Rotaciones, golazo bestial de Pedro y otro empate del Juvenil A del Barça
Los de Pol Planas han empatado (2-2) en el campo del Nàstic de Tarragona y ya suman cuatro partidos consecutivos con tablas en el marcador
El Barça se mantiene como líder del grupo tercero de la División de Honor Juvenil con un punto de ventaja respecto al Espanyol.
El empate (2-2) en Tarragona no ha permitido a los de Pol Planas ampliar diferencias respecto a un conjunto blanquiazul que también había empatado (0-0) en el campo de la Damm.
El Juvenil A barcelonista ha empatado en sus tres últimos encuentros ligueros y esta racha de partidos sin ganar ni perder se amplía a cuatro incluyendo el encuentro de la Youth League (1-1) en el campo del Chelsea.
El entrenador blaugrana dio entrada en Tarragona a jugadores poco habituales como Gerard Sala, Leo Saca, Levro Chelfi, Roberto Tomás o Nil Vicens.
El partido empezó muy vivo ya que ante el gol tempranero de Nil Vicens a los cinco minutos, los locales respondieron con un tanto de Aiman cuando solo habían transcurrido 11 minutos de encuentro.
Lo mejor del partido fue el golazo de Pedro Rodríguez desde 40 metros. El andaluz vio al portero avanzado y se inventó un tanto espectacular.
Pedro ya ha marcado cinco goles en el campeonato doméstico y aunque su fuerte sea la creación de juego el pequeño centrocampista blaugrana está incrementando cada vez más su aportación anotadora.
El Nàstic logró empatar en la segunda mitad gracias a un gol de Anglés que no evitó que el Barça se mantenga, además de líder, como el único equipo invicto de la categoría tras once jornadas disputadas.
