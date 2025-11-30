Rotaciones, golazo bestial de Pedro y otro empate del Juvenil A del Barça

El Barça se mantiene como líder del grupo tercero de la División de Honor Juvenil con un punto de ventaja respecto al Espanyol.

El empate (2-2) en Tarragona no ha permitido a los de Pol Planas ampliar diferencias respecto a un conjunto blanquiazul que también había empatado (0-0) en el campo de la Damm.

El Juvenil A barcelonista ha empatado en sus tres últimos encuentros ligueros y esta racha de partidos sin ganar ni perder se amplía a cuatro incluyendo el encuentro de la Youth League (1-1) en el campo del Chelsea.

El entrenador blaugrana dio entrada en Tarragona a jugadores poco habituales como Gerard Sala, Leo Saca, Levro Chelfi, Roberto Tomás o Nil Vicens.

El partido empezó muy vivo ya que ante el gol tempranero de Nil Vicens a los cinco minutos, los locales respondieron con un tanto de Aiman cuando solo habían transcurrido 11 minutos de encuentro.

Pedro Rodríguez es un interior muy creativo / FCB

Lo mejor del partido fue el golazo de Pedro Rodríguez desde 40 metros. El andaluz vio al portero avanzado y se inventó un tanto espectacular.

Pedro ya ha marcado cinco goles en el campeonato doméstico y aunque su fuerte sea la creación de juego el pequeño centrocampista blaugrana está incrementando cada vez más su aportación anotadora.

El Nàstic logró empatar en la segunda mitad gracias a un gol de Anglés que no evitó que el Barça se mantenga, además de líder, como el único equipo invicto de la categoría tras once jornadas disputadas.