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FC Barcelona
Una renovación clave: las razones de la apuesta estratégica del Barça por Ahmed Abarkane
El polivalente futbolista zurdo del Sub-16 blaugrana es uno de los talentos más prometedores de La Masia. El jugador de 16 años ha firmado su primer contrato profesional
Una zurda brillante, un físico envidiable especialmente en cuanto a velocidad y potencia, y una versatilidad total. Podría ser el retrato robot del jugador del futuro pero es la mejor definición de Ahmed Abarkane, el último talento del Sub-16 del Barça que ha renovado por el club blaugrana.
No se trata de una renovación rutinaria sino de una apuesta estratégica por una de las grandes joyas de La Masia.
El Barça piensa en Ahmed como un lateral zurdo de largo recorrido pero esta temporada ha destacado también como interior y extremo.
Ahmed Abarkane Boutanaach es muy veloz, potente en carrera y dotado de una pierna izquierda de muchos quilates.
Con espacios por delante, brilla de manera fantástica pero ante defensas más cerradas dispone de recursos suficientes para desequilibrar. Su polivalencia le permite jugar en cinco posiciones diferentes en el clásico 4-3-3 del Barça.
Su demarcación ideal es, probablemente la de lateral izquierdo pero en este sector también puede ejercer de interior (10) o como extremo (11). En el sector derecho, Ahmed también ha jugado de manera significativa como volante (8) y extremo (7).
Ahmed Abarkane es un futbolista que destaca por su manera en la que conduce el balón y supera rivales en carrera.
En un contexto de jugadores finos, pausados y cerebrales, Ahmed pone el punto de verticalidad necesario para ofrecer profundidad y capacidad de romper líneas. Aunque no es su especialidad, el de Olot también es un futbolista con un buen regate.
El Barça anunció ayer su renovación y aunque es un jugador menos mediático que algunos de sus compañeros de generación su irrupción y progresión gusta y mucho en el Barça.
Disponer de un futbolista con tantas virtudes físicas, técnicas y tácticas ofrece a sus entrenadores numerosas opciones de nivel.
A su polivalencia puramente posicional hay que sumarle una versatilidad futbolística que le permite ofrecer soluciones en todas las líneas.
Cuando actúa de lateral, Ahmed es un futbolista con similitudes con Balde por su potencia para superar la presión de los rivales.
Si los técnicos lo alinean en el centro del campo, Ahmed ofrece un punto de vértigo estilo Fermín mientras que si la demarcación que tiene que cumplir es la de extremo su cambio de ritmo y potente disparo le convierten en un atacante explosivo a lo Raphinha.
Ahmed Abarkane nació en Olot en el seno una familia marroquí. Con el país de sus padres jugó con la selección Sub-15 pero últimamente ya ha debutado con la selección española Sub-16.
Fichado del Girona en el verano del 2024 esta temporada ha disputado partidos con el Sub-16 barcelonista y ya ha debutado con el Juvenil B blaugrana.
Antes jugar en el Barça y el Girona sus inicios futbolísticos fueron en la Escola de Fútbol de Tosca y el Gimnàstic Manresa. Una vez ha cumplido los 16 años, Ahmed ya ha firmado su primer contrato profesional con el Barça y su proyección es inmensa.
Extremo, interior o lateral zurdo con magníficas condiciones técnicas y físicas el nombre de Ahmed Abarkane dará mucho que hablar en los próximos años.
Esta generación del 2010 que lideran Artem Rybak, Hugo Garcés y Ruslan Mba tiene otros grandes proyectos de futbolistas como este olotino con raíces de Marruecos.
Esta mezcla catalano-marroquí está dando en La masia grandes jugadores como Ilias Akhomach o evidentemente Lamine Yamal. ¿Será Ahmed Abarkane el siguiente?
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