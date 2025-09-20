El reto de Adri Guerrero y Uri Pallás para impulsar al Juvenil A

El estreno liguero exitoso (4-0) contra el Zaragoza dio paso a un debut victorioso en la Youth League. Los de Pol Planas ganaban 0-3 al descanso en el campo del Newcastle y acabaron ganando (2-3) pese a encajar dos tantos en el segundo tiempo. En el primer partido de competición europea Planas contó con seis refuerzos del Barça Atlètic que no estarán mañana en Torres de Palau para la segunda jornada de la División de Honor Juvenil.

Óscar Gistau (2) y Espart fueron los goleadores en Newcastle pero además de estos dos futbolistas, Eder Aller, Sama Nomoko y los defensas Alexis Olmedo y Cuenca fueron titulares en Inglaterra y tras el partido de la Youth league han vuelto al Barça atlètic para preparar el encuentro contra el Castellón B. Los de Belletti se enfrentan el lunes (19h) al filial castellonense con el retorno de estos futbolistas.

Estas bajas sensibles para Pol Planas las ocuparán en principio Max Bonfill, Orian Goren, Álex Campos, Baba, Uri Pallás y Adri Guerrero. El hecho de contar con muy pocos días de descanso se compensará con el hecho de que al menos seis futbolistas del Juvenil A cambiarán respecto al once presentado en el campo del Newcastle.

El Barça ha marcado siete goles en sus dos primeros partidos y ante el Girona todo apunta a que la delantera volverá a ser la del debut ante el Zaragoza. En este sentido será importante la frescura de Adri Guerrero y Uri Pallás que contra el Newcastle sumaron 45 minutos (Pallás) y 16 minutos (Guerrero).

Adri Guerrero

Si Gistau representa la figura del 9 clásico, Adrián Guerrero es un falso nueve de manual. El malagueño es un artista del pase y un especialista en asistencias pero para que el Juvenil A sea un equipo competitivo necesita goles del andaluz.

Uri Pallás todavía no se ha estrenado como goleador en el Barça pero su fichaje es la contratación de mayor nivel que ha realizado este curso el Juvenil A. Pallás es un extremo rápido y habilidoso que trabaja para sumar una buena cifra de goles y asistencias. Uri Pallás está en la fase lógica inicial de adaptación tras cambiar el Espanyol por el conjunto barcelonista.

El reto de Guerrero y Pallás es convertirse en dos piezas desequilibrantes en el ataque del conjunto de Pol Planas. El entrenador blaugrana cuenta con Shane Kluivert para completar la delantera del Juvenil A.

El Girona también ganó su partido en la primera jornada (0-1 al Rácing Zaragoza) y el equipo de Jonathan Ruiz ha podido preparar a conciencia el encuentro durante toda la semana. En el conjunto gerundense destaca la presencia del exblaugrana David Sáez, un centrocampista de la generación de Lamine Yamal que la temporada pasada jugó en la Damm.

El partido entre el Barça y el Girona se jugará en el Municipal de Riudarenes se podrá seguir en directo a las 16h. este domingo en la web de la federació Catalana (fcf.cat).