Ruslan Mba emerge con una fuerza descomunal en el 11 ideal semanal de La Masia

En las diez primeras jornadas ligueras, el sub-16 blaugrana (antiguo Cadete A) solo ganó seis partidos, empató dos y cosechó dos derrotas. Este inicio irregular de curso se ha superado y el equipo de David Sánchez suma diez victorias consecutivas.

Ahora mismo el Barça suma 50 puntos y está a un punto del Espanyol que lidera la tabla de la División de Honor Sub-16. Los blaugranas dependen de sí mismos porque tienen un partido pendiente que disputarán la semana que viene contra el Badalona.

Una de las razones de esta mejora evidente es la explosión en las últimas semanas de Ruslan Mba. Por diferentes razones 'Rus' no pudo mostrar su mejor versión en el arranque del campeonato y ahora mismo sí que se está revelando como una pieza clave de este equipo.

Ruslan Mba es un cañón / Dani Barbeito

En el campo del Mercantil, Ruslan evidenció sus cualidades diferenciales con una asistencia espectacular y un gran gol.

El extremo internacional sub-17 es imparable con metros por delante y muy difícil de frenar en contextos de espacios reducidos. Ruslan es extremadamente rápido y potente pero además es muy fino para recortar y regatear y a la vez es explosivo cuando remata a portería.

El extremo zurdo del Sub-16 ya ha debutado con el Juvenil B ya que por sus características es un futbolista muy útil para romper partidos cerrados.

Cuando es capaz de dejar atrás cierta irregularidad y sevacía en ataque y defensa, su perfil recuerda al de Rapinha. Ruslan puede jugar a pierna cambiada pero la apuesta del club pasa porque se especialice en ejercer de '11' puro.

El mejor once de la cantera

ERIC COYO: El sub-13 blaugrana empató en el campo de L'Hospitalet (0-0) en el decimotercer partido que el equipo de Jordi Pérez ha mantenido su portería a cero. Eric Coyo y Mauro Artigot cumplieron con nota su papel bajo los palos.

AGUS MARCET:Empezó como delantero centro y acabó de lateral derecho. Además de una polivalencia extrema, Agus marcó un gran gol para encarrilar el triunfo (3-0) ante el Mercantil.

LUCA PÉREZ: El central del Sub-16 está pletórico atrás y es un peligro constante en sus incorporaciones ofensivas. En el campo del Mercantil Luca anotó el definitivo 0-4 con un cabezazo espectacular.

Luca Pérez es un central muy completo / Dani Barbeito

ROBERT OLIVERAS:El internacional sub-16 con México marcó el gol más bonito de la jornada con un remate espectacular en el campo del Mercantil.

JORDI PESQUER: El lateral izquierdo del Juvenil B fue uno de los jugadores más incisivos y entonados del equipo de Cesc Bosch. Los blaugranas empataron (1-1) contra el Cornellà en un partido complicado. Jordi Pesquer es un lateral potente, rápido y dotado de una pierna izquierda de mucho nivel técnico.

ORIAN GOREN: En el campo del Huesca, Orian Goren repitió con éxito en la posición de mediocentro. El israelí no solo aportó su habitual criterio y calidad en la fase ofensiva sino que se mostró como un '6' muy responsable y aplicado en tareas de contención.

Orian Goren es un portento técnico / Gorka Urresola

GENÍS CLUA: El tarraconense marcó el único gol del Juvenil B contra el Cornellà. Genís Clua se alternó con Gorka Buil en las posiciones de falso '9' y de interior. Tras superar un inicio de temporada difícil por problemas físicos, Genís se encuentra en el mejor momento del curso.

DAVID MORENO:Semana muy positiva para el de Benifaió. Después de debutar en los primeros entrenamientos de la selección española Sub-14, mostró ante el Mercantil (3-0) detalles de su calidad. Los detalles de David Moreno son siempre de un nivel extraordinario.

David Moreno es una de las grandes esperanzas de la cantera blaugrana / Dani Barbeito

HÉCTOR ASUMU: El extremo zurdo anotó un golazo en el triunfo del Sub-15 (4-1) contra el Sabadell. Héctor es un jugador que desborda por potencia y talento y no solo asiste sino que define con gran determinación.

HAMZA ABDELKARIM: El egipcio debutó de manera notable en el campo del Huesca. Hamza marcó en su estreno con el Juvenil A y provocó un penalti que no pudo transformar Adri Guerrero. El empate(2-2) no hizo justicia al dominio total del equipo de Pol Planas.

Hamza, en el partido de su estreno con el Barça / FCB

