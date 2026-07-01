Ruslan Mba, el 'mini Raphinha' por el que apuesta el Barça

Ruslan Mba Hernando firmó la continuidad en el Club en su etapa juvenil. Así anunció el Barça en sus redes sociales la renovación de una de las grandes promesas de la generación del 2010.

La mayoría de los futbolistas que han formado parte del sub-16 del Barça en este último curso saltarán al Juvenil B. Ruslan ya sabe lo que es debutar en la Liga Nacional Juvenil ya que esta temporada ha disputado cinco partidos en el equipo de Cesc Bosch.

Con el Juvenil B barcelonista Ruslan ya ha anotado gol en estos cinco partidos que ha sumado en una categoría superior a la suya. Con su equipo, el sub-16, Ruslan ha anotado 10 goles en 22 partidos. Más allá de los goles su aportación al equipo pasa por una habilidad especial para desequilibrar con y sin espacios y ser capaz tanto de asistir como de definir ante los porteros rivales.

Ruslan Mba posa con Alexanko después de renovar con el Barça / FCB

Ruslan Mba es un extremo izquierdo muy rápido, potente y eléctrico que recuerda por su juego a Raphinha. En un fútbol actual en el que predominan los extremos a pierna cambiada, Ruslan continúa siendo de los pocos que suele actuar en su perfil natural.

En la banda izquierda 'Rus' es capaz de regatear y centrar como los extremos clásicos pero sobre todo sus grandes virtudes pasan por dar amplitud y profundidad al equipo.

Cuando está enchufado y motivado, Ruslan es muy difícil de parar ya que es un jugador que sabe desmarcarse continuamente al espacio.

Con metros por delante es un jugador imparable pero ante defensas cerradas Ruslan dispone de recursos técnicos para regatear y desequilibrar.

Su condición de delantero formado en La Masia, zurdo y goleador ha provocado que en más de una ocasión se le haya comparado con Lamine pero sus cualidades físicas y técnicas se asemejan más a Raphinha.

Ruslan Mba en un partido del Juvenil B / Dani Barbeito

Aunque con las selecciones inferiores de españa suele jugar de extremo derecho, el Barça cree en él como un extremo izquierdo puro. Una de sus ventajas es que no es solo un extremo para jugar abierto sino que es capaz de evolucionar por dentro y combinar bien.

Las virtudes de Ruslan le demandan que juegue con la máxima intensidad para ofrecer su mejor versión. Aunque Ruslan está bien dotado en lo técnico el ex del Horta no es un jugador de pausa e imaginación. Su fuerte es la electricidad y la verticalidad.

Ruslan Mba renueva con el Barça / FC BARCELONA

Cuando el nivel de dificultad crece y la motivación aumenta, Ruslan da un paso adelante y su rendimiento se multiplica. Esta constatación sobre Ruslan Mba y sus picos de rendimiento tiene una doble lectura.

Por una parte es una señal de que se trata de un jugador con futuro ya que los grandes futbolistas aparecen en los grandes escenarios. Al mismo tiempo hay allí un aspecto claramente mejorable. El fútbol moderno exige constancia y regularidad y los futbolistas que sueñan con llegar a la élite necesitan evitar ser discontinuos.

La irregularidad se paga y los entrenadores acaban apostando por jugadores menos talentosos pero muy constantes antes que por jugadores con momentos excelentes pero con altibajos constantes.

Ruslan Mba y Hugo Garcés celebran un gol del Sub-16 / Valentí Enrich

En el Barça trabajan para pulir a un jugador con unas condiciones muy especiales. Ruslan dispone de un potencial enorme para aspirar a ser un jugador del perfil de Raphinha pero para lograrlo necesita fijarse en lo que aporta el brasileño más allá de su talento.

Flick no está enamorado solo del golpeo con la zurda de Raphinha o de sus goles . El alemán valora la intensidad, trabajo y constancia de un futbolista que se ha convertido en una de las banderas de su proyecto.

Si Ruslan quiere llegar lejos como Raphinha necesita seguir su ejemplo y convertirse en un futbolista intenso, trabajador y eléctrico en todos los partidos. No basta con serlo solo en momentos puntuales aunque estas ocasiones sean las de partidos importantes.

Ruslan Mba se abraza con su compañero Luca Pérez / Dani Barbeito

Esta temporada Ruslan militará en el Juvenil B y será un curso clave para comprobar su rendimiento en una categoría exigente. En el Barça creen que es un futbolista con unas excelentes condiciones que puede llegar lejos si consigue armonizar el talento y la actitud de manera regular.

El club le ha mostrado su confianza con una renovación y entiende que la evolución natural de Ruslan Mba pasa porque su juego siga madurando. Raphinha es un espejo ideal palos delanteros ya que estos, en ocasiones, tienen tendencia a pensar que sumando goles y asistencias ya tienen bastante y el brasileño demuestra que no es así.

Ruslan Mba en su etapa de infantil / Dani Barbeito

Ruslan Mba llegó al Barça procedente de la UE Horta en la temporada 2019-20 para formarse en el fútbol-7 blaugrana. Tras ocho cursos de blaugrana, a sus 16 años, se encuentra en un momento clave de su formación para dar un paso adelante y situarse como un claro aspirante a ascender al primer equipo a medio plazo.

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