Resultados de LaLiga FC Futures, en directo: partidos en streaming y marcadores hoy

La XXIX LaLiga FC Futures , organizada por LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena, echó a rodar en Gran Canaria. El Estadio de Gran Canaria es el escenario de la cita sub13 más prestigiosa del planeta, sinónimo de talento y ilusión. Del 27 al 29 de diciembre, 16 de las mejores canteras del mundo competirán por primera vez en el hogar de la UD Las Palmas para conquistar el título a mejor equipo sub13 internacional.

El sábado 27 de diciembre a las 9:30h (hora local) dio inicio una fase de grupos que concluirá el domingo 28 al mediodía y de la que saldrán los ocho mejores equipos. A partir de las 18:00h (hora local) tendrán lugar los cuartos de final y partidos de consolación. Las semifinales se llevarán a cabo el lunes 29 a partir de las 10:00h (hora local) y, a las 18:00h (hora local), se celebrará la gran final.

Calendario, horarios y resultados

Sábado 27 de diciembre (Fase de grupos)

Jornada matinal

UD Las Palmas 1-2 PSG

RCD Espanyol 1-0 Sporting CP

Inter Milan 2-2 Villarreal CF

Juventus 2-2 Athletic Club

Sevilla FC 0-0 Valencia CF

Atlético de Madrid 1-0 Real Betis

FC Barcelona 1-1 Borussia Dortmund

Real Madrid 1-1 SL Benfica

Jornada vespertina

Real Betis – UD Las Palmas | 16:00 hora local / 17:00 hora peninsular | Se emite por TV

Valencia CF – Villarreal CF | 16:30 hora local / 17:30 hora peninsular | Se emite por TV

RCD Espanyol – Borussia Dortmund | 17:00 hora local / 18:00 hora peninsular | Se emite por TV

Athletic Club – SL Benfica | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | Se emite por TV

Atlético de Madrid – PSG | 18:00 hora local / 19:00 hora peninsular | Se emite por TV

Sevilla FC – Inter Milan | 18:30 hora local / 19:30 hora peninsular | Se emite por TV

Juventus – Real Madrid | 19:00 hora local / 20:00 hora peninsular | Se emite por TV

FC Barcelona – Sporting CP | 19:30 hora local / 20:30 hora peninsular | Se emite por TV

Domingo 28 de diciembre (Fase de grupos)

Real Betis – PSG | 09:30 hora local / 10:30 hora peninsular | Se emite por TV

Juventus – SL Benfica | 10:00 hora local / 11:00 hora peninsular | Se emite por TV

Sporting CP – Borussia Dortmund | 10:30 hora local / 11:30 hora peninsular | Se emite por TV

Inter Milan – Valencia CF | 11:00 hora local / 12:00 hora peninsular | Se emite por TV

Sevilla FC – Villarreal CF | 11:30 hora local / 12:30 hora peninsular | Se emite por TV

Atlético de Madrid – UD Las Palmas | 12:00 hora local / 13:00 hora peninsular | Se emite por TV

FC Barcelona – RCD Espanyol | 12:30 hora local / 13:30 hora peninsular | Se emite por TV

Athletic Club – Real Madrid | 13:00 hora local / 14:00 hora peninsular | Se emite por TV

Domingo 28 de diciembre (Cuartos de final)

Cuartos 1 (1º Grupo D – 2º Grupo C) | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | Se emite por TV

Cuartos 2 (1º Grupo B – 2º Grupo A) | 18:00 hora local / 19:00 hora peninsular | Se emite por TV

Cuartos 3 (1º Grupo C – 2º Grupo D) | 18:30 hora local / 19:30 hora peninsular | Se emite por TV

Cuartos 4 (1º Grupo A – 2º Grupo B) | 19:00 hora local / 20:00 hora peninsular | Se emite por TV

Domingo 28 de diciembre (Cuartos de final de consolación)

Cons. Cuartos 1 (3º Grupo D – 4º Grupo C) | 17:30 hora local / 18:30 hora peninsular | No se emite por TV

Cons. Cuartos 2 (3º Grupo B – 4º Grupo A) | 18:00 hora local / 19:00 hora peninsular | No se emite por TV

Cons. Cuartos 3 (3º Grupo C – 4º Grupo D) | 18:30 hora local / 19:30 hora peninsular | No se emite por TV

Cons. Cuartos 4 (3º Grupo A – 4º Grupo B) | 19:00 hora local / 20:00 hora peninsular | No se emite por TV

Lunes 29 de diciembre (Semifinales)

Semifinal 1 (Ganador CF1 – Ganador CF3) | 10:00 hora local / 11:00 hora peninsular | Se emite por TV

Semifinal 2 (Ganador CF2 – Ganador CF4) | 10:45 hora local / 11:45 hora peninsular | Se emite por TV

Lunes 29 de diciembre (Semifinales de consolación)

Cons. Semifinal 1 (Ganador Cons. CF1 – Ganador Cons. CF3) | 10:00 hora local / 11:00 hora peninsular | No se emite por TV

Cons. Semifinal 2 (Ganador Cons. CF2 – Ganador Cons. CF4) | 10:45 hora local / 11:45 hora peninsular | No se emite por TV

Lunes 29 de diciembre (Final)