Revolución en el Barça Atlètic: Hamza, Tavares, Onstein y todos los casos

Pocos mercados invernales tan movidos como el que está viviendo el Barça Atlètic. El trabajo de scouting liderado por Joao Amaral es incesante y desde los despachos del fútbol base sale humo con el objetivo de reforzar al equipo de Juliano Belletti, que se está encontrando más problemas de los previstos en el innegociable objetivo del ascenso de categoría. Es verdad que también saldrán futbolistas importantes, como Mamadou Mbacke y posiblemente Andrés Cuenca, pero lo que más llama la atención es la cantidad de talento, en su mayoría procedente de fuera del país, que se está 'cocinando' para darle todos los mimbres al técnico brasileño.

Joaquín Delgado, rendimiento inmediato

Un futbolista ya está fichado oficialmente y con rendimiento inmediato. Se trata de Joaquín Delgado, de quien se estuvo observando durante tiempo su facilidad goleadora en el filial del Oviedo, el Vetusta. Una incorporación en forma de cesión con el objetivo de paliar la lacra de las lesiones que han afectado a la punta de ataque (aunque Óscar Gistau) ya está de vuelta y que ha dado ya el resultado que se esperaba, pues el de Utrera debutó de la mejor manera la semana pasada tras abrir el camino de la goleada del Barça Atlètic ante el Andratx (4-0).

Hamza Abdelkarim, el nuevo 'Salah'

El delantero centro de futuro para el Barça Atlètic es el egipcio Hamza Abdelkarim. El club azulgrana tuvo que esperar al 1 de enero para que el futbolista cumpliera los 18 años y lo cierto es que las negociaciones con su club, el Al-Ahly, con el que ha seguido jugando, no han sido nada fáciles por las condiciones económicas y por las trabas administrativas. Hamza es considerado un talento futbolístico en su país, como le comparan como el más digno sucesor de Mohammed Salah. Su llegada es inminente, pendiente del fair-play financiero con las salidas. Lo hará como cedido y con una opción de compra de 3 millones de euros más 5 en variables. En caso de que el club azulgrana no la ejecute, su club quiere garantizarse la continuidad del futbolista con una renovación.

Ajay Tavares: el Barça gana la puja

Otro fichaje que estaría muy avanzado es el del joven extremo inglés Ajay Tavares, en el punto de mira de los mejores equipos europeos y que, al parecer, se habría decantado por el proyecto del Barça. Según el periodista Gianluigi Longari, de 'Sportitalia', el club blaugrana estaría cerrando ya las condiciones contractuales con el Norwich para finiquitar la operación de este habilidoso extremo durante este mes de enero. En este caso, sería un traspaso por una pequeña cantidad y es lo que se está acabando de perfilar. Ajay Tavares podría reforzar tanto al Juvenil A como al Barça Atlètic en función de las necesidades.

Juwensley Onstein, el sustituto de Andrés Cuenca

Juwensley Onstein es calificado como uno de los centrales zurdos con más proyección en el mercado europeo. El futbolista del filial del Genk, de 18 años, es internacional sub-17 con los Países Bajos y el elegido para sustituir a otro internacional, Andrés Cuenca, cuyo destino sería el Como de Cesc Fàbregas. Mateo Moretto fue el periodista que informó que la operación estaba avanzada y se iba a cerrar con algún traspaso a modo de compensación, una cifra no demasiado alta. El jugador ya habría dado el OK al proyecto que le ha presentado el Barça y se espera que el acuerdo sea cuestión de días.

Jesse Bisiwu, Eduardo Conceiçao y otros nombres

Al margen de los fichajes ya realizados o que son inminentes, hay otros que se han asociado con el filial azulgrana y podrían concretarse ahora o de cara al futuro. Uno de ellos es Jesse Bisiwu, extremo zurdo del Brujas, que como Hamza, también destacó en el pasado Mundial sub-17 en Catar. El periodista Sacha Tavolieri, siempre bien informado del fútbol belga, explicó que el área deportiva del Barça ya se ha reunido con Bissiwu y su entorno para convencerle de su fichaje. Con contrato hasta 2027, sería necesario un traspaso.

También se ha especulado con el fichaje del mediocentro del Europa Izan González, que está en la órbita de otros clubes catalanes como el Espanyol y el Girona, sin olvidar al lateral diestro Daniel Banjaqui, a quien el Benfica quiere renovar y el Barça le sigue la pista.

Por último, en SPORT informamos de los contactos por la perla de Palmeiras Eduardo Conceiçao y que sus agentes estuvieron reunidos en diciembre con Deco y Amaral. Al tener 16 años, en todo caso, habría que esperar a la mayoría de edad, pero en el club azulgrana ya tienen bien controlado a este 'delantero total'.