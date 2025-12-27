LALIGA FC FUTURES
Resultados de LaLiga FC Futures, en directo: partidos en streaming y marcadores hoy
Consulta los resultados en vivo de todos los partidos del XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures
La XXIX LaLiga FC Futures, organizada por LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena, echó a rodar en Gran Canaria. El Estadio de Gran Canaria es el escenario de la cita sub13 más prestigiosa del planeta, sinónimo de talento y ilusión. Del 27 al 29 de diciembre, 16 de las mejores canteras del mundo competirán por primera vez en el hogar de la UD Las Palmas para conquistar el título a mejor equipo sub13 internacional.
El sábado 27 de diciembre a las 9:30h (hora local) dio inicio una fase de grupos que concluirá el domingo 28 al mediodía y de la que saldrán los ocho mejores equipos. A partir de las 18:00h (hora local) tendrán lugar los cuartos de final y partidos de consolación. Las semifinales se llevarán a cabo el lunes 29 a partir de las 10:00h (hora local) y, a las 18:00h (hora local), se celebrará la gran final.
Calendario, horarios y resultados
Sábado 27 de diciembre (Fase de grupos)
Jornada matinal
- UD Las Palmas 1-2 PSG
- RCD Espanyol 1-0 Sporting CP
- Inter Milan 2-2 Villarreal CF
- Juventus 2-2 Athletic Club
- Sevilla FC 0-0 Valencia CF
- Atlético de Madrid 1-0 Real Betis
- FC Barcelona 1-1 Borussia Dortmund
- Real Madrid 1-1 SL Benfica
Jornada vespertina
- Real Betis – UD Las Palmas | 16:00 hora local / 17:00 hora peninsular | Se emite por TV
- Valencia CF – Villarreal CF | 16:30 hora local / 17:30 hora peninsular | Se emite por TV
- RCD Espanyol – Borussia Dortmund | 17:00 hora local / 18:00 hora peninsular | Se emite por TV
- Athletic Club – SL Benfica | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | Se emite por TV
- Atlético de Madrid – PSG | 18:00 hora local / 19:00 hora peninsular | Se emite por TV
- Sevilla FC – Inter Milan | 18:30 hora local / 19:30 hora peninsular | Se emite por TV
- Juventus – Real Madrid | 19:00 hora local / 20:00 hora peninsular | Se emite por TV
- FC Barcelona – Sporting CP | 19:30 hora local / 20:30 hora peninsular | Se emite por TV
Domingo 28 de diciembre (Fase de grupos)
- Real Betis – PSG | 09:30 hora local / 10:30 hora peninsular | Se emite por TV
- Juventus – SL Benfica | 10:00 hora local / 11:00 hora peninsular | Se emite por TV
- Sporting CP – Borussia Dortmund | 10:30 hora local / 11:30 hora peninsular | Se emite por TV
- Inter Milan – Valencia CF | 11:00 hora local / 12:00 hora peninsular | Se emite por TV
- Sevilla FC – Villarreal CF | 11:30 hora local / 12:30 hora peninsular | Se emite por TV
- Atlético de Madrid – UD Las Palmas | 12:00 hora local / 13:00 hora peninsular | Se emite por TV
- FC Barcelona – RCD Espanyol | 12:30 hora local / 13:30 hora peninsular | Se emite por TV
- Athletic Club – Real Madrid | 13:00 hora local / 14:00 hora peninsular | Se emite por TV
Domingo 28 de diciembre (Cuartos de final)
- Cuartos 1 (1º Grupo D – 2º Grupo C) | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | Se emite por TV
- Cuartos 2 (1º Grupo B – 2º Grupo A) | 18:00 hora local / 19:00 hora peninsular | Se emite por TV
- Cuartos 3 (1º Grupo C – 2º Grupo D) | 18:30 hora local / 19:30 hora peninsular | Se emite por TV
- Cuartos 4 (1º Grupo A – 2º Grupo B) | 19:00 hora local / 20:00 hora peninsular | Se emite por TV
Domingo 28 de diciembre (Cuartos de final de consolación)
- Cons. Cuartos 1 (3º Grupo D – 4º Grupo C) | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | No se emite por TV
- Cons. Cuartos 2 (3º Grupo B – 4º Grupo A) | 18:00 hora local / 19:00 hora peninsular | No se emite por TV
- Cons. Cuartos 3 (3º Grupo C – 4º Grupo D) | 18:30 hora local / 19:30 hora peninsular | No se emite por TV
- Cons. Cuartos 4 (3º Grupo A – 4º Grupo B) | 19:00 hora local / 20:00 hora peninsular | No se emite por TV
Lunes 29 de diciembre (Semifinales)
- Semifinal 1 (Ganador CF1 – Ganador CF3) | 10:00 hora local / 11:00 hora peninsular | Se emite por TV
- Semifinal 2 (Ganador CF2 – Ganador CF4) | 10:45 hora local / 11:45 hora peninsular | Se emite por TV
Lunes 29 de diciembre (Semifinales de consolación)
- Cons. Semifinal 1 (Ganador Cons. CF1 – Ganador Cons. CF3) | 10:00 hora local / 11:00 hora peninsular | No se emite por TV
- Cons. Semifinal 2 (Ganador Cons. CF2 – Ganador Cons. CF4) | 10:45 hora local / 11:45 hora peninsular | No se emite por TV
Lunes 29 de diciembre (Final)
- 3º y 4º puesto | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | Se emite por TV
- Final de consolación | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | No se emite por TV
- Final | 18:00 hora local / 19:00 hora peninsular | Se emite por TV
- Ceremonia de entrega de premios | 18:50 hora local / 19:50 hora peninsular | Se emite por TV
