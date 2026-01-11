Durísimo correctivo para el Barça Atlètic de Belletti en Reus

Arrancó de la peor manera posible la segunda vuelta para el Barça Atlètic. La visita al Reus FC Reddis era vista como una oportunidad para arrebatarle a los rojinegros la segunda posición de la tabla, pero todo se empezó a torcer muy pronto, con el primer gol de los locales. Los de Juliano Belletti se marcharon del Estadi Municipal de Reus con una dura goleada encajada, a 7 puntos del líder, un Poblense que no había fallado al mediodía ante el Girona B (1-0), a 4 de los del Baix Camp, que son segundos, y encima, con el goal-average particular perdido, pues el resultado de la primera vuelta había sido de 4-2 para los azulgranas. Un desastre.

Shane Kluivert ha anotado el único gol del Barça Atlètic contra el Reus / @esport3

Cuatro minutos necesitó tan solo el Reus para adelantarse en el marcador. Le faltó contundencia (lo que no le suele pasar) a Álvaro Cortés para tapar la arrancada de Ustrell y remató Kenneth Soler anticipándose a un Mbacke titular pese a que había dado el susto en el último partido.

Salidas en frío del filial

En un césped irregular, la iniciativa de los de Belletti nunca fue una amenaza para los de Marc Carrasco, muy bien colocados. Hasta el minuto 31 no llegó un disparo cruzado de Toni Fernández que salió desviado y hubo que esperar al 42' para la mejor ocasión visitante hasta el momento. El chut de Shane Kluivert, que después sería protagonista, lo rechazó providencialmente con el cuerpo Andy Alarcón.

Cuatro minutos volvió a tardar el Reus para salir de los vestuarios y volver a retratar a los azulgranas. Ustrell cabeceó a la red con excesiva facilidad ante Oduro un saque de esquina. Pero esta vez, la reacción del Barça Atlètic fue más contundente, primero con un intento de Dani Fernández, y en el minuto 52, con un gran disparo de Shane Kluivert a pase en profundidad de Álvaro Cortés. Acción polémica porque el asistente levantó la bandera, pero el colegiado se mantuvo firme.

Fueron minutos en los que el Barça Atlètic estuvo metido y con opciones en el partido. Mbacke rozó el empate ya en la recta final, pero su volea se encontró con una prodigiosa salvada de Pacheco solo dos minutos después de que llegara la acción definitiva.

Mazazo final

Y también con el protagonismo de Mbacke, esta vez por unas manos muy dudosas dentro del área visitante. El portugués Ricardo Vaz lo provocó y lo marcó de manera magistral.

De aquí hasta el final, todavía tendría tiempo el Reus FC Reddis de hurgar aún más en la herida y llevarse el goal-average, que puede ser importante, con el gol de Pol Fernández a pase de Sergi Casals que precedió al pitado final y a una trifulca con dos expulsados en los banquillos, uno por bando.

La ficha técnica

Reus FC Reddis: Pacheco; Casals, Pol Fernández, Andy, Recasens, Benito; Sandro Toscano, Xavi Jaime (Marc Grau, 92'); Ricardo Vaz (Fran Carbiá, 84'), Kenenth (Pol Fernández 84') y Ustrell (Aitor 73').

Barça Atlètic: Emilo Bernad; Guillem Víctor (Joan Anaya, 67'), Mbacke, Cortés, Oduro; Brian Fariñas, Toni Fernández, Guillermo (Aziz, 46'); Dani Rodríguez (Roger Martínez, 67'), Shane Kluivert (Nuhu Fofana, 82') y Juan Hernández (Parriego, 88').

Goles: 1-0 M.4 Kenneth; 2-0, M.49 Ustrell; 2-1, M.52 Shane Kluivert; 3-1, M.80 Ricardo Vaz, de penalti; 4-1, M.95 Pol Fernández.

Árbitro: Carlos Castell, del Comité de Castilla-La Mancha. Expulsó a un miembro del equipo técnico de cada banquillo en el minuto 95. Mostró amarillas a Xavi Jaime (87') y expulsó por doble amarilla al visitante Roger Martínez (85'). Amarillas para Juan Hernández (44') y Brian Fariñas (54').

Incidencias: Estadi Municipal de Reus. 3.692 espectadores.Se guardó un minuto de silencio en memoria de Francisco Roig Martí.