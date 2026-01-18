Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alcaraz WaltonSan Pablo Burgos - BarçaAlhama - BarçaDónde ver Alhama - BarcelonaConvocatoria BarcelonaReal Sociedad - Barcelona horarioReal Sociedad - Barcelona alineacionesLesión RaphinhaDroBrahimFinal Copa ÁfricaJosé ElíasOpen Australia 2026Cuartos Copa del ReyRivales Barcelona CopaEuropeo Balonmano 2026Clasificación DakarPlayoffs NFL 2026Mercado de Fichajes hoyHaciendaGabriel Rufián
instagramlinkedin

FC Barcelona

Remontada del juvenil para pasar a octavos de la Copa

El doblete de Nuhu Fofana y el tanto de Pedro Villar permiten a los blaugranas superar al Logroñés y avanzar de ronda en la competición del 'KO'

Nuhu Fofana celebra su doblete contra el Logroñés en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey Juvenil

Nuhu Fofana celebra su doblete contra el Logroñés en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey Juvenil / FCB

Jaume Marcet

Jaume Marcet

El Barça juvenil logró la clasificación para los octavos de la Copa, después de remontar un 0-2 del Logroñés, gracias a un doblete de Nuhu Fofana y al tanto decisivo de Pedro Villar a cinco minutos del final. El encuentro, pasado por agua, permite avanzar a los de Pol Planas una ronda más en la competición del 'KO' y convertirse en uno de los 16 equipos supervivientes.

Los blaugranas tuvieron un dominio mayúsculo durante el primer tiempo, mientras que el Logroñés estaba encerrado en su área. A pesar de la paciencia en la circulación de balón, al Barça le faltó amenaza y contundencia. Los visitantes marcaron el primer tanto, después de que Adrián Beracoechea cazase un rebote tras una falta directa que se topó en la madera. Cuando más cerca parecía el empate, en la última jugada antes del descanso, se produjo el 0-2, con un contraataque finalizado por Raúl Bello.

En el segundo tiempo, los cambios de Pol Planas fueron quirúrgicos: entraron Biel Vicens y Nuhu Fofana. El delantero de ascendencia Mali, precisamente, fue el héroe de la remontada anotando dos goles en dos minutos: el primero de ellos, un disparo inesperado y el segundo, de oportunista pescando un cuero en el corazón del área.

Noticias relacionadas y más

A partir de aquí, Ebrima se cambió de banda y en la izquierda desequilibró más que por el carril diestro del ataque. El criterio de Pedro Rodríguez en el centro del campo fue decisivo. A cinco minutos del final, Pedro Villar materializó la remontada aprovechando un pase a la espalda de la defensa que le dejó solo ante el portero rival.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL