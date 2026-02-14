Renovación a la vista: Guillem Víctor firmará con el Barça hasta el 2028

Guillem Víctor Delgado es mucho más que el hermano de Pau Víctor. El actual atacante del Braga y exjugador del Barça coincidió dos temporadas con su hermano en la disciplina blaugrana aunque nunca llegaron a jugar juntos. En las temporadas 2023-24 y 2024-25 Guillem jugó entre el Juvenil B y Juvenil A mientras Pau formaba parte primero del filial y después del primer equipo.

Los hermanos Pau y Guillem Víctor sueñan con jugar juntos en el Barça / FCB

Guillem llegó al fútbol base del Barça procedente del Junior en la temporada 2018-19 y suma ya su octavo curso en la cantera barcelonista. El lateral derecho de 18 años es otro miembro destacado de la generación de Lamine Yamal.

Guillem Víctor jugó dos temporadas con Lamine Yamal / Dani Barbeito

El de Sant Cugat coincidió en la misma plantilla que el de Rocafonda en sus dos años de infantil. Guillem jugó antes en el Alevín B en el fútbol-7 mientras que Lamine despuntaba en el Alevín A. Posteriormente Lamine ascendió categorías por encima de su edad mientras que el vallesano fue quemando etapas al ritmo normal de un chico de su edad.

Guillem Víctor es un futbolista de equipo excelente / Valentí Enrich

Guillem Víctor Delgado firmó su primer contrato profesional al cumplir los 16 años y este contrato acaba el próximo 30 de junio. El de Sant Cugat finaliza esta temporada su etapa juvenil y el Barça cuenta con él para el futuro.

Es por ello que el club blaugrana le ha ofrecido renovar por dos temporadas más y formar parte de esta manera de la plantilla del Barça Atlètic en los dos cursos siguientes. Hay acuerdo total y solo falta plasmarlo en los documentos de rigor necesarios para cristalizar el pacto entre ambas partes.

Guillem Víctor ha trabajado con el primer equipo / Instagram

Actualmente Guillem es un juvenil de tercer año que ha jugado 189 minutos con el Barça Atlètic repartidos en cuatro partidos de la Segunda Federación. Belletti ha contado con el hermano de Pau Víctor en dos ocasiones como titular y en dos más como recambio des del banquillo.

En otras dos ocasiones, el sancugatense ha sido convocado con el Barça Atlètic sin llegar a jugar.

Cortés y Dani celebran un gol del filial con Guillem Víctor / Gorka Urresola

Con el Juvenil A esta temporada Guillem ha disputado 18 partidos. Pol Planas lo ha alineado como titular en 15 ocasiones y solo en tres partidos ha participado como reemplazante. La temporada pasada ya sumó 25 participaciones en un equipo que conquistó el triplete.

Guillem Víctor es un lateral derecho muy técnico y elegante que tiene además el don de la versatilidad. Como '2' es capaz de ejercer como carrilero profundo sirviendo centros medidos y a la vez está dotado para avanzar por carriles interiores. Su demarcación original es la de lateral derecho pero los técnicos valoran de Guillem su polivalencia extrema.

En los dos últimos partidos del Juvenil a ha brillado como central derecho pero además Pol Planas y el resto de entrenadores que lo han dirigido lo han utilizado de lateral izquierdo, de extremo en las dos bandas y como centrocampista en las tres posiciones.

Guillem Víctor ha jugado de todo menos de delantero centro y de portero / Dani Barbeito

Las únicas demarcaciones en las que nunca ha jugado son las de portero y delantero centro. Esta polivalencia extrema se explica por la inteligencia de un jugador que destaca por su lectura espectacular del juego. Su rol natural es el de '2' pero si las necesidades del equipo le obligan a cambiar de posición, Guillem lo sabe interpretar con total naturalidad y acierto.

Otra virtud que le permite ser útil en muchas demarcaciones es que su técnica es excelente. Guillem es un futbolista nacido para poner en práctica el estilo de juego asociativo del Barça y es por ello que su clase e inteligencia le permiten adaptarse a cualquier nevesidad colectiva.

Guillem Víctor es un lateral derecho muy elegante / Dani Barbeito

El Barça confía en la evolución de un futbolista de equipo que destasca por su sencillez y regularidad. Guillem no tiene el físico de Bernal ni la zurda de Jofre Torrents o el talento de Lamine y la capacidad de liderazgo de Cubarsí y es por ello que siempre ha vivido a la sombra de estos y otros fenómenos del 2007.

Guillem Víctor fue el más destacado del Juvenil B jugando de lateral izquierdo / Javier Ferrándiz

Incluso jugadores como Xavi Espart, Quim Junyent, Juan Hernández, Shane o Ávila han destacado más que él en la cantera pero Guillem es un 'soldado' que siempre cumple con su cometido y nunca naufraga ni se descentra en un terreno de juego.

Guillem Víctor pertenece a la generación del 2007, una de las mejores quintas de la historia de La Masia / Valentí Enrich

Guillem Víctor y el Barça firmarán en breve todos los documentos que ligarán al lateral de sant Cugat en el club de su vida hasta junio del 2028.

Sin hacer ruido Guillem Víctor sigue creciendo y trabajando para lograr su sueño. En el primer equipo se buscan laterales derechos puros que cumplan en defensa y destaquen en la fase ofensiva. Guillem está preparado por si suena la flauta...