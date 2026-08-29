Los rivales y los horarios del FC Barcelona en la UEFA Youth League

Con la celebración del sorteo de la fase liga de la Champions League también ha quedado configurado el camino del Juvenil A del FC Barcelona en la UEFA Youth League. A diferencia de la Liga de Campeones, esta primera fase es de seis jornadas, en lugar de ocho, y se crea cogiendo los seis primeros rivales que tendrá el equipo de Hansi Flick.

El Juvenil A de Pol Planas, por consiguiente, se enfrentará a Feyenoord (9 de septiembre), Galatasaray (13 de octubre), PSG (20 de octubre), Aston Villa (3 de noviembre), Sabah (25 de noviembre) y Manchester City (8 de diciembre).

Esta primera fase comienza con la jornada inaugural, que se disputa entre el 8 y el 10 de septiembre, y acabará el 8/9 de diciembre. Así, los azulgrana buscarán progresar en una competición de la que son los más laureados, con tres títulos.

Ganas de revancha

El Barça afronta la presente edición de la UEFA Youth League con la motivación de poder quitarse la espinita tras la decepción de la edición anterior. A pesar de cuajar una sólida primera fase, el filial azulgrana se despidió a las primeras de cambio en las rondas eliminatorias tras ceder ante el Maccabi Haifa.

La aventura europea del Barça llegó a su fin de la forma más cruel posible en los dieciseisavos de final. A pesar de ser superior a lo largo de los 90 minutos, el conjunto dirigido por Pol Planas sucumbió en los penaltis, poniendo así fin a la defensa del título conquistado en la edición 2024/25. El testigo en el trono europeo lo tomó su gran rival, el Real Madrid, lo que supone una motivación extra en el momento de intentar renovar su condición de campeón.