en la FCB Escola y fue escalando en la cantera desde las categorías benjamines hasta entrenar al Cadete A blaugrana.

Fran Sánchez será el nuevo entrenador auxiliar del Juvenil A / FCB

La ambición y experiencia en la élite de Belletti combinada con los conocimientos del estilo y modelo Barça de Fran configuran un dúo de entrenadores de alto nivel en el filial.

Belletti así como Pol Planas, Cesc Bosch o David Sánchez (los entrenadores principales (des del Barça Atlètic al Sub-16) fueron anteriormente segundos entrenadores en el club y han sido promocionados por la dirección de la cantera.

Jordi Poma será el nuevo segundo entrenador del Juvenil B / Valentí Enrich

En el caso de Pol Planas su mano derecha es Joan Pons, un técnico con una amplia experiencia como futbolista. Pons jugó en la cantera del Barça y posteriormente militó en los filiales del Mallorca, Real Sociedad, Girona o Recreativo de Huelva.

Joan Pons ejerció como delantero entre otros clubs en el Figueres, Peralada o Llagostera. Esta experiencia le está sirviendo para ayudar a Pol Planas en la dirección del Juvenil A del Barça.

Las funciones del segundo técnico son diversas y suelen variar en función de cada equipo pero habitualmente se encargan de trabajar las jugadas a balón parado así como controlar los datos de los partidos así como parámetros concretos como las vigilancias defensivas durante los partidos y otras cuestiones tácticas.

Joan Pons ha sido esta temporada el segundo de David Sánchez en el Cadete B / FCB

El trabajo del staff no se limita a lo que aportan el primer y el segundo entrenador ya que los analistas también ofrecen información necesaria para tomar las medidas necesarias así como el vínculo necesario con el área de metodología y la coordinación y dirección del fútbol base que está en manos de José Ramon Alexanko, Andrés Manzano y Sergi Milà.

En el Juvenil B se da el caso curioso que Cesc Bosch era hace dos temporadas el ayudante de Arnau Blanco en el Cadete A y Jordi Poma el primer entrenador del Infantil B.

Bosch ha ascendido a primer técnico mientras que poma ha escalado categorías aunque su rol ha cambiado y ha pasado de ejercer de máximo responsable a ser el entrenador auxiliar.

Víctor Rodríguez ejerce como entrenador auxiliar del Sub-13 / Instagram

Los segundos entrenadores del Barça responden a un perfil de técnicos muy preparados en todos los ámbitos. La mano derecha de David Sánchez, Sergi Borrallo, fue entrenador y coordinador del Viladecans y técnico y coordinador del fútbol base del Cornellà antes de saltar a la cantera blaugrana en el 2022.

Borrallo también trabajó en Campus de la Escola Barça. Este es un punto común en muchos de ellos.

Enric Daví ejerce como entrenador auxiliar del Sub-15 después de haber trabajado en Polonia en la Barça Academy de Varsovia y ejercer de coordinador de alevines de la Barça Escola en Barcelona.

Los segundos entrenadores trabajan alejados de los focos / Dani Barbeito

Bernat Gispert ha llegado esta temporada del CE Vilassar y es el segundo técnico del Sub-14 mientras que otros como Víctor Rodríguez vuelven después de su lejana etapa como futbolista en categoría infantil del Barça. Víctor ha culminado una notable carrera jugando en clubs como el Getafe, Zaragoza y Elche y ahora ha decidido iniciar su carrera como entrenador aprendiendo de un sabio como Jordi Pérez.

El dúo Jordi Pérez-Víctor Rodríguez es un buen ejemplo de complementariedad. Mientras que el manresano suma más de dos décadas de magisterio en el fútbol-7 del Barça Víctor puede aportar su enorme experiencia como jugador a los aspirantes a cracks del Sub-13.

Víctor Rodríguez es el ayudante de Jordi Pérez / Instagram

Otro caso muy curioso es el Eladio Gallego, segundo entrenador del Sub-12, suma tres temporadas en La Masia dónde llegó procedente del modesto Pirinaica.

Eladio es el segundo entrenador más veterano (52 años) y antes de recalar en el fútbol base blaugrana ejercía como primer entrenador del Pirinaica, equipo de Manresa al que subió a Primera Catalana.

Eladio Gallego entrenó a la Pirinaica / Archivo

En el primer equipo del Barça figuras como Charly Rexach, Tito Vilanova, José Mourinho o Ronald Koeman, entre muchos otros, han ejercido como segundos entrenadores del club.

En la cantera esta función tiene una relevancia mucho mayor de la escasa visibilidad que reciben.