El retorno por la puerta grande de un gran prodigio de La Masia

Solo tiene 14 años pero es uno de los jugadores con mayor potencial de la cantera del Barça.

Una lesión en el tobillo le ha martirizado durante el primer tramo del curso y Ebrima apenas ha podido disputar dos ratitos.

Después de un partido contra el Badalona del pasado 5 de octubre, Ebrima no ha podido jugar hasta este último fin de semana. Su reaparición había levantado muchas expectativas pero nadie esperaba una vuelta tan impactante.

El entrenador del Cadete A del Barça introdujo a Ebrima en el partido contra el Vilassar cuando todavía faltaban 20 minutos para el final del encuentro.

El partido ya estaba resuelto pero la gran motivación de los espectadores presentes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper era volver a ver a Ebrima. Tanto los presentes en el campo 9 como los que estaban siguiendo el partido por Barça one quedaron impactados con la presencia del mediapunta gambiano.

Ebrima Tunkara apunta muy alto / FCB

Ebrima volvió a deslumbrar con la misma naturalidad con la que jugaba con siete años en las calles de Lamoi (Gambia) cuando lo hacía descalzo. Ebrima es un portento físico y un jugador privilegiado en lo técnico. Su zona de acción es muy elevada y todavía está por definir si acabará explotando como interior o extremo.

En su séptima temporada en La Masia, Ebrima no se cansa de trabajar y evolucionar. Contagia al vestuario una gran humildad y reparte alegría a todos los compañeros. Pese a no poder jugar durante todos estos meses, Ebrima no perdió la sonrisa de un niño que tiene los pies en el suelo.

Ebrima Tunkara y Baba celebran ganar el MIC en la categoría Sub-16 / Rubén García/MICFootball

Siendo infantil ya completó la temporada pasada grandes partidos con el Cadete A y a partir de cuando cumpla 15 años podría saltar al Juvenil B. Antes del 10 de marzo no lo puede hacer legalmente por la legislación federativa. Un jugador menor de 15 años no puede competir ni con el Juvenil B ni Juvenil A. y estas semanas le irán bien para sumar ritmo y ganar confianza.

Ganarse la titularidad en el Cadete A no será un reto fácil ya que los Orian Goren, Gorka Buil, Michal Zuk, Iu Martínez, Byron o Alieu son muy buenos pero Ebrima sabe lo que es ganarse un sitio a base de esfuerzo y constancia.

Su zurda es espléndida pero los recursos de Ebrima son múltiples. El gambiano es imparable con espacios a causa de una potencia descomunal. Ante defensas cerradas, el gambiano sabe regatear y tirar paredes con una gran facilidad. Fichado en el 2017 del Cerdanyola, es imposible poner un techo a su evolución futbolística.

Celebración del Cadete B con Ebrima y Alieu / Dani Barbeito

Su fútbol recuerda al que desplegaban en su edad jugadores como Ilaix o Ansu que tenían que convivir con la duda de si el físico imponente era un elemento distorsionador. Con los años se demostró que ambos disponían de un gran talento más allá de su poderío atlético, algo que salta a la vista con Ebrima Tunkara.

Ebrima llegó al Barça procedente del Cerdanyola / Instagram

Ante el Sant Cugat, Ebrima marcó el sábado pasado un gol de penalti y el definitivo 10-0 de cabeza, pero lo mejor fueron las sensaciones que transmitió.

Su fútbol alegre, fresco y desacomplejado es ideal para cualquier equipo y contexto. Cuando se afirma con rotundidad que el fútbol de la calle ha muerto siempre hay un Ebrima que aparece para desmentirlo.

Su juego es una mezcla perfecta de calle y academia, de físico y técnica, de potencia e inteligencia. Una simbiosis que nos recuerda que el gran futbolista puede nacer en cualquier rincón del planeta. Ebrima Tunkara Yatataberreh está de vuelta. Abróchense los cinturones porque lo pararemos bien.