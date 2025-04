Roger Riera, el primer capitán en alzar la Youth League

El Barça buscará este viernes clasificarse para la final de la Youth League. El objetivo del equipo que dirige Juliano Belletti pasa por conquistar la tercera Champions juvenil de la historia del club. La primera Youth League la ganó el Barça en la temporada 2013-14 en un equipo en el que Jordi Vinyals era el entrenador y Roger Riera el capitán que alzó el trofeo de campeón.

Roger Riera llegó al Alevín B del Barça procedente del Gimnàstic de Manresa. Fue el capitán de una generación con jugadores espectaculares como Alejandro Grimaldo, Héctor Bellerin, Sergi Samper, Keita Balde o Sandro Ramírez. Su punto álgido en La Masia fue conquistar la primera Youth League de la historia del club.

Ahora que los Quim Junyent, Hugo Alba o Arnau Pradas pueden coronarse en Nyon vale la pena escuchar las reflexiones de un Roger Riera que a sus 30 años juega en el atlético Sanluqueño de la Primera Federación.

En una charla con el programa de Sport ADN Masia Riera recuerda con cariño aquel título: "Nunca olvidaré aquellos días porque fue muy bonito ganar la primera Youth League de la historia, teníamos un equipazo".

Preguntado por aquel once que superó al Benfica Roger recuerda la alineación que aquel día presentó Vinyals: "Aquel día jugó Ondoa, Godswill, Tarín y yo mismo, Quinti, Ortega, Enguene, Adama, Munir..." Solo le faltó citar a Kaptoum y Moha.

Riera era el capitán del Juvenil a del Barça del curso 2013-14 / Javier Ferrandiz

Pese al éxito logrado en Nyon, Riera tuvo que buscarse la vida lejos de Barcelona y pasó por muchos equipos entre ellos Nottingham Forest o los filiales del celta y Villarreal.

Riera encarna la dificultad de saltar a la élite: "el paso de juveniles a Primera Federación es mayor que el de esta categoría a la Primera División y se tienen que dar muchas circunstancias, tu puedes tener el nivel y el grado de implicación pero necesitas que todo esté a tu favor y que el entrenador confié en ti".

Roger Riera se abraza a Godswill / Valentí Enrich

Roger Riera dispuso de una segunda oportunidad en el Barça B en un rol de hermano mayor de las jóvenes promesas del filial. el del Masnou cree que esta función ayuda "a los más inexpertos a competir y crecer".

Riera lucha ahora por ayudar al Atlético Sanluqueño a mantener la categoría y lo hace "disfrutando de lo que más me gusta que es jugar al fútbol".

Riera jugó en el Barça B de García Pimienta / Valentí Enrich

Sus años en la cantera del barça le han dejado huella y nos ha confesado que el sábado estará en la Cartuja como un culé más. Riera disfruta de este Barça y valora "como el equipo ha subido la intensidad y coloca la defensa en el centro del campo".

En este aspecto alucina con el rendimiento de Cubarsí al que califica como "un jugador tremendo". De los canteranos que han subido con Flick no se olvida de Marc Bernal: "al que la temporada me enfrenté jugando en el Real Unión y me impresionó, me parece un gran jugador". Roger Riera será siempre el gran capitán del barça que alzó la primera Youth League de la historia.