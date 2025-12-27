Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LaLiga FC Futures hoyLiga Futures resultadosCamp NouAke BarcelonaLewandowskiFernando AlonsoDecoPaula BadosaVíctor SadaAlcarazNico PazMercado de fichajesHaciendaRashfordCopa ÁfricaRally Dakar 2026Vinicius
instagramlinkedin

LALIGA FC FUTURES

Resultados de LaLiga FC Futures, en directo: partidos en streaming y marcadores hoy

Consulta los resultados en vivo de todos los partidos del XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures

El Barça de Jordi Pérez, en LaLiga Futures

El Barça de Jordi Pérez, en LaLiga Futures / LaLiga

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Las Palmas de Gran Canaria

La XXIX LaLiga FC Futures, organizada por LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena, echó a rodar en Gran Canaria. El Estadio de Gran Canaria es el escenario de la cita sub13 más prestigiosa del planeta, sinónimo de talento y ilusión. Del 27 al 29 de diciembre, 16 de las mejores canteras del mundo competirán por primera vez en el hogar de la UD Las Palmas para conquistar el título a mejor equipo sub13 internacional.

El sábado 27 de diciembre a las 9:30h (hora local) dio inicio una fase de grupos que concluirá el domingo 28 al mediodía y de la que saldrán los ocho mejores equipos. A partir de las 18:00h (hora local) tendrán lugar los cuartos de final y partidos de consolación. Las semifinales se llevarán a cabo el lunes 29 a partir de las 10:00h (hora local) y, a las 18:00h (hora local), se celebrará la gran final.

Calendario, horarios y resultados

Sábado 27 de diciembre (Fase de grupos)

Jornada matinal

  • UD Las Palmas 1-2 PSG
  • RCD Espanyol 1-0 Sporting CP
  • Inter Milan 2-2 Villarreal CF
  • Juventus 2-2 Athletic Club
  • Sevilla FC 0-0 Valencia CF
  • Atlético de Madrid 1-0 Real Betis
  • FC Barcelona 1-1 Borussia Dortmund
  • Real Madrid 1-1 SL Benfica

Jornada vespertina

  • Real Betis – UD Las Palmas | 16:00 hora local / 17:00 hora peninsular | Se emite por TV
  • Valencia CF – Villarreal CF | 16:30 hora local / 17:30 hora peninsular | Se emite por TV
  • RCD Espanyol – Borussia Dortmund | 17:00 hora local / 18:00 hora peninsular | Se emite por TV
  • Athletic Club – SL Benfica | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | Se emite por TV
  • Atlético de Madrid – PSG | 18:00 hora local / 19:00 hora peninsular | Se emite por TV
  • Sevilla FC – Inter Milan | 18:30 hora local / 19:30 hora peninsular | Se emite por TV
  • Juventus – Real Madrid | 19:00 hora local / 20:00 hora peninsular | Se emite por TV
  • FC Barcelona – Sporting CP | 19:30 hora local / 20:30 hora peninsular | Se emite por TV

Domingo 28 de diciembre (Fase de grupos)

  • Real Betis – PSG | 09:30 hora local / 10:30 hora peninsular | Se emite por TV
  • Juventus – SL Benfica | 10:00 hora local / 11:00 hora peninsular | Se emite por TV
  • Sporting CP – Borussia Dortmund | 10:30 hora local / 11:30 hora peninsular | Se emite por TV
  • Inter Milan – Valencia CF | 11:00 hora local / 12:00 hora peninsular | Se emite por TV
  • Sevilla FC – Villarreal CF | 11:30 hora local / 12:30 hora peninsular | Se emite por TV
  • Atlético de Madrid – UD Las Palmas | 12:00 hora local / 13:00 hora peninsular | Se emite por TV
  • FC Barcelona – RCD Espanyol | 12:30 hora local / 13:30 hora peninsular | Se emite por TV
  • Athletic Club – Real Madrid | 13:00 hora local / 14:00 hora peninsular | Se emite por TV

Domingo 28 de diciembre (Cuartos de final)

  • Cuartos 1 (1º Grupo D – 2º Grupo C) | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | Se emite por TV
  • Cuartos 2 (1º Grupo B – 2º Grupo A) | 18:00 hora local / 19:00 hora peninsular | Se emite por TV
  • Cuartos 3 (1º Grupo C – 2º Grupo D) | 18:30 hora local / 19:30 hora peninsular | Se emite por TV
  • Cuartos 4 (1º Grupo A – 2º Grupo B) | 19:00 hora local / 20:00 hora peninsular | Se emite por TV

Domingo 28 de diciembre (Cuartos de final de consolación)

  • Cons. Cuartos 1 (3º Grupo D – 4º Grupo C) | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | No se emite por TV
  • Cons. Cuartos 2 (3º Grupo B – 4º Grupo A) | 18:00 hora local / 19:00 hora peninsular | No se emite por TV
  • Cons. Cuartos 3 (3º Grupo C – 4º Grupo D) | 18:30 hora local / 19:30 hora peninsular | No se emite por TV
  • Cons. Cuartos 4 (3º Grupo A – 4º Grupo B) | 19:00 hora local / 20:00 hora peninsular | No se emite por TV

Lunes 29 de diciembre (Semifinales)

  • Semifinal 1 (Ganador CF1 – Ganador CF3) | 10:00 hora local / 11:00 hora peninsular | Se emite por TV
  • Semifinal 2 (Ganador CF2 – Ganador CF4) | 10:45 hora local / 11:45 hora peninsular | Se emite por TV

Lunes 29 de diciembre (Semifinales de consolación)

  • Cons. Semifinal 1 (Ganador Cons. CF1 – Ganador Cons. CF3) | 10:00 hora local / 11:00 hora peninsular | No se emite por TV
  • Cons. Semifinal 2 (Ganador Cons. CF2 – Ganador Cons. CF4) | 10:45 hora local / 11:45 hora peninsular | No se emite por TV

Lunes 29 de diciembre (Final)

  • 3º y 4º puesto | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | Se emite por TV
  • Final de consolación | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | No se emite por TV
  • Final | 18:00 hora local / 19:00 hora peninsular | Se emite por TV
  • Ceremonia de entrega de premios | 18:50 hora local / 19:50 hora peninsular | Se emite por TV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL