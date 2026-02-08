Renovación encarrilada en La Masia: el Barça apuesta por Guiu Xuclà

Lateral derecho de largo recorrido con mucha calidad y un físico imponente. Este es Guiu Xuclà, un proyecto de '2' muy valorado en el Barça. La de lateral derecho es una demarcación con pocos canteranos consolidados en el primer equipo en este siglo. Des de la época del Chapi Ferrer en el Dream Team pocos han logrado instalarse en el carril derecho defensivo.

El que más partidos ha jugado es Sergi Roberto pese a su condición original de centrocampista. Martín Montoya o Héctor Fort no pudieron ganarse de manera sostenida la titularidad aunque el del barrio de Les Corts todavía sueña con volver de su cesión al Elche al club de su vida.

Guiu Xuclà observa a Hugo Garcés / Dani Barbeito

Guiu Xuclà no es el único gran proyecto de '2' de La Masia pero indudablemente es uno de los más prometedores.

SPORT ha podido confirmar que el jugador está encantado de prolongar su formación en el Barça y que el club blaugrana apuesta por el carrilero de Santa Coloma de Gramanet.

El 17 de enero Guiu cumplió 16 años y puede, por tanto, firmar su primer contrato profesional con la entidad barcelonista.

El acuerdo todavía no está pactado ni cerrado pero las dos partes están interesadas en cerrar la firma y en cuestión de semanas se podría cristalizar de manera efectiva.

Guiu Xucla es un lateral muy potente que también puede jugar de extremo / Valentí Enrich

Guiu Xuclà está superando esta temporada una situación delicada ya que la temporada pasada se la pasó en blanco a causa de una lesión grave.

La lesión de ligamentos cruzados ha quedado atrás y aunque su inclusión en el equipo está siendo progresiva su rendimiento está siendo altísimo sin que se note su inactividad.

Guiu es un lateral muy ofensivo que desborda a base de potencia y calidad. Su perfil está más cercano al del carrilero largo que al de lateral-central que representa Jules Koundé.

El Barça detectó a Gui Xuclà hace una década. Entonces jugaba en la escuela de la Grama y ya se le vio nivel para que saltara al fútbol formativo del Barça.

La temporada 2016-17 Guiu jugó tanto en la Grama como en la Barça Escola como paso previo a ingresar en el prebenjamín blaugrana en el curso 2017-18.

Esta es su novena temporada en la cantera blaugrana (décima si sumamos su curso en la Barça Escola). En todas estas temporadas Guiu ha destacado como un lateral desequilibrante del que en la Ciutat Esportiva se comentaba que "tiene tres pulmones y una habilidad especial para repetir esfuerzos".

Todo ello le ha permitido ser un experto en superar líneas con conducciones muy productivas. En algunas ocasiones, Guiu Xuclà ha jugado de extremo pero rinde mejor con más espacios a recorrer.

Actualmente es uno de los pesos pesados de la plantilla del Sub-16 (antiguo Cadete A). Guiu Xuclà es uno de los capitanes y destaca por su cordial relación con todos los compañeros y miembros del staff. El colomense es un chico extrovertido pero a la vez muy autoexigente. Es un jugador muy ambicioso y responsable que ha logrado dejar atrás las lesiones con un espíritu muy positivo.

En los nueve partidos que ha disputado en el campeonato liguero Xuclà solo ha empezado dos encuentros de titular pero ha logrado marcar cuatro goles, una cifra altísima para un lateral.

El Barça sigue apostando por La Masia como el gran surtidor de futbolistas al primer equipo. Guiu Xuclà está deseoso de renovar con el club de su vida y el Barça cuenta al 100% con un lateral que promete mucho. La oficialización de la renovación no tardará demasiado en llegar.