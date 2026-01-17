Repaso terapéutico del Barça al Andratx

Cómo necesitaban Juliano Belletti y el Barça Atlètic una victoria convincente. Después de sumar cinco de los últimos 15 puntos en juego, el cuadro azulgrana recibía al Andratx en el Johan Cruyff. Y lo hacía apenas un par de horas después de anunciar el club el fichaje de Joaquín Delgado. El atacante andaluz llegaba procedente del Oviedo a préstamo y se estrenaba como titular con apenas dos entrenamientos a sus espaldas. Y cumplió con aquello de llegar y besar el santo. Marcó el 1-0 y dejó grandes sensaciones. Igual que todo el equipo, que venció de forma clara por 4-0.

Dominio de principio a fin del equipo de Belletti. El técnico brasileño salía con el mencionado Delgado en la punta de lanza y con Dani Rodríguez y Juan Hernández en las alas. Toni, Fariñas y Tommy por dentro. Muchísimo talento, que se imponía ya desde los primeros compases. Dani, por el costado derecho, era de los más incisivos. El vasco está en un gran momento de forma y fue una pesadilla para la defensa balear.

DELGADO, LLEGAR Y MARCAR

25 minutos tardó Delgado en ver puerta con su nuevo equipo. Asistencia premium de Dani y el de Utrera se quedaba solo ante Elías, portero visitante. No fallaba por bajo. El 1-0 acentuó aún más el control local. Jofre causaba estragos con sus incorporaciones por la izquierda y Dani tenía un par muy claras. Tras un balón al travesaño del Andratx (de lo poco productivo en ataque del equipo mallorquín en todo el partido), antes del descanso llegaba un gol psicológico. Álvaro Cortés remataba, poderoso, un córner de Fariñas. El central aragonés, que también está cuajando una enorme campaña, hacía el 2-0.

Delgado celebra su gol ante el Andratx / Gorka Urresola

Tras la reanudación, apenas compareció el Andratx. Tan solo un pase envenenado que Kochen resolvió bien. Y el mazazo definitivo llegó en el 55'. Dani Rodríguez recibía un pase de Fariñas entre líneas y definía magnífico para hacer subir el 3-0. El Barça Atlètic estaba desatado y Fariñas, Juan y un atrevido Tommy tenían varias buenas para ampliar la ventaja. La puntilla llegaría en el 79' por parte de Aziz. Definición genial del ghanés, que había entrado unos minutos antes al verde.

Con el 4-0 ya sí que levantó el pie del acelerador el cuadro azulgrana. La nota más positiva, el regreso de Òscar Gistau. El de Salou, tras ser operado en octubre de la rodilla, ha vivido una recuperación exprés. Belletti debe dar continuidad ahora a los tres puntos en campo del líder Poblense la próxima semana.