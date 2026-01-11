En directo
FC BARCELONA
Reus FC Reddis - Barça Atlètic, en directo: partido de la 2ª RFEF, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido del filial del Barça en el campo del Reus
M.12 | (1-0)
Debe incrementar el ritmo de juego el filial barcelonista. Están cómodos los del Baix Camp.
M.10 | (1-0)
Buff, el balón rueda muy irregular. Centro de Guillem Víctor, en su primera titularidad con el filial para el hermano de Pau Víctor. Rechaza la defensa local.
M.9 | (1-0)
Se hace con el control de juego el filial azulgrana, que viste de naranja en Reus. LOs locales, con su habitual indumentaria rojinegra.
M.7 | (1-0)
Hay que tener en cuenta, además, que el líder Poblense ya ha jugado y ha ganado por 1-0 al Girona B. Así que, ahora mismo, los azulgranas están 7 puntos por abajo del ascenso directo.
M.6 | (1-0)
Pues primer jarro de agua fría para los de Juliano Belletti, a quien les tocará remar a contracorriente.
M.4 | (1-0) ¡Marca Kenneth para el Reus!
¡El primero del Reus FC Reddis! Ustrell se lleva el balón ante Álvaro Cortés, a quien extrañamente le falta contundencia en esta acción. Pase y remate a placer de Kenneth Soler.
M.3 | (0-0)
Un hándicap que tendrán los equipos es el estado del terreno de juego. El Día de Reyes nevó y se aprecia un césped irregular.
M.2 | (0-0)
Mbacke ve adelantado a Pacheco y busca el gol de larga distancia. El senegalés es titular tras dar el susto en el último partido ante el Valencia Mestalla.
M.1 | (0-0)
¡Arranca el partido en el Estadi Municipal de Reus! Balón para el conjunto local. Tarde soleada y buen ambiente en las gradas.
Minuto de silencio
En memoria de Francisco Roig Martí. Descanse en paz.
- Rodri vuelve a sonreír en la mayor goleada de la historia de la FA Cup
- Hansi Flick encuentra la fórmula: once de gala inédito para una gran final
- Una 'injusticia' que Bardghji ya conocía
- Barcelona - Madrid CFF: resumen, goles y resultado del partido de la Liga F
- David Villa revela el nombre del mejor futbolista con el que jugó: 'Con diferencia
- El Barça espera estar en la regla del 1-1 antes de verano
- El misterio alrededor del fichaje de Hamza por el Barça
- La gran duda en el once del Barça en el clásico