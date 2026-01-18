Remontada del juvenil para pasar a octavos de la Copa

El Barça juvenil logró la clasificación para los octavos de la Copa, después de remontar un 0-2 del Logroñés, gracias a un doblete de Nuhu Fofana y al tanto decisivo de Pedro Villar a cinco minutos del final. El encuentro, pasado por agua, permite avanzar a los de Pol Planas una ronda más en la competición del 'KO' y convertirse en uno de los 16 equipos supervivientes.

Los blaugranas tuvieron un dominio mayúsculo durante el primer tiempo, mientras que el Logroñés estaba encerrado en su área. A pesar de la paciencia en la circulación de balón, al Barça le faltó amenaza y contundencia. Los visitantes marcaron el primer tanto, después de que Adrián Beracoechea cazase un rebote tras una falta directa que se topó en la madera. Cuando más cerca parecía el empate, en la última jugada antes del descanso, se produjo el 0-2, con un contraataque finalizado por Raúl Bello.

En el segundo tiempo, los cambios de Pol Planas fueron quirúrgicos: entraron Biel Vicens y Nuhu Fofana. El delantero de ascendencia Mali, precisamente, fue el héroe de la remontada anotando dos goles en dos minutos: el primero de ellos, un disparo inesperado y el segundo, de oportunista pescando un cuero en el corazón del área.

A partir de aquí, Ebrima se cambió de banda y en la izquierda desequilibró más que por el carril diestro del ataque. El criterio de Pedro Rodríguez en el centro del campo fue decisivo. A cinco minutos del final, Pedro Villar materializó la remontada aprovechando un pase a la espalda de la defensa que le dejó solo ante el portero rival.